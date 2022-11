Pilotprojekt WC-Anlage am Bahnhof Olten: Wegen Reklamationen ist der Zutritt nun auch mit Bargeld möglich – noch gibt es aber bauliche Mängel Seit vergangenem Mai testen die SBB neue WC-Anlagen, auch am Bahnhof Olten. Nun reagieren die Bundesbahnen auf Rückmeldungen und führen WC-Zutrittskarten ein, die auch mit Bargeld bezogen werden können. Die Anlage selber krankt aber noch. Franz Beidler 1 Kommentar 09.11.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gesamtprojektleiter Max Kersting im Eingang der neuen WC-Anlage: Die gläsernen Pendeltüren und ihre Sockel seien zu instabil für ein Bahnhofs-WC, lautet ein Kritikpunkt an der neuen Anlage. Bruno Kissling

Es piepst in der WC-Anlage zwischen Gleis 4 und 7 des Oltner Bahnhofs. Daraufhin betritt ein Mitarbeiter den Vorraum, kniet sich vor die gläsernen Pendeltüren und macht sich an deren Sockel zu schaffen. Einen Moment später hört das Piepsen auf. Darum müsse er sich wohl zwanzig Mal am Tag kümmern, sagt der Mitarbeiter entnervt, inzwischen wieder auf den Beinen. Sein Fazit:

«Der Notfallknopf ist am falschen Ort.»

Reagieren die elektrischen Pendeltüren beim Eingang nicht schnell genug, drücken die Leute den nächstbesten Knopf, eben den grossen Notfallknopf, mühelos erreichbar an der Vorderseite des Sockels.

Die WC-Anlage des Oltner Bahnhofs ist Teil eines Pilotprojekts der SBB, das seit vergangenem Mai läuft. Neben Olten testen auch Schaffhausen, Uster und Regensdorf neue WC-Anlagen. «Die SBB will den Kundinnen und Kunden am Bahnhof möglichst alles bieten, was sie für einen angenehmen Aufenthalt benötigen», begründen die SBB in einer Pressemitteilung und beschreiben die neuen Anlagen als «hochwertig materialisiert und auf die Kundenbedürfnisse zugeschnitten.»

Max Kersting, Gesamtprojektleiter, führt aus:

«Wir wollen ein neues Ambiente schaffen. In der Vergangenheit hatten die WC-Anlagen ein etwas schmuddeliges Image.»

Die Inneneinrichtung soll wiedererkennbar sein. «Überall das gleiche Branding», sagt Projektleiter Kersting.

Das neue Interieur ist in der Tat sehr schick: Weisse Konsolen, braune Türen, anthrazit geplättelte Wände, alles hell ausgeleuchtet. Zur neuen Inneneinrichtung gehören auch Kindersitze in den WC-Kabinen und neben den Lavabos. Und: Neben dem Seifenspender ist nun auch ein Spender für Desinfektionsmittel installiert.

Weisse Konsolen, braune Türen, anthrazit geplättelte Wände, alles hell ausgeleuchtet: Das neue Interieur der WC-Anlagen ist schick. Bruno Kissling

Die neuen Wasserhähne allerdings sorgen bei so manchen noch für Verwirrung: Sie bestehen nur noch aus einem Rohr quer über dem Lavabo, aus dessen Mitte das Wasser fliesst, während aus den beiden Enden die Warmluft zum Händetrocknen strömt – eigentlich sehr praktisch. Ausgelöst werden Wasserstrahl und Luft, wie übrigens auch Pendeltüren, Spülung, Seifen- und Desinfektionsmittelspender von Bewegungssensoren. So soll die WC-Anlage mit möglichst wenigen Berührungen benutzt werden können.

Es gibt mehrere bauliche Mängel

Nun ist die neue Anlage noch nicht ganz ausgreift, wie das bei einem Pilotprojekt zu erwarten ist. Nachdem er den Alarm zum Schweigen gebracht hat, zählt der Mitarbeiter auf: Die gläsernen Pendeltüren inklusive den Sockeln seien nicht stabil genug für ein Bahnhofs-WC, die Dichtungen an den Türen der WC-Kabinen hätten sich bereits gelöst, die Abdeckung darüber ebenfalls, und einer der Türrahmen sei schon herausgedrückt worden, wohl von einem etwas zu rabiaten Benutzenden.

Ausserdem: Sei die Türe der hintersten Kabine geschlossen, so könne jene zum Putzraum am Ende des Gangs nicht mehr geöffnet werden, weil sich die beiden Türfallen gegenseitig blockieren. Das vernichtende Fazit des Mitarbeiters dazu:

«Das ist eine Fehlkonstruktion.»

Er habe das alles schon lange gemeldet.

Gesamtprojektleiter Kersting beschwichtigt: «Genau dafür machen wir ein Pilotprojekt.» Die genannten Punkte seien ihm bekannt. Ein Datum, bis wann die monierten Mängel behoben werden, konnte er nicht nennen. Hingegen erklärt er:

«Der Spagat zwischen schön und vandalensicher ist grundsätzlich schwierig.»

Und Kersting weist auf bauliche Vorgaben hin, zum Beispiel für den Notfallknopf. Gerade der muss eben leicht erreichbar sein – für den Notfall. Die Sensoren der Pendeltüren seien aber schon mehrmals nachjustiert worden, sagt Kersting, und würden das auch in Zukunft. Ein kurzer Selbsttest zeigt: Die Sensoren der Pendeltüren reagieren schnell und aus einer Distanz von rund zwei Schritten. Sie geben eigentlich keinen Anlass, den Notfallknopf zu drücken.

Die SBB hören auf Rückmeldungen, schon seit Projektbeginn. Mitte Juni, als der Pilotversuch noch keine zwei Monate lief, wurde erstmals Kritik laut, zuerst in Luzern. Denn der Zutritt zur WC-Anlage sollte nur noch bargeldlos möglich sein: per Post- oder Kreditkarte oder Bezahlapp.

Wer nur Münz hat, kann nicht auf die Toilette? Der Zutritt ist nun auch jenen möglich, die nur mit Bargeld bezahlen können. Mitte Juni wurde der ausschliesslich bargeldlose Zutritt erstmals bemängelt. Bruno Kissling

«Wer nur Münz hat, kann nicht mehr auf die Toilette», wurde wenig später getitelt. Als Antwort strich Reto Schärli, Leiter der SBB Medienstelle, damals die Vorteile vom bargeldlosen Bezahlen heraus: Das sei hygienischer und auch mit dem Handy möglich. Nun schreiben die SBB in einer Medienmitteilung:

«Rückmeldungen zeigen, dass es auch Kundinnen und Kunden gibt, die lieber mit Bargeld bezahlen möchten.»

Schärli erklärt das Vorgehen: Die Rückmeldungen seien einerseits digital, aber auch vor Ort per Fragebogen eingeholt worden. Ebenso beim Kundendienst seien Stimmen zum Pilotprojekt eingegangen; gesamthaft rund 150 Rückmeldungen, die jüngsten von vergangener Woche seien noch in der Auswertung.

Die SBB erhörte den Wunsch: Wie Anfang September versprochen, wurden am Dienstag WC-Zutrittskarten eingeführt. In Olten können die vorerst am Selecta-Automaten gleich vor der Toilette bezogen werden – mit Bargeld also. Ab Ende November werden die Karten dann auch im SBB-Reisezentrum verkauft. Ebenso sind die Karten ab sofort in Luzern einsatzbereit, an den Pilotstandorten Regensdorf, Uster und Schaffhausen dann ab Ende November.

Die neuen WC-Zutrittskarten sind seit Dienstag im Selecta-Automat vor der WC-Anlage erhältlich. Damit reagiert die SBB auf den Wunsch, den Zutritt auch mit Bargeld bezahlen zu können – und nicht wie ursprünglich vorgesehen ausschliesslich mit Karten oder Bezahlapps. Bruno Kissling

Es stehen Einzeleintritte für 1.50 Franken oder Zehnerkarten für 15 Franken zur Verfügung. Mengenrabatt sei keiner geplant, meinte Schärli. Die WC-Zutrittskarten sind aber in allen fünf Bahnhöfen verwendbar, egal wo sie gekauft wurden.

Keine Angaben, was das Pilotprojekt kostet - und wer daran verdient

Wie viel sich die SBB das Pilotprojekt kosten lassen, will Gesamtprojektleiter Kersting nicht sagen. Anders als bei den WC-Anlagen in der Martin-Disteli-Unterführung vor vier Jahren musste sich die Stadt Olten aber nicht an den Kosten beteiligen.

Kersting kann die Betriebskosten der neuen Anlagen noch nicht beziffern. Aber er versichert: Die SBB würden an den WC-Anlagen nichts verdienen.

«Der Eintritt ist ein Deckungsbeitrag.»

Den Betrieb der Anlagen haben die SBB nämlich an private Unternehmen ausgelagert. Zum Service Public gehören die neuen WC-Anlagen nicht.

Wer am Oltner Bahnhof zwischen Gleis 4 und 7 mal muss, bezahlt 1.50 Franken. Die Anlage ist von sechs Uhr morgens bis um Mitternacht geöffnet. Und Gesamtprojektleiter Kersting verspricht, sie werde täglich sechs bis acht Mal gereinigt.

1 Kommentar Adrian Fuerst vor etwa 3 Stunden 1 Empfehlung Einen Franken Fünfzig um bei den SBB das WC zu besuchen?! Da darf es ruhig etwas schmuddeliger sein und dafür nichts kosten! Dass bei den SBB der Kundenservice klein geschrieben wird, merkt man! Wenn ich ein Bahnticket gelöst habe, möchte ich damit auch gratis auf die Toilette können. 1 Empfehlung Alle Kommentare anzeigen