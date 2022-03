Pensionierung Der Olten Coop City-Chef Hans Ruedi Kern hatte trotz der Pandemie ein tolles letztes Jahr Hans Ruedi Kern, Geschäftsführer des Coop City in Olten, tritt in den Ruhestand. Trotz Corona bleibt das Jahr 2021 in sehr guter Erinnerung. Urs Huber Jetzt kommentieren 30.03.2022, 05.00 Uhr

Hans Ruedi Kern mit Nachfolgerin Vera Moir im Coop City Olten: Der 63-Jährige tritt in den Ruhestand. Bruno Kissling

Es scheint, als sei der Mann über einen viel längeren Zeitraum in Olten aktiv gewesen. Mindestens gefühlte 10 oder 15 Jahre hätte man ihm ohne weiteres gegeben. «Das ist doch ein gutes Zeichen», lächelt er. Seit 2015 ist er Geschäftsführer des grössten städtischen Warenhauses in Olten: Hans Ruedi Kern, dessen Name unverkennbar verbunden ist mit dem Coop City, ist Hausherr über rund 5000 Quadratmeter Verkaufsfläche. Jetzt tritt der 63-Jährige Ende März offiziell in den Ruhestand.

«Das Warenhaus, das ist mein Ding»

Der Mann hat das Warenhaus gelebt; nicht selten sah man ihn spätabends noch aus dem Haus Nummer 10 kommen. «Das Warenhaus, das ist mein Ding», hatte er dieser Zeitung bei seinem Amtsantritt verraten. Eine gute Voraussetzung, denn der Geschäftsführer aus dem aargauischen Klingnau hatte einen doch recht anspruchsvollen Einstand in Olten: Zu jener Zeit nämlich erfuhr das Warenhaus an der Baslerstrasse seine erste Generalüberholung seit dessen Eröffnung Mitte der 1970er-Jahre.

Der zweifache Familienvater zählt den geglückten Umbau auch zu den schönsten Erlebnissen im Laufe seiner Geschäftsführung in Olten. Es mag ein spezieller Umstand sein, dass die beiden eindrücklichsten und schönsten Erlebnisse just auf Beginn und Ende seiner Laufbahn in Olten fallen. Ebenfalls zu den besten Momenten nämlich zählt Kern den Umstand, dass das Budget des Oltner Warenhauses – unter Berücksichtigung besonderer Umstände wie Corona – eingehalten werden konnte.

sagt Kern. Insbesondere der Lebensmittelbereich, der immer geöffnet blieb in Pandemiezeiten, machte einen grossen Anteil am Erfolg aus. Kern bezeichnet das Jahr 2021 denn auch als «tolles Jahr» und als einen Erfolg, den alle gemeinsam möglich gemacht hätten: Führung, Team, Kundschaft. Kern nickt. Auch das gehört zu den Aufgaben eines scheidenden Geschäftsführers: Die Meriten sind auf alle Akteure zu verteilen.

Der Geschäftsführer wird den Kontakt mit Kunden und Personal vermissen. Bruno Kissling

Wer von schönsten Momenten zu erzählen weiss, hat vielleicht auch von besonders unangenehmen zu berichten. Aber da bleibt Kern Optimist und pragmatischer Diplomat zugleich: «Ach, es kommen immer wieder mal unangenehme Dinge vor», gibt er zu verstehen.

Selbst die Thematik der Randständigen, zu welcher er sich als Geschäftsführer des Warenhauses pointiert geäussert hatte, ist ihm im Rückspiegel keine Bemerkung mehr wert.

meint er knapp. Nun hat er sieben Jahre lang für das Funktionieren des Warenhauses gesorgt, die eigentliche «Kern-Aufgabe»; eine Bemerkung für jene, die Wortspiele lieben.

Und es hat durchaus seinen Reiz, mit ein paar Stichworten die Aufgabe eines Geschäftsführers zu umreissen: Verfügbarkeit der Ware sicherstellen, deren Präsentation kontrollieren, Einsatzplanungen der Belegschaft erstellen, überhaupt den Kontakt mit dem Personal pflegen.

Die Kontakte wird er vermissen

«Ich würde sagen: Rund 80 Prozent meiner Tätigkeit spielten sich mit oder rund um Personal oder Kundschaft ab», fasst Kern zusammen. Und meint wenig später auch, dass er diese Kontakte künftig vermissen werde.

Es scheint, als habe er stets nahe den Menschen sein wollen. Kundenkontakte inbegriffen. Seine Nachfolgerin ist bereits in Amt und Würde: Vera Moir aus dem Kanton Zürich ist in Kerns Fussstapfen getreten. Wer die beiden reden hört, merkt rasch: Ihre Haltungen und Einschätzungen sind kongruent, es passt kein Blatt Papier dazwischen. «Mein Vorgänger Hans Ruedi Kern hat das Geschäft in Schuss gehalten; daran kann ich mit Freude anknüpfen», so Vera Moir.

Etwas ändern? Sie sehe keine Notwendigkeit. Und wie ihr Vorgänger, der im Vorstand von Gewerbe Olten mitwirkte, bezeichnet seine Nachfolgerin diese mögliche Aufgabe durchaus als eine Option.

Was in die Zukunft führt, ist bekannt

Beide umschreiben sie die Ingredienzien für das Warenhaus der Zukunft in ähnlicher Weise: der zufriedene Kunde, die Wahrnehmung der Gastgeberrolle, das richtige Sortiment. Das sind – natürlich – auch die Wünsche von Kern und seiner Nachfolgerin Moir, die sie verwirklicht sehen wollen. «Die Welt ist anders geworden», sagt Kern. Allein schon während seiner Aktivzeit sind viele kleine Einzelhandelsbetriebe in der Stadt verschwunden. «Sicher ein Zeichen der Veränderung», so Kern.

«Es hat immer zu meinen Zielen gehört, erfolgreich zu bleiben, die Marke Coop City zu erhalten und auch für die Arbeitnehmenden attraktiv zu halten.» Das sei ihm gelungen, meint er noch. Und im Übrigen sei Olten auch eine lebendige Stadt; mit einem breiten Angebot, sehenswerter Kulisse, angenehmer Atmosphäre. Streetfood Festival, ­Adventsdorf, Beachvolleyball. Das alles und mehr sorge für Betrieb. «Das muss man zu schätzen wissen», ergänzt der Aargauer. Ganz der Verkäufer und Kaufmann eben.

«Ich selber bin ein guter Kunde von Coop»

Und er selbst? «Ich selber bin ein guter Kunde von Coop», lacht Kern. Und er sei sehr zufrieden mit dem Angebot. Auf die Schnelle jedenfalls fällt ihm kein Herzenswunsch nach einer weiteren Diversifizierung beziehungsweise einer Erweiterung des Angebots ein.

Bleibt noch die Frage, wie er nun den Ruhestand anzugehen gedenkt. Er will sich als umtriebiger Mann, der sich in den letzten sieben Jahren kaum merklich verändert hat, vermehrt der Familie widmen. «Kinder halten einen in Schuss», sagt er als Vater zweier noch schulpflichtiger Teens. Sport treiben und reisen würden wieder einen anderen Stellenwert bekommen. Einen Teil der dafür notwendigen In­frastruktur wird er sicher finden; auch im Coop City.

