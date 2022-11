Persönlich Katarrh um Katar Urs Huber 16.11.2022, 15.00 Uhr

Woher meine Begeisterung für Fussball kommt? Tja, keine Ahnung. Vermutlich aus Fernsehübertragung der Weltmeisterschaft 1966 in England. Heinz Bäni selig blieb mir am besten in Erinnerung. Der einzige Schweizer, der, wie ich mich an Äusserungen aus der Verwandtschaft zu erinnern glaube, als Spieler in England etwas taugte. Viele Jahrzehnte später habe ich ihn dann mal beruflich getroffen. Nicht ohne Wirkung.

Item: Seither freue ich mich jedes Mal auf die Fussball-WM. Aber heuer will das nicht so klappen. Zu viele Bedenkenträger, zu viele Skeptikerinnen, Katar im Visier. Der Weltfussballverband sowieso. Fussballfans sagen beherzt in Kameras und Mikrofone, sie würden auf die WM verzichten. Vielleicht zu Recht, ich kann das nicht beurteilen.

Jetzt leide ich an Katarrh um Katar. Bin verschnupft, beeindruckt zugleich. Da schwören Fussballbegeisterte doch in aller Öffentlichkeit ihrer Leidenschaft ab. Respekt. Ich fürchte, ich bin dafür nicht bereit.

Und bin ganz froh um eine fast verblasste Erinnerung aus dem Treffen mit Bäni. Der sagte damals relativ gelassen: «Glauben Sie doch nicht alles, was im und über Fussball geredet wird.» Vielleicht sagte er dies zu Recht. Aber beurteilen kann ich auch nicht, ob mich seine Bemerkung wirklich von meinem Katarrh befreien soll.