Premiere Ein Happening zu Kunst & Genuss in der Schützi Olten Die Maler Christoph R. Aerni und Tom Eisenhut lancieren in Olten eine Premiere der besonderen Art. 29.03.2022, 11.00 Uhr

Wer verbindet Kunst und Genuss erstmals in dieser frontalen Art zu einem Happening in der Schützi Olten?

Sie sorgen am zweiten Aprilwochenende für das erste Kunst-Genuss Happening in der Oltner Schützi. zvg

Nun, die Idee dazu hatten der Gunzger Maler Christoph R. Aerni und sein Kollege Tom Eisenhut aus Herbligen. Und schliesslich gesellten sich noch eine gute Handvoll weiterer Protagonisten aus dem Umfeld Kunst und Genuss hinzu.

So ist für das zweite Aprilwochenende in der Oltner Schützi ein Programm zusammengekommen, dass sich über Malerei, Möbeldesign, Metallskulpturen, Schmiedekunst und weiteren Disziplinen bis hin zur Präsenz von Produkten kulinarischer Köstlichkeiten edler Provenienz.

Die Kunst geht zu jeder Tages- und Nachtzeit

Kunst gibt’s an diesen beiden Tagen eigentlich zu jeder Tages- und Nachtzeit zu geniessen. Die kulinarischen Momente dagegen erstrecken sich zwischen 15 und 17 Uhr auf Käseplättli oder Trockenwurst mit Früchtebrot, um 16 Uhr auf Solothurner Wysüppli oder Tatar mit Buttertoast und ab 18 Uhr auf Eintopf oder gegrillte Weisswurst mit Kartoffelsalat oder Laugenbrot.

Und natürlich fehlen Tropfen des Weinguts Bisang aus Dagmarsellen ebenso wenig wie der Veuve Clicquot samt Tatar an der Champagner-Bar, derweil Le Pedaleur mit Coffe und Grand Cru Chocolat auffährt. Und so nebenbei: An der Biertheke gibts «Smörebräu» verabreicht. Am Samstagabend spielt zudem «Acoustic Soul» auf. (otr)

Schützi Olten, 9./10. April 2022: Kunst-Genuss Happening, Samstag, 11 bis 22 Uhr; Sonntag, 11 bis 18 Uhr. www.kunst-genuss.ch