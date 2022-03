Das Oltner Kleinholz-Quartier hat eine Interessengemeinschaft

Olten Die neue gegründete Interessengemeinschaft Kleinholz will die Lebensqualität erhöhen Das Oltner Quartier Kleinholz ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Nun hat sich eine neue IG gegründet, um die Anliegen des Quartiers zu vertreten. Urs Amacher 03.03.2022, 18.42 Uhr

Der Gründungsvorstand der IG Kleinholz (von links): Nicole Reist, Philippe Ruf, Präsidentin Alessandra Senn, Stephan Bielser und Sandra Schweizer. Urs Amacher

51 eingeschriebene Mitglieder der Interessengemeinschaft IG Kleinholz versammelten sich am Mittwochabend im Restaurant Muusfalle. Sie beabsichtigten, ihre IG Kleinholz als Verein offiziell zu gründen. Die Idee dazu war aus einem Quartiergespräch heraus entstanden. Eine initiative Gruppe hatte bereits einige Vorarbeiten geleistet, sodass der Gründungsakt nur mehr formellen Charakter hatte.

Das erklärte Ziel der IG Kleinholz ist, die Lebensqualität der im Quartier Wohnenden zu erhöhen. Dabei sollen die Interessengemeinschaft und ihr Vorstand primär eine Plattform bieten für den Austausch im Quartier sowie für die Vernetzung allfällig sich entwickelnder Eigeninitiativen untereinander. Sie möchte auch Angelpunkt sein für die Vertretung von Anliegen gegenüber der Stadt und der Region.

«Das Gebiet im Kleinholz ist in den vergangenen paar Jahren stark gewachsen», stellte Philippe Ruf einleitend fest. «Zahlreiche Wohnungen wurden erstellt und weitere werden gebaut.» Zusammen mit Olten SüdWest entstehe der bevölkerungsreichste Stadtteil von Olten. Diesem soll die IG Kleinholz ein Forum bieten, wobei allerdings Olten SüdWest nicht zur Zielgruppe der IG Kleinholz gezählt wird.

Wie dynamisch sich die Hochebene am Fusse des Born in den vergangenen Jahrzehnten entwickelt hat, zeigte Nicole Reist als Einstieg mit einigen historischen Fotos. So befanden sich hier einst bloss ein Bauernhof samt Brunnen, einige Häuschen und Schrebergärten sowie Sportanlagen für Schützen, Hornusser, Fussballer und Landhockeyaner.

Ende August ist grosses Quartierfest geplant

Die eigentliche Vereinsgründung ging reibungslos über die Bühne. Die Statuten, die vervielfältigt auflagen, wurden diskussionslos per Applaus verabschiedet. Auch der vorgeschlagene Vorstand wurde von der Versammlung in globo ohne Gegenstimme gewählt. Er setzt sich für die nächsten zwei Jahre zusammen aus Alessandra Senn (Präsidentin), Philippe Ruf (Vizepräsident), Sandra Schweizer (Finanzen), Stephan Bielser (Aktuar) und Nicole Reist (Aktivitäten).

Der jährliche Mitgliederbeitrag wurde auf 30 Franken für Einzelpersonen und 40 Franken für andere festgelegt. Ein Budget wurde noch nicht präsentiert, vorerst wird rollend geplant. Ohnehin sollten die Einzelprojekte jeweils selbsttragend sein.

Einige solcher Projekte werfen bereits ihre Schatten voraus. Am 20. August wird ein grosses Quartierfest steigen. Im Rahmen der Waldtage sollen die Holzfiguren am Skulpturenweg am Born erneuert werden. Zudem bestehen Bestrebungen, den Robi-Spielbus für Gastspiele ins Kleinholz zu locken. Andere Ideen, wie beispielsweise die Belebung des Quartierrestaurants Kleinholz, liegen nicht im Einflussbereich des Vereins, können aber von ihm und von allen privat unterstützt werden.