Persönlich Kinderlied – Marke harmlos Urs Huber 15.07.2021, 19.00 Uhr

Meteorologische Phänomene brechen gnadenlos über uns herein. Bruno Kissling

Entsinnen Sie sich? An dieses harmlose Kinderliedchen, das den Müttern Tränen der Rührung in die Augen trieb, wenn wir als Primarschüler in seltener Eintracht «Es regnet, es regnet» vor uns hin trällerten? Manchmal gar als dreistimmigen Kanon und dann erst noch in «Schriftdeutsch», wie man damals noch sagte. Und während wir bei Regenwetter in farbigen Pelerinen durch Pfützen und Rinnsale von dannen und der Schule entgegen stampften, winkten die Mütter hinterher.