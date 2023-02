Untergäu: Neues Schulhaus macht planerische Fortschritte

Projektwettbewerb Idee eines neuen Oberstufenschulhauses in Hägendorf wird konkreter: Projekt «Juki» macht das Rennen Platzmangel, ein sanierungsbedürftiges Schulhaus Thalacker und die Maxime «Schülerschaft unter einem Dach»: Dies sind die Eckpunkte, welche im Zweckverband Kreisschule Untergäu die Vorstellung nach einem Neubau haben reifen lassen. Urs Huber Jetzt kommentieren 10.02.2023, 17.00 Uhr

Auf der Wiese im Vordergrund soll das neue Kreisschulhaus entstehen. Das Grundstück lässt Optionen für einen Erweiterungsbau zu einem späteren Zeitpunkt zu. Patrick Lüthy

Man ist sportlich unterwegs, in der Kreisschule Untergäu: Im Sommer 2027 soll das neue Kreisschulhaus stehen. Auf dem Areal Breite in Hägendorf. Jenem Dorf, wo bereits das Oberstufenzentrum Thalacker situiert ist, aber nach 50 Jahren einer Totalsanierung und eines Ausbaus bedürfte. «Unsere Abklärungen haben ergeben, dass die Sanierungsarbeiten dort so teuer zu stehen kämen wie ein Neubau», sagt Patrick Ritter, Präsident des Zweckverbands Kreisschule Untergäu, dem die Gemeinden Hägendorf, Kappel, Gunzgen und Rickenbach angehören.

Patrick Ritter, Präsident Zweckverband Kreisschule Untergäu. zvg

Alle Schülerinnen und Schüler ab 13 Jahren im obligatorischen Schulalter sollen sich unter einem Dach wiederfinden. Eine Vorstellung, die ebenfalls zum Projekt in der Breite, in unmittelbarer Nachbarschaft zur Raiffeisenarena führte. Heisst: Die Verantwortlichen des Zweckverbandes haben sich entschlossen, «den Mehrbedarf an Schulraum in einem städtebaulich und architektonisch ansprechenden Schulhaus» zu organisieren.

«Im kommenden Schuljahr eröffnen wir eine weitere Klasse», sagt Ritter und unterstreicht damit die Dringlichkeit nach mehr Raum. Derzeit werden an der Kreisschule 15 Klassen unterrichtet, bis zum Jahr 2040 werden es wohl 21 sein.

Raumbedarf nimmt zu

Die steigenden Schülerzahlen sind das eine. Hinzu kommt, dass sich der Raumbedarf durch den sich entwickelnden Schulbetrieb erhöht und Räume zunehmend flexibler nutzbar sein müssen. Ansprüche, welche das bestehende Schulhaus Thalacker nicht hätte zu erfüllen vermögen. Die neue Schulanlage in der Bodenmatt wird mit einem zweistelligen Millionenbetrag veranschlagt.

Visualisierung des neuen Schulhauses. zvg / «ern+ heinzl Architekten»

Im Mai letzten Jahrs hat die potenzielle Bauherrschaft deshalb einen Projektwettbewerb lanciert. Elf Architekturteams nahmen teil. Ihrer vier kamen schliesslich in den finalen Bewertungsdurchgang. Keines der vier Bewertungskriterien Architektur, Funktionalität, Ökonomie und Ökologie erfuhr dabei eine Priorisierung. «Die vier Kriterien sind gleichgewichtet», lässt sich dem vielseitigen Jurybericht entnehmen.

Alle Projekte werden ausgestellt Die eingegebenen Projekte zum Neubau Kreisschule Untergäu werden anlässlich einer Ausstellung der Öffentlichkeit präsentiert. Die Vernissage findet am Montag, 20. Februar 2023, um 18.30 Uhr im Gemeindesaal in Gunzgen statt. Anschliessend ist die Ausstellung während zehn Tagen für die Öffentlichkeit geöffnet.

Als Gewinner ging das Architekturbüro Ern + Heinzl aus Solothurn mit seiner Eingabe «Juki» hervor. «Das Projekt hat etwas mehr Geschossfläche, Gebäudevolumen und Gebäudehülle als die übrigens drei Projekte der engeren Wahl», steht im Jurybericht nachzulesen. Aber da das Projekt sonst keinen ausgeprägten Kostentreiber beinhalte, lägen die Kosten nur leicht über dem Durchschnitt aller Projekte der engeren Wahl.

Visualisierung: der Innenhof des Siegerprojekts «Juki». zvg / «ern+ heinzl Architekten» “

Einstimmiger Juryentscheid

«Der Entscheid der Jury fiel einstimmig», sagt Patrick Ritter. Und ergänzt, der sei nicht auf das teuerste Vorhaben gefallen. Ritter war zusammen mit Uli Ungethüm, Verwaltungsleiter Hägendorf, und Schulleiter Steffen Naydowski selbst Teil der siebenköpfigen Jury. «Man merkt durchaus, in welchen Bereichen die Projekteingaben eine Schwachstelle aufweisen», erklärt Ritter. Das sei etwa dort der Fall, wo die Breite der Treppen zu schmal veranschlagt werde und rasch auffalle, dass diese einem Ansturm kapazitätsmässig nicht gewachsen sei.

Aber auch das Siegerprojekt bedarf einer Weiterbearbeitung. Unter anderem überprüfenswert erscheint der Jury die Werkraumpositionierung im Untergeschoss und die Beleuchtungssituation, die Verteilung der Menge an Veloparkangeboten auf dem Areal oder aber die Vereinfachung der Vordachlösung in der Fassade.

Virtueller Blick in eines des Unterrichtszimmer. zvg / «ern+ heinzl Architekten»

«Als nächster Schritt erfolgt auf Basis des Siegerprojekts ‹Juki› die Erarbeitung eines Vorprojekts mit einer Kostengenauigkeit von plus/minus zehn Prozent», erklärt Ritter. Es verstehe sich von selbst, dass die Zustimmung sämtlicher Gemeinden des Zweckverbandes notwendig sei, um das Projekt umsetzen zu können. In einigen Gemeinde werde dazu wohl eine Urnenabstimmung notwendig sein.

Das bestehende Thalackerschulhaus, so beabsichtigt der Zweckverband, soll im Falle einer Umsetzung des Projektes an Hägendorf verkauft werden.

