Olten: Fasnacht halbe Kraft voraus am Samstagabend

Partystimmung in Olten Spontanfasnacht in Olten: Was von den Erwartungen am Samstagabend sichtbar wurde Das Zauberwort heisst 2022 «Spontanfasnacht». Ein Rundgang durch das fasnächtliche Treiben in Olten. Urs Huber Jetzt kommentieren 27.02.2022, 14.35 Uhr

Volles Haus mit fasnächtlichem Party-Volk in der Schützi. Bruno Kissling

So viel ist sicher: Der Konfettiteppich auf der Oltner Kirchgasse war abends ausgelegt. Am Nachmittag schon hätten sich die Narren unter den Klängen der Guggen dort ausgetobt, wie zu vernehmen war.

Ein Kränzchen zu winden, ist deshalb all jenen um Mike Zettel, die sich spontan um das Aufstellen einer Bühne gekümmert haben. So war die Kirchgasse auch am Samstagabend so etwas wie der erste Anlaufpunkt, den viele Fasnächtler ansteuerten, um in die Szene einzusteigen. Eigentlich schon ein vertrauter Prozess.

Die Maskierten blieben eher fern

In den Gassen sonst: eine wenig aufgeregte Atmosphäre. Wer als Verfechter der Idee gilt, die Fasnacht gehöre eigentlich auf die Strasse, der weiss auch: Damit ist nicht nur der Umzug gemeint. Aber es gab sie, die individuellen Maskenläufer, die auf der Strasse auf und ab zirkulierten, närrisch intrigant, umwoben von den kleinen Geheimnissen vorübergehender Anonymität. Wenn auch wenige, sehr wenige.

Rita Ledermann, die nach fast 20 Jahren ihre letzte Fasnacht als Wirtin in der Fasnachtshochburg «Waadtländerhalle» zubrachte, meinte auch:

«Das ist ein bisschen schade.»

Noch einmal hielt sie ihr «Fasnachts-Chärtli», wie sie sagt, bereit: Ghackets mit Hörnli, Pastetli, Steak und Wurst. «Früher kamen auch kleine Gruppen in die Wirtschaft, die mit den Gästen ihre Spässe trieben. Das scheint vorbei zu sein», gibt sie zu verstehen.

Rita Ledermann, Wirtin im Oltner Restaurant Tiger / Waadtländerhalle. Bruno Kissling

Sonst aber ist die Wirtin sehr zufrieden mit der Fasnacht 2022. «Wir sind seit Donnerstag jeden Tag gut besucht. Und die Stimmung war bislang ausgezeichnet», meint sie. Singen, lachen, reden unter dicht drapierten und bunten Papiergirlanden an der Decke. Das Haus ist dekoriert, die Gäste eigentlich immer kostümiert, auch ihre Angestellten übrigens.

Die beiden von der Zeitung fallen da schon fast unverschämt auf. «Die Fasnachtsfamilie funktioniert auch unter besonderen Umständen», sagt jemand im Vorbeigehen. Ja eben, die besonderen Umstände. Spontanfasnacht war angesagt, nachdem nur Tage zuvor die Pandemievorschriften massiv gelockert wurden.

«Man wusste halt nie so richtig, wie sich die Sache entwickeln würde»,

meint die Wirtin dann, die alle nur Rita nennen und die jetzt mit einem Teller Ghackets und Hörnli in die Gaststube drängt. Das Bisschen Enge macht ihr nichts aus, das Kommen und Gehen gehört zum Fasnachtsbetrieb. Sie wirkt entspannt. Eine lange Nacht steht ihr bevor. Sie weiss darum.

Im Übrigen dominieren die Unkostümierten

In den übrigen Restaurants der Innenstadt dominiert die zivile Kundschaft. Die Häuser: auch recht gut gefüllt. Aber so kurz nach 22 Uhr leeren sich doch viele Tische. Kein Vergleich mit dem jeweiligen Gedränge früherer Fasnächte. Auch im Café Grogg am Oberen Graben fegt um diese Zeit jemand den Boden. «Ja, im Vergleich zur Fasnacht 2020 würde ich sagen: Sie ist höchstens halb so kraftvoll.»

Wirt Klaus Kaiser hat einen Aussenstand aufgebaut. Am Donnerstag habe die Gassenfasnacht wohl beim ihm stattgefunden, meint er. Auch er hängt der Idee, Fasnacht gehöre auf die Strasse, nach. Heuer allerdings sei das Echo danach, auch bei Einzelmasken, doch eher ein dünnes.

Einen regelrechten Schlager gelandet hatte die Guggi Zunft. Will heissen: ausverkauftes Haus in der Schützi. Konkret: mehr als 500 Gäste. Motto: «The Show Must Go On». Stimmung: heiter, wenn auch nicht losgelöst von allem. «Schon der Vorverkauf lief hervorragend», weiss Zunftmeister Sascha Niggli und braucht das Wort «wunderbar».

Ausverkauftes Haus in der Schützi. Bruno Kissling

Genau so sieht Zufriedenheit eben aus. «Wir bekommen von den Gästen auch recht viele Komplimente, die sich auf das von uns geschaffene Angebot beziehen», sagt der Zunftmeister. Auch wenn zur Pandemie, die noch in vielen Köpfen stecke und nachhalle, jetzt auch noch der Krieg in der Ukraine dazugekommen sei.

«Ich glaube, viele unserer Gäste wollten einfach wieder mal abschalten können», mutmasst Niggli. Und das konnten sie auch, denn mehrere Guggen und auch die Sänger der Altstadt-Zunft etwa hatten in der Schützi ihre gelungenen und viel beklatschten Auftritte.

Die Wiedergeburt alter Kostüme

Wie viele Zünfter übrigens stecken auch die Mitglieder der Guggi Zunft heuer im Tenü vergangener Tage. «Ich weiss noch nicht einmal mehr genau, aus welchem Jahr die rote Jacke stammt», lacht Niggli. Er wisse nur noch, dass seinerzeit der Zirkus Knie ein Jubiläum feierte und die Zunft aus diesem Grund die Uniform eines Zirkuspagen als Fasnachtskostüm wählte.

Zirkuspagen in Rot? Nein, Mitglieder der Guggi Zunft. Bruno Kissling

Überhaupt: Kostüme. Die Guggi Zunft hatte für ihre Partygäste zur Auflage gemacht, kostümiert zu erscheinen. «Uns fällt das auf, wenn wir als Gugge etwa in der Innerschweiz auftreten. Dort erscheinen die Gäste fast nur kostümiert.» Das sorge für eine andere Stimmung.

Fazit: Die Fasnacht am Samstagabend hatte etwas Heiteres, aber funktionierte über weite Strecken nach dem Motto: halbe Kraft voraus! Da kann man sich Niggli nur anschliessen. Er wünscht sich fürs kommende Jahr wieder eine normale Fasnacht.

Die Chärneschränzer Winznau spielen an der Strassenfasnacht. Bruno Kissling

