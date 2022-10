PROTESTE IM IRAN Neda Amani demonstriert auf dem Fussballplatz und hält Reden vor der UNO in Genf: «Ich wurde praktisch in den Widerstand hineingeboren» Von klein auf kämpft die Oltnerin Neda Amani für die Menschenrechte im Iran, von wo ihre Eltern in den 1980er-Jahren geflüchtet waren. Als Teenager schrieb sie Briefe an den Bundesrat. Heute arbeitet die 32-Jährige bei einer NGO. Das sagt sie zu den aktuellen Protesten. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 07.10.2022, 16.30 Uhr

Fussball als Zeichen des Widerstands: Ihre Eltern hätten Wert darauf gelegt, sie und ihre Geschwister gleichberechtigt zu erziehen, sagt Neda Amani. Patrick Lüthy

Seit sie fünf Jahre alt ist, spielt Neda Amani Fussball. «Als ich anfing, war es noch ein extrem männerdominierter Sport», erinnert sich die 32-Jährige, die in Olten aufgewachsen ist. Sie habe damals in einem der ersten Mädchenteams überhaupt trainiert – den Piccolas in Aarau. In der Meisterschaft sei sie gegen Junioren angetreten.

Mittlerweile spielt Amani seit über zehn Jahren beim FC Fortuna Olten, aktuell als Torhüterin und Co-Trainerin des ersten Damenteams. Wir haben sie aber nicht wegen ihrer Sportkarriere getroffen, sondern wegen ihres zweiten grossen Engagements: Sie – die Tochter iranischer Eltern, die in den 80ern in die Schweiz geflüchtet sind – setzt sich schon seit Jugendjahren für die Menschenrechte in ebendiesem Land ein.

Eltern kämpften in der iranischen Revolution

Natürlich verfolgt die Oltnerin auch die aktuellen Proteste, ausgelöst durch den Tod der 22-jährigen Mahsa Amini, die wegen eines angeblichen Verstosses gegen strenge Kopftuchregeln von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde und später im Spital verstarb.

Amani, die als Sachbearbeiterin arbeitet, zuvor Geschichte und Politik studiert hat, unternimmt in ihrer Freizeit alles, was sie kann, um die Demonstrierenden auf den Strassen Irans zu unterstützen. Sie sammelt Infos zu den Inhaftierten. Sie bittet Schweizer Politikerinnen um ein Statement. Sie organisiert Demos.

Neda Amani beim Gespräch im Wechselhäuschen im Kleinholz: Dass Fussballspielen ein Privileg ist, wurde ihr schon als Kind bewusst. Patrick Lüthy

Als sie über Social-Media-Kanäle von Masha Aminis Schicksal erfuhr, habe, habe sie kurz gedacht: «Das könnten auch ich oder meine Geschwister sein.» Von klein auf habe sie mitbekommen, wie Frauen unter dem iranischen Regime auf jede erdenkliche Art unterdrückt werden. Amani sagt:

«Sie dürfen nicht ohne Begleitung eines Mannes reisen. Sie erhalten kaum Jobs. Sie dürfen nicht mit den Männern Fussball schauen. Frauen sind das Opfer Nummer eins.»

Ihre Eltern hätten sich während der Islamischen Revolution 1979 an den Studentenprotesten beteiligt. Doch kurz nach dem Sturz des Schahs habe das bis heute herrschende Mullah-Regime ihre Widerstandsbewegung, die Volksmudschahedin, zum Staatsfeind erklärt. Tausende Mitglieder seien verfolgt, gefoltert und umgebracht worden.

Schon als Kind an Demos mitgelaufen

Auch der Vater habe vier Jahre im Gefängnis verbracht und schlimme Folter erlebt, so Amani. Ende der 80er-Jahre seien ihre Eltern in die Schweiz geflüchtet. Ihre ältere Schwester sei noch im Iran zur Welt gekommen, sie und ihr jüngerer Bruder hier in Olten.

