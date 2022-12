Adventsdorf Olten: 100'000er-Besuchermarke geknackt

Positive Bilanz Oltner Adventsdorf knackt die 100'000-Besuchermarke: «Die vielen positiven Feedbacks sind schon fast unheimlich» Das Adventsdorf war in seiner zweiten Auflage ein noch grösserer Erfolg als im vergangenen Jahr: Es gab mehr Gäste, die Attraktionen wurden stärker genutzt und die Markthäuschen-Betreibenden erzielten einen höheren Umsatz. Trotzdem sieht der Gesamtverantwortliche Mike Zettel noch Verbesserungsmöglichkeiten für 2023. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.12.2022, 17.10 Uhr

Das Markenzeichen des Oltner Adventsdorfs: die Glühweinpyramide neben der Stadtkirche. zvg

Während 21 Tagen war die Oltner Kirchgasse eine Welt aus Glühweinduft, beleuchteten Markthäuschen und Attraktionen wie der Schlittelbahn oder dem Zügli. Das Adventsdorf verschönerte seit dem 3. Dezember die Oltner Innenstadt. Und traf bei den Leuten aus der Region, aber auch von ausserhalb des Kantons einen Nerv.

Mike Zettel. Bruno Kissling

Mike Zettel, der mit seiner Agentur die Gesamtverantwortung innehat, ist sehr zufrieden mit der zweiten Ausgabe, nach der Coronaversion im vergangenen Jahr mit diversen Einschränkungen. «Die Erwartungen wurden teilweise übertroffen.»

So seien vor allem die zum Teil neuen Attraktionen wie die vergrösserte Eisbahn, das Adventsdorf-Zügli, das Kerzenziehen oder die Schlittelbahn sehr gut angekommen und noch stärker benutzt worden als im vergangenen Jahr. Bei der Schlittelbahn überlegt sich Zettel, diese fürs 2023 zu verlängern.

Eine beliebte Attraktion: die künstliche Schlittelbahn. zvg

Auch bei den Umsätzen der Markthäuschen-Betreibenden hat Zettel erfreuliche Nachrichten: «Die Zahlen sind gut bis sehr gut.» Nur vereinzelt gibt es Warenanbietende, die sich ein besseres Geschäft vorgestellt hätten. Doch die meisten hätten mehr Umsatz gemacht als 2021. Unter dem Strich gab es nur an ein, zwei Tagen je ein Markthäuschen, das nicht besetzt war.

Drei Quellen, um Besuchende zu zählen

Die grosse Frage, ob das Adventsdorf die selbst gesetzte Marke von 100'000 Besuchenden erreicht hat, kann Zettel mit Ja beantworten. Bis Dienstagabend wurden 98'000 Leute gezählt – das sind im Tagesschnitt über 5400 Gäste. Das Ziel wird also erreicht. Zu den meistfrequentiertesten Tagen gehörten der Samstag, 10. Dezember, und der Sonntag, 18. Dezember, mit über 10'000 Besuchenden. «Die Leute verweilen normalerweise rund 2 bis 2,5 Stunden im Adventsdorf», sagt Zettel.

Die Zahlungen beruhen übrigens auf drei unterschiedlichen Quellen: Zum einen werden alle drei Stunden die Besucherzahlen auf bestimmten Sektoren geschätzt. Zum zweiten gibt es an zwei Durchgangsorten ein automatisches Zählsystem. Und drittens werden alle drei Sekunden Fotos vom ganzen Gelände geschossen, die an ein spezialisiertes Institut eingeschickt werden: Diese Auswertung liegt aber erst im Januar vor. Mittels diesen drei Quellen hofft Zettel, die Besucherzahl möglichst wahrheitsgetreu abbilden zu können.

Das soll fürs 2023 verbessert werden

Zettel erhält sehr viele Rückmeldungen. «Die vielen positiven Feedbacks sind schon fast unheimlich», sagt er. Das Adventsdorf wird von einem Paar etwa als einer der «schönsten und kinderfreundlichsten Weihnachtsmärkte» bezeichnet. Nur wenige haben etwas zu mäkeln. Zum Beispiel, dass es zu viele – oder im Gegenteil – zu wenige Essens- und Getränkestande gebe, waren zwei kritische E-Mails von Besuchenden.

Die Besuchenden werden in drei verschiedenen Arten gezählt. zvg

Für Zettel ist klar, dass bei der dritten Auflage im nächsten Jahr diverse Kleinigkeiten noch optimiert werden müssen. So ist etwa die Beschilderung vom Bahnhof zum Adventsdorf noch verbesserungswürdig. Gewisse Leute hätten es nicht gefunden. Zudem will er die Markthäuschen auf dem Oberen Graben anders verteilen, damit diese sichtbarer werden. Voraussichtlich wird dieser Teil des Adventsdorfs auch nächstes Jahr nur am Wochenende geöffnet sein.

Region Olten Tourismus voll des Lobes

Geschäftsführer Stefan Ulrich von Region Olten Tourismus ist ebenfalls voll des Lobes für das Adventsdorf. «Die Organisatoren haben in allen Belangen nochmals eine Schippe draufgelegt.» Das spüre man auch im Tourist Center, wo immer wieder nach den Attraktionen des Adventsdorfs gefragt werde. Als Beispiel erwähnt er etwa die beiden Eingangstore oder die Glühweinpyramide als beliebte Fotosujets. «Der Anlass hat schon überkantonale Ausstrahlung», sagt Ulrich. Er punkte mit seiner Vielfältigkeit und Kleinräumigkeit, habe aber auch noch Potenzial.

Die Schlittelbahn ist die Attraktion für Kinder. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Am Samstagabend hatte es viele Besucherinnen und Besucher. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Es gibt diverse regionale Stände - und viel zu essen. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Schlittschuhbahn. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Ein zweites Standbein neben der Arbeit im Zirkus: Jennifer und Thomas Studhalter-Gasser bieten Fondue-Dog und Eierpunsch an. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Besetzt: Das Zügli durch den Weihnachtsmarkt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Impressionen vom Start des 2. Oltner Adventsdorfs. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Impressionen vom Start des 2. Oltner Adventsdorfs. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Stand der Schule für Mode und Gestaltung mit Mina Trinkler und Chiara Hauri. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Gute Tat: Auch der Lions Club war dieses Wochenende präsent. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Die Stadtmusik wartete mit festlichen Klängen auf. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt Unterwegs auf dem Weihnachtsmann-Sonderzug. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

Geschätzt wird das Adventsdorf auch vom Gewerbe und der Gastronomie. Gemäss Remo Buchser vom Hotel Restaurant Astoria hat sein Betrieb zum einen profitiert von Gästen, die im Lokal einkehrten, aber auch von Markthäuschen-Betreibenden, die im Hotel logierten.

