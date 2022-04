Play-off-Final Der EHC Olten steht in der Finalserie, doch in der Innenstadt herrscht kaum Play-off-Stimmung. Warum ist das so? Am Mittwoch spielt der EHC Olten sein erstes Heimspiel in der Finalissima gegen Kloten. Das Eishockeyfieber grassiert vor allem im Kleinholz. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.04.2022, 18.00 Uhr

Pino-Beck Daniel Schär mit diversen Süssigkeiten im EHC Olten-Fieber-Look. Bruno Kissling

Es kommt sehr selten vor, dass sich die Stadt Olten von einem Anlass gefangen nehmen lässt. Da macht auch der Eishockeyclub Olten mit seinen berechtigten Aufstiegsambitionen keine Ausnahme. Wer heute durch die Innenstadt schlendert, merkt kaum etwas vom Eishockeyfieber, welches im Kleinholz derzeit grassiert und sich in beachtlichen Zuschauerzahlen niederschlägt.

Das Fieber hält den Namen Olten seit Jahrzehnten national zumindest warm. Knapp 4400 Zuschauer etwa wollten sich das zweite Play-off-Heimspiel gegen La Chaux-de-Fonds ansehen. Der Durchschnitt aller bisherigen Play-off-Partien im Kleinholz beträgt 3400 Zuschauer.

Einer greift entschlossen zu Süssigkeiten

Pino-Beck Daniel Schär gehört zu den wenigen, der in Eigenregie die Play-off-Zeiten in seinen Laden an der Mühlegasse geholt hat. «Der EHC Olten ist einer der ganz wenigen nationalen Werbeträger für die Stadt», sagt Schär, der auch persönlich mit dem Verein verbunden ist, ab und an gar ein Abendspiel besucht, wenn’s der Arbeitsplan denn erlaubt.

Und Pino bringt’s auf den Punkt:

«Der EHC Olten macht die Stadt glücklicher – und wir auch.»

So lautet seine simple wie eingängige Kurzbotschaft. Die Idee nach Süssigkeiten, teils in den klassischen EHCO-Farben Weiss und Grün während der Playoff-Spiele gehalten, sei eine «Badewannenidee» gewesen, wie er amüsiert zu verstehen gibt.

Und natürlich gehören für ihn in Play-off-Zeiten auch die Insignien des Eishockeyclubs dazu: Fahnen, Dress und Schläger. «Eine gute Schaufensterdeko gehört sich doch einfach», so ein kecker Schär am Telefon.

Eishockeyfieber-Look auch bei der Bijouterie Mägli. Bruno Kissling

Und sonst? Nun, auch bei der Bijouterie Mägli in unmittelbarer Nähe zum Pino-Beck findet sich ein Schaufenster mit EHCO-Accessoires. Ein Dress und ein runder Aufkleber mit dem Slogan «Mer läbe Oute» zieren den stillen Ort hinter Glas, der auch Uhren der Marke Norquain zeigt.

Vereinzelt haben Fans auch grossflächige Fahnen an Bürogebäude hängen und die Firma Erne AG, ein Sponsor, hat an der Aarburgerstrasse ein Gerüst ebenfalls grün-weiss eingekleidet. So viel zur privaten Initiative.

Die Kraft geht vom EHCO aus

Der EHC Olten aber hat in Eigenregie viel für die öffentliche Wahrnehmung der Play-offs gemacht. Da wäre zum Beispiel die Beflaggung der Bahnhofbrücke, das Verteilen von kleinen Fahnen und Bierdeckel mit Konterfeis der Spieler, die an praktisch sämtliche Restaurants der Stadt verteilt wurden.

Rund 10'000 Stück davon hat der Klub machen lassen, wie Stephan Felder, Leiter Kommunikation und Medien des EHCO, auf Anfrage zu verstehen gibt. Und die sind populär, wie mehrere Gastbetriebe zu verstehen geben. Die Deckel würden gut beachtet und von den Gästen teilweise sogar mitgenommen.

Zufrieden mit dem Auftritt

Dazu gesellen sich je 200 Boden- und Schaufensterkleber und rund 9000 kleine Vereinswimpel, die derzeit da und dort zu sehen sind. «Wir sind sehr zufrieden mit dem Auftritt», meint Felder. Das Echo falle durchwegs positiv aus. Aktionen dieser Art seien sicherlich ein bislang wenig begangener Weg. Aber er meint: «Wir werden daran festhalten und diese Praxis mit der Zeit noch verfeinern und allenfalls ausbauen.»

Gewerbe Olten hat übrigens nicht in Erwägung gezogen, die Läden der Innenstadt im Sinne der Play-offs herzurichten. «Die Prioritäten lagen anderswo», gibt Co-Präsident Andreas Jäggi zu verstehen. Schliesslich zieht der EHCO aber auch Kreise ins Umland. In Hägendorf etwa fertigt der Vögeli Beck auf Bestellung EHCO-Osterhasen; und zwar im eigenen Betrieb.

