Pandemie «Ich will auf keinen Fall schwer erkranken»: Wer sich jetzt in Olten einen Corona-Booster holt – und wieso Seit zehn Tagen wird im Impfzentrum in Olten mit dem neuen bivalenten Impfstoff geboostert. Noch hat sich nur ein kleiner Anteil der über 65-Jährigen gemeldet. Wir haben Leute vor Ort gefragt, wieso sie sich für einen weiteren Piks entschieden haben. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 20.10.2022, 15.56 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Viele Schilder und ein Securitas weisen den Weg zum Impfzentrum: Nach zwei Umzügen ist dieses im Fabrikgebäude der Mungo AG untergebracht. Bruno Kissling

Die roten Schilder im Oltner Bornfeldquartier stechen schon von weitem ins Auge. Alle paar Minuten trifft eine Handvoll Menschen beim Produktionsgebäude der Mungo AG ein. Denn im Untergeschoss des Gebäudes ist seit Mitte August eines von zwei kantonalen Impfzentren untergebracht. Das andere steht in Selzach.

Während die Nachfrage nach dem zweiten Booster über den Sommer äusserst gering war, herrscht im Oltner Impfzentrum seit kurzem wieder mehr Betrieb. Am 10. Oktober startete nämlich die Impfkampagne für den Herbst. Neu steht der bivalente Impfstoff von Moderna zur Verfügung, der sowohl gegen das ursprüngliche Sars-CoV-2-Virus als auch gegen eine Omikron-Variante (BA.1) schützt. Gleichzeitig steigen die Corona-Fallzahlen seit ein paar Wochen.

Vor allem ältere Menschen holen sich den Piks

Rudolf Junker, logistischer Leiter im Impfzentrum Olten Bruno Kissling

Der Kanton empfiehlt die Auffrischimpfung in erster Linie Menschen ab 65 Jahren und Risikopatientinnen und -patienten, aber auch jenen, die gefährdete Personen betreuen. Jüngere Menschen könnten mit einer Auffrischimpfung «nach eigener Abwägung das Risiko eines selten schweren Verlaufs vermindern», ist auf der Kantonswebsite zu lesen. Der logistische Leiter vor Ort, Rudolf Junker, sagt:

«Im Moment lassen sich vor allem ältere Menschen impfen. Das sind weit über 90 Prozent.»

Wenn Jüngere vorbeikämen, dann meist, weil sie Ferien im Ausland planen würden. Rund 350 Impftermine pro Tag werden am Standort in Olten derzeit angeboten. So könne die Nachfrage gerade gedeckt werden, sagt Junker. Würden die Anmeldungen zunehmen, könnten die Öffnungszeiten ausgeweitet werden.

Das sind die aktuellen Zahlen zur Booster-Impfung Rund 7000 Menschen haben sich seit Kampagnenstart bei einem der beiden kantonalen Impfzentren in Olten und Selzach für eine zweite Auffrischimpfung angemeldet, schreibt die Abteilung Pandemiebewältigung des Kantons. Von den 45'000 Personen in der Zielgruppe der über 65-Jährigen haben sich seit dem Sommer insgesamt rund 9000 Personen boostern lassen. Viele würden offenbar auf den zweiten bivalenten Impfstoff von Pfizer warten, der ab dem 2. November verfügbar ist.

Für heute seien sämtliche Termine ausgebucht. Geimpft wird im Dauertakt von 14 bis 19 Uhr in den insgesamt sechs Kabinen, die in der Mitte des grossen Lagerraums aufgestellt sind.

Die meisten Besuchenden des Impfzentrums haben das Pensionsalter schon überschritten. Nicht selten erscheinen sie mit Begleitung. Bruno Kissling

Gerade erhält Erna Wenger von Felten aus Trimbach in einer der Kabinen den zweiten Booster.

Erna Wenger von Felten (links) lässt sich zum vierten Mal gegen Corona impfen. So will sie helfen, die Pandemie einzugrenzen. Bruno Kissling

Gefragt nach den Beweggründen für die Impfung sagt die 71-Jährige kurz angebunden:

«Ich gehöre zur Risikogruppe. Der Bund empfiehlt das. Dann war die Sache für mich klar.»

Eugen Kiener (67) aus Olten. Bruno Kissling

Und ergänzt: Sie habe 40 Jahre lang auf der Anästhesie in Kantonsspital Olten gearbeitet. Besonders wichtig sei ihr die Impfung, weil die Langzeitauswirkungen der Erkrankung noch nicht bekannt seien. «Ich will aber auch mithelfen, die Pandemie einzugrenzen.»

Eugen Kiener aus Olten erzählt, er wolle mit dem Booster nicht nur sich schützen, sondern auch seine hochbetagten Eltern, die er betreue. «Vor allem der Vater ist sehr schwach», sagt der 67-Jährige. Deshalb wolle er die Eltern ebenfalls möglichst bald hierher zum Impfen bringen.

Mit Impfung die Ferienpläne sichern

Monika Zaugg (80) aus Olten. Bruno Kissling

Für Monika Zaugg aus Olten bedeutet die Booster-Impfung vor allem eines: Selbstschutz. Sie habe schon am Anfang der Pandemie gemerkt, dass viele Menschen «wenig Sorge» tragen würden. Wenn sie im Bus oder in der Waschküche im Wohnblock eine Maske getragen habe, sei sie sogar noch dumm angemacht worden, so die 80-Jährige. Vielleicht würden sich die Leute diesen Winter ja vorsichtiger verhalten. Darauf wolle sie sich aber nicht verlassen.

Tobias Marfil sticht unter den Besuchenden des Impfzentrums heraus. Er ist mit Abstand die jüngste Person, die wir an diesem Nachmittag antreffen. Der 29-jährige Oltner erzählt, er habe über die Medien erfahren, dass die Booster-Impfung angeboten werde und gleich einen Termin gebucht.

Die Impfung sei eine gute Sache. Im Januar plane er zudem eine längere Reise nach Südostasien.

Tobias Marfil (29) aus Olten. Bruno Kissling

«Ich will mich absichern, falls wieder strengere Auflagen kommen sollten.»

Für Priska Kruker aus Lostorf stand von Anfang an fest, dass sie die Auffrischimpfung so sobald wie möglich machen wird. Die 76-Jährige sagt: «Ich war selbst Ärztin, für mich ist das keine Diskussion.»

Priska Kruker (76) aus Lostorf. Bruno Kissling

Sie wolle auf keinen Fall schwer erkranken, deshalb trage sie wo nötig zusätzlich eine Maske.

«Über den Winter sollten wir uns besonders schützen auch wegen der Grippe.»

Nicht alle Besuchenden wollen sich mit ihrem Namen zum Impfen äussern. So sagt etwa ein älterer Herr: «Ich mache die Impfung, weil ich mich grundsätzlich an die Empfehlungen des Bundes halte.» In der Beiz habe er sich deswegen aber einige dumme Sprüche anhören müssen.

Ein Ehepaar im mittleren Alter – sie mit körperlicher Behinderung, er hat eine Krebserkrankung durchgemacht – will sich mit dem Booster vor einem schweren Verlauf schützen. Die Frau sagt: «Bei allem, was über Corona gesagt wird, weiss ich nicht mehr, was wirklich wahr ist.» Dennoch sei impfen noch immer die bessere Lösung als sich nicht impfen zu lassen. Den Namen wolle sie aber nicht in der Zeitung lesen. «Wir wollen lieber für uns bleiben.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen