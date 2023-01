Willi Rüegsegger gewinnt Oltner Fasnachtsplakettenwettbewerb

Prämierung Motto «Mit Schirm, Charme und Zylinder»: Fasnachtsprofi Willi Rüegsegger gewinnt den Oltner Plakettenwettbewerb Die Prämierten der diesjährigen Ausmarchung um die beste Oltner Plakette sind bekannt. Auf dem Podest landeten ausschliesslich «alte Wettbewerbshasen». Zudem gab es deutlich weniger Wettbewerbseingaben. Urs Amacher Jetzt kommentieren 03.01.2023, 11.00 Uhr

Der Wettbewerbssieger Willi Rüegsegger (2.v.r.), umrahmt von Silvia Heuberger (3. Rang), Christof Schelbert (2. Rang) und Fuko-Plakettenchef Christian Wüthrich (links). Bruno Kissling

Beim Wettbewerb um die beste Fasnachtsplakette für das Jahr 2023 heisst der Sieger Willi Rüegsegger. Rüegsegger ist Mitglied der seit über 60 Jahren bestehenden Trimbacher Sängerclique Glugger Clique und war 1998 als Willi II auch schon Oltner Obernaar.

1. Rang Plakettenwettbewerb Olten. zvg

Den zweiten Rang in der diesjährigen Plakettenprämierung sicherte sich Christof Schelbert. Der Grafiker, Dozent und Künstler macht bei der Sängerclique Bazille-Zunft Trimbach mit. Er betätigt sich seit 2003 als Kreateur der Oltner Fasnachtsplakette und hat den Wettbewerb seither zwölfmal gewonnen.

2. Rang Plakettenwettbewerb Olten. zvg

Den dritten Preis errang Silvia Heuberger, die sich auch schon mehrmals an der Ausmarchung beteiligte.

Die Preisverleihung am letzten Montag im Oltner Stadthaus-Foyer wurde von Christian Wüthrich, seines Zeichens Fuko-Rat und Ressortleiter Plaketten, vorgenommen. Er berichtete, dass insgesamt 16 Entwürfe von 10 Teilnehmenden eingereicht wurden. Dies bedeutet eine geringe Beteiligung im Vergleich zu früheren Jahren, wo jeweils rund 30 Eingaben in seinem Briefkasten landeten. Allgemein, so kommentierte Wüthrich die statistischen Zahlen, fehlten die Entwürfe von Familien, Kindern und Jugendlichen.

3. Rang Plakettenwettbewerb Olten. zvg

Christian Wüthrich würdigte den Sieger Willi Rüegsegger als einen Kreateur, der sich in den letzten Jahren zwar immer wieder mit originellen Ideen bemerkbar gemacht habe. Allerdings waren diese schlecht in ein Plakettenblech umsetzbar. Doch diesmal hat's gereicht. Plakettenchef Wüthrich erwähnte zudem lobend die Eingaben von Jörg Kägi sowie von Irène Gehrig und ihrem Sohn Basil Studer aus Basel.

Am Fasnachtsmotto orientiert

Obwohl bei der Wettbewerbsausschreibung immer wieder betont wird, dass das Motto der Fasnacht nicht in die Gestaltung der Plakette einfliessen müsse, liessen sich zahlreiche Kreateure vom diesjährigen Slogan inspirieren. Heuer stellt bekanntlich die Herregäger Guggemusig Olte mit Reto Ulrich alias Ule dr 1 den Obernaar.

Und das Logo der Herregäger zeigt mit einem Zylinder einen noblen Herrenhut (beruhend auf einem falsch gedeuteten ersten Wortteil des Cliquennamens; eigentlich meint dieser nämlich einen mundartlichen Herregäger, einen Eichelhäher). Deshalb wählte Ule dr 1 als Basis den Filmtitel «Mit Schirm, Charme und Melone» und veränderte ihn zu seinem Motto «Mit Schirm, Charme und Zylinder».

Auf Obernaar Ule dr 1 abgestimmt

Somit zeigt auch die Siegerplakette Willi Rüegseggers einen mit den drei Tannen geschmückten Zylinder. Dieser ist umwunden von einem Sousafon, jenem Musikinstrument, mit welchem der Obernaar Ule dr 1 in seiner Guggenmusik die Basstöne bläst. Das Ganze ist überdacht von einem grossen Schirm.

In seiner Begrüssung freute sich Fuko-Präsident Beat Loosli, dass dieser Anlass nach 2020 erstmals wieder stattfinden konnte. Die traditionelle Plakettenprämierung am Nachneujahrstag ist ja nicht nur eine offizielle Präsentation der Fasnachtsabzeichen, sondern auch Gelegenheit, auf das neue Jahr anzustossen. Und so wünschte er allen eine tolle Fasnacht 2023.

