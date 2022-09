Olten: Verein art i.g sagt traditioneller Lesung den Kampf an

Saisonauftakt Olten: Verein art i.g will klassische Form der Lesung durchbrechen In der Oltner Galicia-Bar startet ein neues Literaturprogramm. Den Auftakt machen Rolf Hermann und Nadja Stoller. 06.09.2022, 20.00 Uhr

Rolf Hermann und Nadja Stoller eröffnen das Literaturprogramm. zvg

Am 9. September startet auf der Kleinen Bühne der Galicia-Bar in Olten das Literaturprogramm in die erste Saison. Bis Frühling 2023 werden rund 13 Lesungen präsentiert.