In der Schweiz haben sich die Eltern der Exil-Opposition angeschlossen. Amani sagt: «Ich wurde praktisch in den Widerstand hineingeboren.» Als Kind habe sie vieles noch nicht verstanden. Doch seien sie und ihre Geschwister schon früh an Konferenzen und Demos dabei gewesen.

Viele iranische Familien aus dem Bekanntenkreis hätten deutlich schlimmere Traumas verarbeiten müssen als ihre. Amani sagt:

«Wir haben das Leid hautnah miterlebt.»

Irgendwann sei der Punkt gekommen, an dem sie begonnen habe, sich aktiv über die Situation im Iran zu informieren. An ein prägendes Erlebnis mag sich die 32-Jährige noch gut erinnern.

Vortrag über Steinigung brannte sich ins Gedächtnis

Die Schwester habe in der Kanti einen Vortrag zum Thema Steinigung gehalten. In einem Buch sei beschrieben worden, wie eine Frau gemäss den Regeln der Scharia gesteinigt werden müsse. «Es hatte sogar ein Bild mit den Steingrössen drin», erinnert sich Amani. Sie liest und liest. Zuerst aus «jugendlicher Neugier», wie sie sagt. Doch schnell wird mehr daraus.

Neda Amani Patrick Lüthy

«Mein Vater hat schon früh gemerkt, dass das Revoluzzer-Blut in mir steckt.»

Er habe ihr immer das Nötigste erzählt – aber nie gefrustet oder mit Hass. «Das oberste Gesetz war, dass wir das aus Liebe zur Freiheit tun, damit in Zukunft kein iranisches Kind mehr unter den religiösen Fundamentalisten leiden muss», so Amani.

So hätten beide Eltern auch viel Wert darauf gelegt, sie und ihre Geschwister als gleichberechtigt zu erziehen. Beim Fussballspielen habe sie genauso viel Unterstützung wie ihr Bruder erhalten. «Fussball war für mich ein Zeichen des Widerstands im Kleinen.»

Vor allem habe sie sich entschlossen, ihre Privilegien in der Schweiz einzusetzen, um anderen eine Stimme zu geben. Wenn etwa in einem iranischen Gefängnis jemand kurz vor der Hinrichtung stand, habe schon als 18-Jährige Briefe an den Bundesrat oder ans EDA geschrieben und diese um ein Statement gebeten.

Forderungen gehen weit über Kopftuch hinaus

Von den drei Geschwistern sei sie diejenige, die sich schon immer am meisten für den iranischen Widerstand interessiert habe. «Ich glaube, das ist liegt auch an meinem Charakter», so Amani. Sie habe schon in der Schule Verantwortung übernommen, sei immer bereit gewesen, kritisch über Politik und Gesellschaftsthemen zu diskutieren.

2015 gründet Amani mit Freunden die «Iranian Youth Association Switzerland» – ein Verein, der sich speziell um die Menschenrechtssituation der Jugendlichen im Iran kümmern soll. Bis heute ist sie im Vorstand. Die rund 50 Mitglieder träfen sich regelmässig zum Austausch, würden gemeinsam internationale Kongresse besuchen.

An so einem Kongress habe sie die NGO «Women’s Human Rights International Association» kennen gelernt. Kurz darauf fasst Amani dort einen Job als Freiwillige. Ihre Aufgabe sei es, Menschenrechtsverletzungen im Iran zu verifizieren und zu dokumentieren.

Ladenbetreiber und Studentinnen protestieren gemeinsam

Amani durchforstet und übersetzt Regierungsstatements. Sie verarbeitet Quellen aus dem Iran. Sie analysiert Bilder und Videos auf Social Media. Die wichtigsten Infos gebe die NGO dann an den Menschenrechtsrat der UNO, Politikerinnen und andere wichtige Persönlichkeiten weiter.

Bei den aktuellen Protesten passiere so viel, dass es gar nicht möglich sei, alles zu dokumentieren. Dennoch gebe es bereits viele wichtige Erkenntnisse. Amani sagt:

«Es geht um viel mehr als nur das Kopftuch. Es ist ein Schrei nach der Befreiung vom System.»

Das zeige sich vor allem an den Slogans und Rufen der Demonstrierenden, die deutlich radikaler seien als noch bei früheren Protesten. «Die Leute rufen: ‹Tod dem obersten Führer› oder ‹Nieder mit dem Diktator›», so Amani. Zudem durchdringe der Aufstand alle Bevölkerungsschichten. Erkennen liesse sich das etwa durch Statements von Lehrerverbänden, Gewerkschaften, die zu nationalen Streiks aufrufen.

An Rede vor UNO mehr Unterstützung gefordert

Zeitgleich mit den Protesten findet in Genf derzeit die reguläre Session des UNO-Menschenrechtsrats statt. An einer von der NGO organisierten Nebenveranstaltung hielt Amani eine Rede zu den Geschehnissen im Iran. Ihre Forderungen: Der Menschenrechtsrat solle wegen der Proteste eine Sondersession einberufen, so wie er das im Mai bereits für die Ukraine tat. Zudem solle der Iran aus der UN-Kommission zum Status der Frau ausgeschlossen werden.

In ihrer Rede an der Menschenrechtsession vergangene Woche forderte Amani, dass die UNO eine Spezialsession für den Iran einberuft. zvg

Parallel dazu schreibt Amani fast täglich Politikerinnen, Organisationen und auch Journalisten an. Sie sagt: «Jedes Statement ist ein Zeichen von Hoffnung für die Menschen im Iran. Dass sie nicht umsonst auf die Strasse gehen und ihr Leben aufs Spiel setzen.»

Wird der 32-Jährigen das alles nicht irgendwann zu viel? «Klar», sagt Amani. Zwischendurch müsse sie das Handy bewusst weglegen. Als Ausgleich treibe sie viel Sport. Und: Über all die Jahre habe sie so viele Bilder von Tod und Folter, dass sie abgehärtet sei. «Wir dürfen nicht alles emotional an uns heranlassen; sonst könnten wir gar nicht arbeiten.»

Mit Fussballteam gegen Hinrichtung demonstriert

Und trotzdem habe es in der Vergangenheit einige Fälle gegeben, die sie bis in ihr Innerstes getroffen haben. Etwa als vor knapp zwei Jahren der bekannte iranische Ringer Navid Afkari erhängt wurde – trotz internationaler Proteste. Sie habe den Fall zwei Wochen lang intensiv begleitet, unzählige Briefe ans EDA geschickt. Amani sagt:

«Eines Morgens bin ich erwacht und habe die Nachricht seines Todes auf dem Handy gelesen.»

Sie habe dann gleich ihre Kollegen angerufen, um vor der iranischen Botschaft in Bern demonstrieren zu gehen. Am Abend war ein Fussballspiel angesagt. Im Chat habe sie die Teamkolleginnen gefragt, ob sie bei einer spontanen Protestaktion mitmachen würden. Alle seien sofort dabei gewesen.

Viele iranische Oppositionsmedien berichteten über die Protestaktion des FC Fortuna Olten. So auch der Fernsehsender Iran International. zvg

Amani sagt: «Jeder weiss, dass ich die iranische Widerstandskämpferin bin.» Ihrem Freundeskreis erzähle sie aber nicht immer, was sie alles mache. Vor allem, weil viele Angst um sie hätten. Berechtigt?

«Mein Name steht sicher auf irgendeiner Liste des iranischen Geheimdienstes.»

Doch Angst sollte nie jemanden anleiten, irgendetwas im Leben zu tun, so die Oltnerin. Dass die Forderungen des iranischen Volkes nun endlich bis hier in die Medien durchdringen, sei eine grosse Chance. Jetzt sei ihre Arbeit so wichtig wie noch nie.

Position der offiziellen Schweiz per Twitter kritisiert

Für nächste Woche plant Amani deshalb weitere Protestaktionen. Das Geschehen im Iran verfolgt sie so nah, wie es nur geht, um jederzeit auf den Social-Media-Kanälen reagieren zu können.

Vorgestern Mittwoch hat das EDA auf Twitter erstmals offiziell Position zu den Protesten im Iran bezogen. Amanis Antwort kam prompt:

