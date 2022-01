Winkelunterführung Olten: Parlament gegen Enteignungsverfahren

Problemkind Das Oltner Gemeindeparlament schreckt vor Enteignungsvorlage zurück Die Winkelunterführung als wichtigste Stadtteilverbindung ist nach wie vor ein harter Brocken. Warum? Sie ist nicht in stadteigener Hand. Urs Huber Jetzt kommentieren 27.01.2022, 16.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Winkelunterführung ist und bleibt ein fortwährender Stein des Anstosses in der öffentlichen Wahrnehmung. Bruno Kissling

Es war eine lange Debatte, jene um den überparteilichen Auftrag von Myriam Frey Schär (Grüne). Dieser nämlich wollte den Stadtrat beauftragen, dem Eigentümer der Winkelunterführung ein faires Kaufangebot zu unterbreiten. Sollte der Handel nicht zu Stande kommen, sei ein Enteignungsverfahren einzuleiten. Schier Revolutionäres wollte sich also im Oltner Gemeindeparlament am Mittwochabend anbahnen.

Einiges an Zunder in der Debatte

Nun: Soweit kam’s dann doch nicht. Auch wenn Zunder die Debatte befeuerte. Dass die einzige Langsamverkehrsverbindung zwischen beiden Stadtteilen nicht in städtischem Besitz sei, bezeichnete Myriam Frey Schär als «grossen Fehler». Und die Grüne weiter:

«Den wollen wir rückgängig machen.»

Denn auch wenn der Stadtrat in seiner Antwort mittlerweile von einer verbesserten Situation redet: Der Ort bleibe ein ungepflegter, ein versiffter, ein unattraktiver und sei eben – keine sichere Stadtverbindung. Und zu ändern sei diese Situation in letzter Konsequenz nur, wenn die Stadt in den Besitz der Unterführung komme.

Aber natürlich, so Frey Schär:

«Eine Enteignung verstehe ich als Ultima Ratio.»

In dieselbe Kerbe schlug auch Daniela Minikus (SP/Junge SP), die ebenfalls für eine Erheblichkeitserklärung plädierte und in der Frage Winkelunterführung angesichts der dortigen schwierigen Ausgangslage zu einer Testplanung riet: Testplanungen kommen zum Einsatz, wenn überzeugende Gesamtlösungen für die Verbindung von Siedlung, Verkehr und Freiräumen gesucht werden.

Etwas unübersichtlich wirkt sie schon, die Unterführung im Winkel. Bruno Kissling

Der Stadtrat hatte in seiner Antwort empfohlen, den Auftrag nicht erheblich zu erklären. Die Exekutive fürchtete jahrelang dauernde Prozesse, grosse finanzielle Belastungen für die Stadt und vor allem die Tatsache, dass mit einem allfälligen Erwerb das Problem keineswegs vom Tisch sei. Baudirektorin Marion Rauber sagt:

«Die Unterführung ist strategisch wichtig, das ist gar keine Frage.»

Aber die Besitzverhältnisse seien komplex. Und um die Vorstellungen der Initianten umzusetzen, seien grössere Investitionen notwendig. Allenfalls verbreitern und damit auch getrennte Langsamverkehrswege schaffen. «Das liegt finanziell einfach nicht drin», so Rauber, die das Heil in der Unterführungsfrage eher im konstruktiven Gespräch ortete und in der Möglichkeit, den Postplatz künftig «neu zu denken», wie sie sich ausdrückte.

Voten schreckten die Bürgerlichen

Zuvor hatten noch andere Parlamentsmitglieder für eine Erheblichkeitserklärung votiert. Unter anderem Daniel Kissling (Olten jetzt!), der im Auftrag die Möglichkeit sah, einen proaktiven Zugang zu Stadt- und Verkehrsplanung zu verwirklichen.

Zwar mit neuer Beleuchtung, aber verblendete Fensterfronten wirken wenig einladend. Bruno Kissling

Aufgeschreckt durch die überraschend eindringlichen Pro-Voten versuchte dann Thomas Fürst (FDP), die Geschicke in eine moderatere Richtung zu lenken: «Es dürfte eng werden», sagte der FDP-Mann und hob die Frage in den Raum:

«Wollen wir uns wirklich ohne Not in ein immenses Abenteuer stürzen?»

so Fürst. Die Frage nach dem Mehrwert stelle sich, sei doch die Unterführung heute frei nutzbar. Nicht jede Idee, die im ersten Moment als eine Gute erscheine, sei auch eine solche, hielt Fürst dem Auftrag entgegen.

Nachdem Oltens Rechtskonsulent Patrik Stadler auch von ein paar währschaften Stolpersteinen sprach und die Frage nach der Verhältnismässigkeit einbrachte, beruhigte sich die Diskussion wieder. Zumal auch Fraktions- und Einzelsprechende von FDP, Olten jetzt!, der CVP/GLP/EVP-Fraktion sowie der SVP ihre Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Antrags geäussert hatten.

Simone Sager (FDP) etwa räumte freimütig ein, die Winkelunterführung sei in ihrer Gesamtbetrachtung «suboptimal», warnte sie aber vor Schnellschüssen. Das fand die Mehrheit auch: Mit 25 zu 14 Stimmen bei einer Enthaltung folgte das Parlament der Empfehlung des Stadtrates.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen