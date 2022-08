Kunstmuseum Olten: Ja oder Nein zur Planung mit 2,5 Millionen?

Pro & Contra Soll das neue Kunstmuseum Olten geplant werden? Daniel Kissling und Deny Sonderegger streiten sich über den 2,5-Millionen-Kredit Am 25. September stimmt die Oltner Stimmbevölkerung über den Projektierungskredit zum neuen Kunstmuseum ab. Wird die Vorlage angenommen, kann die Planung weitergehen. Olten-jetzt!-Vertreter Daniel Kissling befürwortet die Ausgabe von 2,5 Millionen Franken, FDP-Gemeindeparlamentarier Deny Sonderegger ist dagegen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 20.08.2022, 05.00 Uhr

PRO: Daniel Kissling, Olten jetzt!

Daniel Kissling. Fabio Baranzini

Stellen Sie sich eine Stadt vor, in der mitten am helllichten Tag auf einem Platz vor einer Kirche über ein Dutzend Menschen, junge und alte, solche von da und von anderswo, gemeinsam tanzen. Und das nicht nur einmal, sondern immer wieder, den ganzen Sommer über; zuerst Foxtrott, dann Salsa, Ballett, Lindy Hop, Tango. Wäre das nicht eine Stadt, in der man gerne leben würde?

Diese Stadt heisst Olten. Der Grund, warum in unserer Stadt in den vergangenen Wochen immer wieder Menschen ausgelassen tanzten: unser Kunstmuseum. Oder genauer: die in diesen Tag zu Ende gegangene Sommerausstellung, die sich unter anderem in Kollaboration mit dem Verein «Tanz in Olten» nicht nur sehenswert mit dem Thema Tanz in der bildenden Kunst, sondern auch als gesellschaftliche Praxis auseinandersetzte.

Am 25. September entscheiden wir über genau dieses Kunstmuseum. Beziehungsweise, wie es mit den Liegenschaften Kirchgasse 8 und 10 weitergehen soll. In der ersten befindet sich das Kunstmuseum heute. Sie ist stark sanierungsbedürftig, und zwar so sehr, dass im ersten Stock Personenbeschränkungen gelten, weil bei zu vielen Leuten Einsturzgefahr besteht. Es gibt keinen Lift, dafür Platznot. Und wenn das Kunstmuseum eine Ausstellung plant und dafür Bilder von anderen Museen ausleihen will, lehnen diese oft ab, weil ihnen das Risiko zu hoch ist.

Um diesen unhaltbaren Zustand zu beenden, soll das Kunstmuseum in die benachbarte, vormals vom Naturmuseum belegte Kirchgasse 10 zügeln, um einen Anbau erweitert werden und die dadurch frei werdende Kirchgasse 8 durch die Stadt selber zu einem Geschäfts- und Wohnhaus entwickelt werden. Die Vorteile liegen auf der Hand: Mit einem Ja am 25. September steigern wir die Qualität und Möglichkeiten des Kunstmuseums und öffnen es gleichzeitig für breitere Bevölkerungsschichten. Wir attraktivieren die Kirchgasse auf der einen und den Munzingerplatz auf der anderen Seite. Wir bewahren das kulturelle Erbe unserer Stadt und schaffen gleichzeitig Platz für Neues, wobei die Stadt als Besitzerin beider Liegenschaften das Steuer in der Hand behält.

Die Stadt verfolgt diesen Plan nicht nur seit bald zehn Jahren. Er wurde durch das Gemeindeparlament auch mehrmals abgesegnet, zum Teil einstimmig – also auch von den Vertreterinnen und Vertreter jener Parteien, die jetzt dagegen das Referendum ergriffen haben. Was letztere daran stört: das Kunstmuseum. Zu elitär, zu teuer, zu langweilig oder am falschen Ort, finden sie. Selbstverständlich dürfen sie das. Fundierte Argumente sind das aber nicht, genauso wenig hört man von ihnen einen Gegenvorschlag.

Nun mögen Sie, geschätzte Leserinnen und Leser, einwerfen, dass auch tanzende Menschen nicht gerade ein zwingendes Argument für ein millionenschweres Entwicklungsprojekt sein müssen. Jedoch zeigt sich an diesem Bild gut, über was wir hier abstimmen: Ein Ja am 25. September ist ein Ja zu einer lebendigen Stadt, die nicht stillsteht, sondern in ihre Zukunft investiert. Ein Nein hingegen, bedeutet eine Stadt, die weitere Jahre in Stillstand verharrt. In welcher von beiden Städten wollen Sie leben?

CONTRA: Deny Sonderegger, FDP

Deny Sonderegger. Bild: zvg

Dank des erfolgreichen Referendums kann die Oltner Bevölkerung am 25. September über den vom Parlament gutgeheissenen Verpflichtungskredit von 2,5 Millionen Franken für die Projektierung Kirchgasse 8 und 10 befinden. Entgegen der von der Befürworterschaft kolportierten Aussage, dass es den Referendumsverantwortlichen dabei um die Verhinderung des Kunstmuseums geht, sind die Beweggründe für ein Nein zum Projektierungskredit ganz anderer Natur.

Vielmehr geht es den Verantwortlichen darum, die Oltner Bevölkerung bei diesem grossen Investitionsprojekt frühzeitig in den Entscheidungsprozess mit einzubinden, um unnötige Kosten zu vermeiden. Umso mehr, da es bei diesem Projekt mit Gesamtkosten in der Höhe von 23 bis 25 Millionen Franken sowieso zu einer ordentlichen Volksabstimmung gekommen wäre – einfach erst mit einem Jahr Verzögerung. Zahlreiche Argumente sprechen bereits heute gegen dieses Projekt. Der Stadtrat sowie eine knappe Mehrheit im Parlament negierten diese Punkte vollends. Aufgrund folgender Überlegungen ist es wichtig, den Projektierungskredit abzulehnen.

Es braucht keine zusätzlichen 2,5 Millionen, da im Rahmen des Architekturwettbewerbs für den Neubau Kunstmuseum bereits eine halbe Million Franken investiert wurde und eine abstimmungsreife Vorlage inklusive Planskizzen, Visualisierungen sowie einem detaillierten Raumprogramm vorliegt. Weshalb nun nochmals 2,5 Millionen für Planerhonorare – entspricht rund zehn Jahre Arbeitsleistung – ausgegeben werden sollen, bis die Oltner Bevölkerung über die Vorlage befinden kann, ist völlig unverständlich.

Der erwähnte Architekturwettbewerb legte den Fokus auf die Gestaltung und Umsetzung des Kunstmuseums. Ohne vertiefte Bedürfnisanalyse wurde parallel dazu an der Kirchgasse 8 ein Wohnhaus projektiert, welches durch Dritte im Baurecht finanziert werden sollte. Obwohl über 80 potenzielle Investoren angeschrieben wurden, gab kein einziger Investor ein Angebot ab. Das Projekt ist schlicht nicht rentabel. Der Stadtrat ignoriert dieses Warnsignal und will nun selber bauen. Wir sagen Nein zu diesem finanziellen Rohrkrepierer.

Letztlich fehlt dem heutigen Kunstmuseum Olten auch das Alleinstellungsmerkmal. Dies widerspiegelt sich in den sehr bescheidenen Besucherzahlen. Der Verband der Museen Schweiz nennt sowohl das Alleinstellungsmerkmal als auch tragfähige Kooperationen in einer Studie aus dem Jahr 2020 als musealen Erfolgsfaktor. Klar ist, dass eine neue überteuerte Museumsbaute die Besucherzahlen nicht in gewünschtem Masse erhöht. Mit der Ablehnung des Kredits haben die Verantwortlichen die Gelegenheit, ihre Positionierung zu überdenken und zu schärfen. Professionell umgesetzt, führt dies unweigerlich zu einem neuen Projekt Kunstmuseum, welches auch das touristische Potenzial fördert. Mit dem vorliegenden Projekt ist die touristische Wirksamkeit vernachlässigbar.

Somit sprechen sowohl materielle als auch ideelle Überlegungen gegen diesen Projektierungskredit. Darum stimmen Sie am 25. September Nein, damit das Projekt nicht zum Rohrkrepierer wird.

