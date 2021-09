Persönlich Apfelmonde Urs Huber 03.09.2021, 08.30 Uhr

Berner Rosen; am libesten in voller Harasse. zvg

Komisch: Was ich als Kind nie mochte, gehört heute zu meinen bevorzugten Tätigkeiten. Als Schulbub etwa graute mir vor Pflückarbeiten jeder Art; Kirschen mochte ich am wenigsten. Ich stand stundenlang auf Leitern, füllte Körbe mit Früchten und tangierte dabei gelegentlich das Refugium gut getarnter Stinkwanzen. Diese bedankten sich dann mit einem lang anhaltenden und ekelhaften Geruch, der sich auf meinen Fingern nachhaltig festsetzte, wie man heute so schön sagt.