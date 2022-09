Premiere Erstes Konzert der neuen Junge Sinfonie Olten war das letzte einer erfolgreichen Geburtstagsreihe der Musikschule Die Musikschule Olten hat anlässlich ihres 120. Geburtstags ein junges Orchester aus der Taufe gehoben. Es ist aus einem Vorgängerprojekt entstanden. Fabian Muster Jetzt kommentieren 26.09.2022, 12.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Junge Sinfonie Olten bei ihrer Premiere am Sonntag im Gerolag-Center. zvg

So ziemlich genau 100 Jahre nach dem ersten Orchesterkonzert der damaligen städtischen Musikschule Olten kam es am späten Sonntagnachmittag zur Premiere des kürzlich gegründeten Orchesters Junge Sinfonie Olten: Die 32 Jungmusikerinnen und -musiker spielten Werke von Johann Sebastian Bach, Jean Sibelius oder Dmitri Schostakowitsch und verzückten dabei das Publikum der sehr gut besuchten Halle im Gerolag-Center.

Und dies, obwohl die Musizierenden unter der Leitung von Hugo Bollschweiler und Beat Kohler erst Anfang September damit begannen, gemeinsam zu proben. Vorher hatte jede und jeder für sich alleine die vorzutragenden Stücke geübt.

Die beiden Leiter und Dirigenten Beat Kohler (links) und Hugo Bollschweiler. zvg

Neues Orchester soll einmal pro Jahr auftreten

Das neue Orchester wurde anlässlich des 120-jährigen Bestehens der Musikschule Olten lanciert. Damit sollte die Idee eines Sinfonieorchesters wieder aufgenommen werden. Denn 2016 und 2018 fanden im Zusammenarbeit mit der Musikschule Langenthal Konzerte des Jugendsinfonieorchesters Mittelland statt: 2020 mussten die laufenden Proben wegen Corona gestoppt werden. Weil Langenthal im letzten Jahr ein eigenes Orchesterprojekt durchführte, beschloss die Musikschule Olten zum 120 Jahr Jubiläum ebenfalls ein eigenes Oltner Jugendsinfonieorchester zu lancieren.

32 Jugendliche und junge Erwachsenen spielten am Konzert mit. zvg

Die Junge Sinfonie Olten steht allen Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Region Olten offen und soll möglichst einmal pro Jahr auftreten, sagt Musikschulleiterin Sandra Rupp Fischer. Mitspielen dürften alle, die mindestens den Stufentest 4 bestanden hätten und im Umgang mit dem eigenen Musikinstrument zu den Fortgeschrittenen zu zählen seien. «Wir haben für den jetzigen Auftritt aber keine Bewerbenden abgelehnt», sagt Rupp Fischer.

Erfolgreiche Konzertreihe geht zu Ende

Mit der Premiere der Jungen Sinfonie Olten geht gleichzeitig eine vierzehntägige Konzertreihe für den 120. Geburtstag der Musikschule Olten zu Ende. Leiterin Rupp Fischer zeigt sich sehr zufrieden und untermauert dies mit Zahlen: Insgesamt rund 2300 Besuchende konnte sie an den kostenlosen neun Abend- und sechs Vormittagsvorstellungen (welche vorwiegend von Oltner Schulklassen besucht wurden) begrüssen.

Besonders Familien mit Kindern seien so zu vielleicht ersten unkomplizierten Konzerterlebnissen gekommen, glaubt sie. Es war für einmal kein grosses Problem, wenn die Jüngeren dem Geschehen auf der Bühne nicht immer aufmerksam folgen konnten und sich eine kurze Auszeit im grossen Gerolag-Saal gönnten.

Musikschulleiterin Sandra Rupp Fischer und ihr Mann Hansjörg Fischer (Mitte) werden von Musiklehrer Roman Wyss (rechts) für ihren Einsatz für die Konzertreihe 120 Jahre Musikschule geehrt. Gratulanten sind auch Bildungsdirektor Nils Löffel (links) und Direktionsleiter Bildung und Sport Thomas Küng (2. von links). Zvg

Alle Musikschullehrpersonen hätten ihren Part gespielt, sei es auf der Bühne als Konzertierende oder hinter den Kulissen, so Rupp Fischer. Die Messlatte für das anstehende 125-Jahr-Jubiläum der Musikschule in fünf Jahren hat man mit der Konzertreihe hoch angesetzt. Sie sagt dazu: «Wir sind ein kreatives Team, uns kommt dann sicher wieder etwas Spannendes in den Sinn».

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen