Sport ist politisch – und das ist gut so

Mitglieder der GSoA protestieren gegen die Ruestungslobby und gegen die Fussball-WM in Katar, am Montag, 21. November 2022 auf dem Bundesplatz in Bern. (KEYSTONE/Peter Klaunzer) Peter Klaunzer

Ob Berlin 1936, Argentinien 1978 oder Russland 2018: Bereits ein unvollständiger Blick in die Vergangenheit zeigt: Es ist nichts Neues, dass Diktaturen sportliche Grossereignisse wie die Olympischen Spiele oder Fussballweltmeisterschaften für politische Zwecke missbrauchen.

Noch 2018 gab es die Hoffnung, dass die Fussball-WM in Russland, obwohl auch sie nicht unter lupenreinen Umständen vergeben wurde, etwas bewegen könnte. Vielleicht war die Kritik deshalb vergleichsweise leise. Und tatsächlich: Für wenige Augenblicke schien sich die Stimmung im Land ein kleines Bisschen zu verändern. Inzwischen wurde überdeutlich klar, dass es beim Augenblick blieb.

Es ist aus heutiger Sicht erstaunlich, wie unkritisch in der Vergangenheit auf solche Ereignisse und die Gastgeberländer und -Orte geblickt wurde. Dass während der Fussball-WM 1978 in Argentinien Fussball gespielt wurde, während die Schergen der Militärjunta Menschen aus Flugzeugen in den Tod stürzten, schien nicht nur währenddessen, sondern auch lange danach kaum jemanden zu stören.

Erst jetzt, im Zuge der Fussball-WM in Katar - auch hier sind die Vergabeumstände abenteuerlich und das Land in puncto Menschenrechte kein Vorbild - wird genauer hingeschaut. Erst ein gutes Jahrzehnt nach der Vergabe, aber immerhin. Das lässt hoffen, dass sich solche Vergaben in Zukunft nicht wiederholen. Denn Sport ist politisch - und das ist gut so.