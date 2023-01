Oltner Neujahrsapéro nimmt den neuen Ländiweg in Beschlag

Premiere Am neuen Ländiweg: Die guten Wünsche zum neuen Jahr gingen in Olten leicht über die Lippen Rund 200 Personen wollten am Neujahrsapéro dabei sein. Gut gelaunt und unter Alphornklängen stiessen Mann und Frau auf ein erfolgreiches Jahr an. Und: Der neue Ländiweg hat seine Feuertaufe als Bühne für öffentliche Anlässe bestanden. Urs Huber Jetzt kommentieren 02.01.2023, 14.15 Uhr

Prost (von links): Oltens Parlamentspräsidentin Laura Schöni, Stadtpräsident Thomas Marbet und die Kantonsratspräsidentin Susanne Koch Hauser. Bruno Kissling

Seine offizielle Eröffnung ist noch nicht über die Bühne gegangen. Aber zwei Ehrenbezeugungen hat er schon hinter sich: der neue Ländiweg. Oltens Gardepromenade, die aus hübscher Distanz die angeblich schönste Seite der Altstadt zeigt. Nach seiner Eröffnung Anfang Dezember hat man jetzt die Verbindung Bahnhof-Holzbrücke mit dem Neujahrsapéro der Stadt so quasi amtlich ins Herz geschlossen.

Man hat es sich zu Beginn des Jahres 2023 einzugestehen: Vor zehn Jahren hätte wohl noch niemand geglaubt, an diesem Ort je den Neujahrsapéro offeriert zu bekommen. Und dennoch: Oltnerinnen und Oltner haben diese Neuheit mindestens so positiv aufgenommen wie das neue Jahr an sich. Was dieses denn bringt, liegt in den Sternen. Was der Ländiweg bringt: Dazu gibt's konkrete Vorstellungen.

Was denn sonst als ein belebter Ort in ebensolcher Atmosphäre. Für alle. So jedenfalls umschreibt's in aller Kürze der künftige Buvettebetreiber am Ländiweg Sascha Rickenbacher, am 2. Januar noch verantwortlich für den Neujahrsapéro. Flanieren und Sein an der Aare wird zum neuen Lebensgefühl in der Stadt, will man den Verheissungen glauben.

Aufstieg des EHC Olten vor Augen

Und was da für Olten sonst noch werden könnte? Stadtpräsident Thomas Marbet erwähnte vieles in seiner kurzen Rede: der Aufstieg des EHC Olten, auch das Schulfest, seit der Ewigkeit von 2019 nicht mehr gesehen in der Stadt, Feierlichkeiten zum 80. Geburtstag von einem der bekanntesten Söhne Oltens, Franz Hohler nämlich.

«Wir werden kommen!» So jedenfalls rief Marbet in die Menge. Und mit «wir» meinte der Mann natürlich ‒ Olten. Auch um die ‒ bisher jedenfalls ‒ leidige Geschichte zur Entwicklung der Liegenschaften Kirchgasse 8 und 10 rankte sich Optimismus. Man werde das Kind schon schaukeln, meinte Marbet in dieser heiteren Atmosphäre sinngemäss.

