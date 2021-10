Räumliches Leitbild Olten soll neben Wohn- auch als Wirtschafts- und Industriestandort wahrgenommen werden Wie soll sich Olten bis 2045 entwickeln? Tempo 30 auf Kantonsstrasse, ein neues Parkhaus oder ein Veloverleih: Die Stadtparteien bringen bei der Mitwirkung zum räumlichen Leitbild viele interessante Vorschläge ein. Fabian Muster 22.10.2021, 05.00 Uhr

Die bürgerlichen Parteien kritisieren, dass der Stadtrat dem Wirtschafts- und Industriestandort Olten zuwenig Beachtung schenkt (im Bild das Industriegebiet). Bild: zvg/skywalker-ballon.ch

Ende September lief die Mitwirkung zum ersten Entwurf des räumlichen Leitbilds der Stadt Olten ab. Acht von neun Parteien haben einen Beitrag eingereicht, wobei die EVP nur den fünf Leitsätzen eher oder voll zugestimmt hat; die Junge SP Region Olten hat aus Ressourcengründen keinen Beitrag verfasst. Ein Blick in die Stellungnahmen zeigt, dass die Vorstellungen, wie sich die Stadt in den nächsten 25 Jahren bis 2045 entwickeln soll, doch zum Teil sehr unterschiedlich sind. Ein Überblick in drei Punkten.