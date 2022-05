Premiere Nach fast 100 Jahren: Jeanette Dinkel ist die erste Präsidentin seit Bestehen des Oltner Quartiervereins rechtes Aareufer Auf Arthur Spring folgt eine Frau an der Spitze des knapp 500 Mitglieder zählenden Quartiervereins. Dieser möchte von der Stadt Olten endlich einen Brunnen beim Vögeligarten realisiert sehen. Urs Amacher 02.05.2022, 16.00 Uhr

Jeanette Dinkel, die erste Präsidentin des Quartiervereins rechtes Aareufer.

An der 92. Generalversammlung des Quartiervereins rechtes Aareufer am vergangenen Freitag wählten die 76 anwesenden Mitglieder Jeanette Dinkel mit Applaus zur neuen Präsidentin. Mit ihrer Wahl konnte die durch den Rücktritt von Arthur Spring entstandene Vakanz beendet werden.

Seit zweieinhalb Jahren im Vorstand

Jeanette Dinkel hatte bereits zweieinhalb Jahre im Vorstand mitgearbeitet. Nach den beiden Jahren auf Sparflamme soll der Verein jetzt wieder mehr Schwung bekommen. Allerdings, so rief Jeanette Dinkel in ihrer Präsidialrede in Erinnerung, ist der Quartierverein nicht eine ausführende Amtsstelle,

«sondern wir sind die Interessenvertretung einer an Generationen, Bedürfnissen und Wünschen bunt gemischten Quartierbevölkerung».

Die weiteren Vorstandsmitglieder wurden in globo und per Akklamation im Amt bestätigt. Somit setzt sich die Exekutive des Vereins zusammen aus Jeanette Dinkel (Präsidentin), René Zimmerli (Vizepräsident), Iris Graziano (Finanzen), Monika Galli (Sekretariat), Peter Aeberhard (IT / Mitgliederverwaltung), Heinz Käser (Anlässe) und Mike Zettel (Geschäftsführer MIO). Wichtige Stützen sind – ohne im Vorstand zu sein – Ursula Amsler und Trudy Küttel.

Nachträglich verabschiedet

Da die letzten Generalversammlungen nicht stattfinden konnten, wurden die scheidenden Vorstandsmitglieder nachträglich mit einem Dankespräsent verabschiedet, namentlich Arthur Spring (Präsident 2011–2020), Oliver Everts (Kassier 2014–2018), Cori Wiederkehr (Kassier 2018–2020), Leonhard Arn (Materialwart 2017–2020) und Konrad von Allem (Projekte 2017–2020 und Co-Präsident 2019–2020).

Die Versammlung genehmigte die von Iris Graziano präsentierte Rechnung und das Budget 2022/2023, das einen Verlust von rund 2000 Franken vorsieht, ebenso wie der von René Zimmerli präsentierte, durch Absagen geprägte Jahresbericht.

Der Verein zählt aktuell 476 Mitglieder. Das Jahresprogramm 2022/2023 wiederum wurde von Peter Aeberhard vorgestellt. Der Verein wird wieder vier Ausgaben der Vereinszeitung «Info-Bulletin» produzieren. Zudem machte Peter Aeberhard auf die neue Vereins-Website aufmerksam.

Ein Brunnen für die rechte Stadtseite

Geplant sind die traditionellen Fixpunkte: Der Apéro an der vom 23. bis 26. September stattfindenden MIO und das Vögeligarten-Fest im Sommer. Zusätzlich sollte eine unendliche Geschichte zu einem guten Ende kommen. Seit langem ist der Wunsch bei den Behörden platziert, dass auch der Vögeligarten einen Brunnen erhält. Dies, nachdem im Stadtpark kürzlich bereits Brunnen Nummer fünf installiert wurde. Jedenfalls, so Aeberhard, würde der Brunnen im Vögeligarten mit einem Fest willkommen geheissen.