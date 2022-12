Praxistätigkeit endet Oltner Arzt Arnold Uebelhart: Einst von Albert Schweitzer und Che Guevara inspiriert Mehr als 30 Jahre war der Hausarzt für seine Patienten in Olten unterwegs – meist mit dem Velo. Seine Beliebtheit ist enorm. Jetzt beendet er seine Praxistätigkeit. Urs Huber Jetzt kommentieren 29.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Arnold Uebelhart, Hausarzt, ehemaliges SP-Parlamentsmitglied und Velofahrer, hört auf zu praktizieren. Bild: Patrick Lüthy

Ein bisschen muss er lächeln über der Frage, wieso er eigentlich Mediziner geworden sei. «Also wenn ich ehrlich sein soll: Ich glaub’ wegen Che Guevara und Albert Schweitzer.» Dann blickt er vom Pult auf, kichert noch ein bisschen vor sich hin. «Es musste damals etwas leicht Revolutionäres sein», schickt er hinterher. Der Sinn der Zeit stand danach. «He ja, die beiden hatten eine medizinische Ausbildung und gleichzeitig so was wie revolutionären Geist, hatten etwas Ikonenhaftes.»

Im Grunde genommen habe er mehr Philosophie und Soziologie im Kopf gehabt. Bis dann der Vater meinte: «Dann willst du also Gewerkschaftssekretär werden?» Das dann doch auch wieder nicht.

Er ist auch ein Arzt der Herzen

Arnold Uebelhart, das wissen die meisten in der Stadt, ist Arzt, Hausarzt. Einer, der noch nach Hause kommt, einer, der fast immer mit dem Velo unterwegs ist. Und einer, der gegebenenfalls seine Patienten am Telefon berät. Dass er im nächsten Jahr 70 wird, wissen die wenigsten. Er wirkt jünger; gerade wenn er so heiter vor sich hin lacht, wie ein liebenswürdiger Spitzbub, dem man fast alles verzeihen würde.

Ende Jahr gibt er seine praktische Tätigkeit an der Ziegelfelstrasse auf. Die Reaktionen darauf sind schon fast herzerweichend. «Der beste Hausarzt, den man sich wünschen kann», hält eine Kundin Uebelharts auf Facebook fest. «Ein toller Arzt, ein toller Mensch, fast 40 Jahre mein Hausarzt, alles Gute Herr Uebelhart!», notiert eine weitere Kundin.

Und eine dritte: «Er wird auch von unserer Familie vermisst. Über 20 Jahre lang war er da für uns vier! Wie ein väterlicher Freund. Alles erdenklich Gute wünschen wir ihm.»

Die Komplimente kennt er vom Hörensagen

«Jesses Gott», lacht Arnold Uebelhart fast ein bisschen ungläubig und schlägt die Hand vor den Mund. Bei Facebook ist er zwar nicht dabei, aber er kennt die Komplimente vom Hörensagen. Die spontanen Lobeshymnen sind ihm eher unangenehm. Obwohl: Ein bisschen streicheln sie auch seine Seele. Denn Absprünge, so fällt ihm jetzt ein, habe er eigentlich keine gehabt.

Klar. Er, der 1982 das Staatsexamen an der Uni Zürich ablegte und nach sechs weiteren Jahren und fünf Stationen eine selbstständige Praxis in der Oltner Hammerallee startete, weiss, worauf’s neben Erfahrung und medizinisch fundiertem Wissen ankommt. «Leute mögen.»

Wenig hat sich zwischen Patient und Uebelhart verändert

Das sei eine gute Voraussetzung für einen Hausarzt. Und geändert seither, sagt er, habe in den letzten 40 Jahren eigentlich wenig. Jedenfalls in der Betreuung von Patienten. «Wissen Sie», sagt er dann; «als Hausarzt stehen sie häufig einem Dunstkreis von Wirkung und Wechselwirkung gegenüber.» Er nennt das sympathischerweise «Fluidum». Das sei beim Spezialisten eher anders.

Bei rund 40 Prozent seiner Patienten sei die Ursache der Erkrankungen eindeutig zu definieren. Bei den anderen 60 Prozent aber würde die Gemengelage unterschiedlichster Faktoren die Befindlichkeit der Patienten beeinflussen. Das könne die Behandlung langwierig machen.

Was wei mir mache? – eine häufige Frage

Deshalb frage er seine Patienten stets: «Was wei mir mache?» Eher unüblich für einen Schulmediziner. Dann holt er einen mehrere Kilo schweren «Schinken» aus dem Gestell: «Siegenthalers Differentialdiagnosen», heisst das Ding, knapp 1400 Seiten stark. «Ein Standardwerk», sagt Uebelhart.

Dieser Siegenthaler lehre, dass die Auskünfte des Patienten zur Diagnose führten. «Patient und Patientin wissen in der Regel viel über sich», sagt der 69-Jährige noch. Also sei es wichtig, mit ihnen zu reden. Denn als Mediziner und Medizinerin sei man Pfadfinder in unübersichtlichem Gelände. Der Aphorismus gefällt ihm. Der Doktor nickt. «Den Gedanken finde ich wirklich nicht schlecht.»

Gut, fast nichts verändert hat sich bei Uebelhart im Verhältnis zu seiner Patientenschaft. Verändert hat sich vielleicht das Verhältnis zwischen der Anzahl ausgebildeter Spezialärzte und den immer weniger werdenden Allgemeinpraktikern. «Zu meinen Anfangszeiten galt das Verhältnis drei zu sieben», sagt Uebelhart. Von 10 Ausgebildeten waren sieben Allgemeinpraktizierende und drei spezialisierte Fachkräfte. Heute sei das eher umgekehrt.

Wie dem Problem zu begegnen sei? Er zuckt mit der Schulter. Aber mit ein Grund, weshalb der in Aarau gross gewordene Hausarzt 2012 von der Hammerallee an die Ziegelfeldstrasse umzog, lag genau in dieser Fragestellung begründet. «Allein findest du kaum noch eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger.» In einer Gemeinschaftspraxis sei’s einfacher. Recht hat er. Auf jeden Fall wird künftig Salome Kisker auf Wunsch Patienten von Uebelhart betreuen.

Herr Uebelhart, wie wird man gesund alt?

Man muss einen erfahrenen Hausarzt, der fast 30 Jahre für die SP im Gemeindeparlament und 16 Jahre als Amtsrichter wirkte, einfach eines fragen: Wie kann der Mensch denn möglichst gesund alt werden? Auch darum, weil auf seinem Praxispult stets ein hübscher Blumenstrauss steht, den er sich regelmässig selbst besorgt. «Der ist doch einfach schön und tut gut», lacht er.

Aber dann, der Frage zugewandt, stutzt der Vater zweier Töchter nicht lange. «Nicht allein sein, auf die Ernährung achten, sich bewegen und teilhaben am ganzen Leben.» Uebelhart hat das Gespür fürs Leben.

Ruhestand – ein schrecklicher Begriff

Eben, dieses Gespür fürs Leben: Dem damaligen Stadtmagazin «Kolt» hatte der Hausarzt vor anderthalb Jahren verraten, worin sein politisches Credo steckt. Er zitierte Hannah Arendt: «In der Politik geht es nicht um Wahrheit, sondern darum, in einer Gemeinschaft ein Urteil zu fällen.»

Und das wird wohl nicht nur für die Politik gelten, sondern auch fürs ganz normale Leben. Jedenfalls mag jenen dieser Gedanke durch den Kopf schiessen, die Arnold Uebelhart gut kennen und sich ab und an länger als fünf Sekunden mit ihm unterhalten.

Jetzt folgt der Ruhestand. Das Wort mag er nicht. «Uhh, ein schrecklicher Begriff», sagt er. Wahrscheinlich steckt ihm darin zu viel Stillstand. Als Nächstes nämlich will er seinen Master in Philosophie an der Fernuniversität Hagen abschliessen.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen