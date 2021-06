Veloweg Gäu Petition eingereicht: Diese fordert schnelleren Ausbau des Velowegs zwischen Olten und Kestenholz In einer Petition fordert Markus Capirone einen rascheren Ausbau des Velowegs Gäu. Nun hat er diese mit 639 Unterschriften beim Kanton eingereicht. 28.06.2021, 15.06 Uhr

Markus Capirone vor der Übergabe der Petition auf dem Veloweg Gäu. Bild: zvg

Kürzlich hat Markus Capirone, Mitinitiant von Veloland Schweiz, seine Petition «Veloweg Gäu» mit 639 Unterschriften an Peter Heiniger, Kantonsingenieur und Leiter des Amts für Verkehr und Tiefbau übergeben, wie es in einer Mitteilung heisst. In rund eineinhalb Monaten seien die Unterschriften zusammengekommen, sagt Capirone auf Anfrage. Die Petition will am Beispiel des Velowegs Gäu erreichen, dass die Veloinfrastuktur im Kanton Solothurn rascher ausgebaut wird und die vielen Qualitätslücken im Velowegnetz damit schnell geschlossen werden können. Capirone bittet das Amt für Verkehr und Tiefbau «nach unbürokratischen Wegen suchen, wie dies erreicht werden kann, speziell für den Veloweg Gäu». In seinen Augen geht es zu langsam vorwärts mit dem Ausbau. Weil es beim Veloweg Gäu das Kantonsnetz von Olten bis nach Kestenholz betrifft, ist der Ausbau vom Kanton und nicht von den Gemeinden zu bezahlen.