Projekt Eine besondere Premiere: Ein Heissluftballon in der Schützi Olten Die Rentsch Stiftung präsentierte ihr letztes grosses Projekt in Olten: «Wortlos» ist Eisenplasik, Buch und Ballonhülle zugleich. Urs Huber Jetzt kommentieren 25.09.2022, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Ballon hält Einzug in der Schützi; so etwas wie eine Premiere. Patrick Lüthy

Was passiert, wenn sich Ideen zu einer Kaskade vereinen, die notwendigen finanziellen Mittel zusammenkommen und schliesslich in ein geglücktes Projekt münden? Genau. Dann halten Ballonhüllen, Bücher und Eisenplastiken in der Oltner Schützi Einzug.

Obwohl: Der Ballon, oder besser gesagt dessen Hülle in der Schützi als Premiere war einer unberechenbaren Kraft geschuldet: dem Wetter nämlich. Der Ballon hätte eigentlich auf der Wiese vor dem Haus aufgeblasen werden sollen. Aber als man sich eben anschickte, dort alles bereitzumachen, setzte wieder Regen ein; eigentliches Gift für die Heissluftballonhülle.

Regen kommt, alles wieder einpacken! Patrick Lüthy

Übungsabbruch also. Ballonfahrer Christian Koblet hatte es vorausgeahnt. Die Wetterzelle, die er auf dem Radar ausgemacht hatte, machte sich mehr als bemerkbar. Es goss in Strömen. Rein ins Haus also, wo die Hülle teilweise aufgeblasen wurde und mehr skurriles Objekt einer Vernissage wurde, zu der die Rentsch Stiftung rund um Fritz Schär als deren Präsident geladen hatte.

Eisenplastik «Wortlos» stand am Anfang

Doch zurück zu den Anfängen: Eisenplastiker Heiko Schütz (Niederönz) hatte eine rund 1,2 Tonnen schwere Skulptur in Kugelform geschaffen, bestehend aus einzelnen Buchstaben, die in keiner Art und Weise ein sinnstiftendes Wort ergeben, wie Peter Killer in der Laudatio zu verstehen gab. Tonnenschwere Wortlosigkeit aber brauche Leichtigkeit, fand Künstler Andreas Althaus (Burgdorf) und regte an, die Plastik als Motiv für eine Ballonhülle herzunehmen.

Christan Koblet, Heiko Schütz, Fritz Schär und Peter Killer (vl.) vor der teilweise aufgeblasenen Ballonhülle in der Schützi. Patrick Lüthy

Schütz war davon begeistert, suchte Donatoren für das Projekt und wurde schliesslich fündig in der Rentsch Stiftung: «Uns hat die Idee gefallen», erklärte Schär an der Vernissage. Und vor allem auch passend, denn Stiftungsgründer Fritz Rentsch selber hatte zu den leidenschaftlichen Ballonfahrern gezählt.

Und weil Peter Killer noch fand, die ganze Geschichte sei als Summe glücklicher Fügungen so einzigartig, dass sie in einem Buch festzuhalten sich lohne, entstand auch ein Buch zum Projekt; selbstverständlich kein wortloses.

Was an Vernissagen jeweils so luftig leicht daherkommt, kann einen hürdenreichen Weg nur schwerlich beschreiben. Die Anfertigung der Ballonhülle nämlich entpuppte sich als eigentliches Pièce de résistance. Lediglich über Zusatzleistungen, Schütz hatte speziell ein flaches Modell seiner Eisenplastik zu kreieren, gelang es, das Sujet passend auf die Hülle übertragen zu können.

«Wortlos» sucht noch neuen Aufenthaltsort

«Wortlos» wurde von der Stiftung angekauft und wird verschenkt. Deren künftiger Standort steht allerdings noch nicht fest. «Uns ist wichtig, dass ihre Aussage publikumswirksam zum Tragen kommt und die neue Eigentümerschaft sie nicht als Last, sondern mit Freude als Bereicherung versteht», so Schär.

Die Eisenplastik «Wortlos» sucht noch einen neuen Standort. Patrick Lüthy

Gleichzeitig kündigte er an, die Stiftung werde sich in zwei, drei Jahren auflösen. Das Geld sei aufgebraucht. «Das war auch mit den Stiftungsgründern so abgemacht», schob der Präsident hinterher.

Noby Lehmann spielt auf den Skulpturen von Heiko Schütz. Patrick Lüthy

Dass die Plastiken auch mit klanglicher Fülle ausgestattet sind, bewies Perkussionist Noby Lehmann zum Finale der Vernissage. In seiner knapp zehnminütigen Performance entlockte er den Plastiken jene virtuose Sprache, die beim Betrachten der Plastiken gelegentlich aufblitzen mögen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen