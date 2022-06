Ortsplanung Kein neues Bauland für Hägendorf: Die Gemeinde soll künftig nach innen wachsen Dorfzentrum, Oberdorf und die Hauptstrasse sind die Schlüsselstellen der Hägendorfer Ortsplanungsrevision. Zudem sollen Naturschutz und Infrastruktur verbessert werden. Felix Ott Jetzt kommentieren 11.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gebiete im Hägendorfer Dorfzentrum werden zu einer neuen Zentrumszone umgezont. Bruno Kissling

«Wir gestalten heute das Dorf von morgen.» Mit diesen Worten begrüsste der Hägendörfer Gemeindepräsident Andreas Heller die rund 60 Besucherinnen und Besucher der Infoveranstaltung zur Ortsplanungsrevision. Aktuell läuft die öffentliche Mitwirkung durch die Bevölkerung.

Die Gemeinden im Kanton Solothurn sind verpflichtet, die Ortsplanung in der Regel alle zehn Jahre zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen. Es handelt sich dabei um ein Instrument, welches Gestaltung und Entwicklung einer Gemeinde regelt.

An der Infoveranstaltung informierte das Planungsteam über die groben Änderungen und lud dazu ein, an der öffentlichen Mitwirkung teilzunehmen. Der Gesamtprojektleiter von BSB + Partner, Thomas Ledermann, nahm vorneweg, was alle brennend interessierte:

«Es werden keine neuen Gebiete eingezont.»

Das heisst, es werden keine neuen Bauzonen geschaffen. «Früher wurden die Planungsbüros noch daran gemessen, wie viele neue Bauzonen sie geschaffen haben». Doch diese Zeiten seien vorbei, so Ledermann.

Trotzdem wird erwartet, dass Hägendorf in 12 Jahren die Marke von 6000 Einwohnerinnen und Einwohnern knackt; heute sind es 5200. Deshalb heisst das Hauptcredo der Revision: Siedlungsentwicklung nach innen. Dafür sollen bei zahlreichen Bauzonen die mögliche Stockwerkanzahl erhöht werden.

Wie wird das Dorfzentrum künftig Aussehen?

Im Zentrum Hägendorf soll es zu Umzonungen kommen. Denn Parzellen in der Dorfmitte werden von der sogenannten Kernzone in eine neu geschaffene Zentrumszone überführt. Die Änderung scheint geringfügig. Doch bei der Umsetzung von künftigen Bauten ergeben sich einige Unterschiede.

Die Kernzone bezweckt laut revidiertem Zonenreglement die Erhaltung des Orts- und Strassenbildes. Zudem wird dort der Schutz der geschichtlich und architektonisch wertvollen Bauten sichergestellt.

Die Zentrumszone hingegen dient aber der Stärkung und Entwicklung des Dorfzentrums als Begegnungsort für Jung und Alt. Gleichzeitig wird verdichtetes Bauen ermöglicht – aber ebenfalls unter Wahrung des Ortsbildes.

Namentlich sollen also einige Parzellen im Bereich des Dorfplatzes sowie nördlich der Solothurnerstrasse zwischen Mühlerain und Bachstrasse neu dieser Zentrumszone zugeordnet werden. Auch in Gebieten südlich der Solothurner- und Oltnerstrasse entlang der Bachstrasse soll zeitgemässeres Bauen ermöglicht werden.

Wie entwickelt sich die Hauptstrasse?

Ein weiteres wichtiges Thema der Ortsplanungsrevision ist die räumliche Trennung von Industrie und Gewerbe. Der nördliche Teil Hägendorfs soll als Wohnraum und der südliche Teil als Industriegebiet definiert werden. Die Hauptstrasse wird dabei als fliessender Übergang dienen und zusätzlich belebt und attraktiviert.

Einige Parzellen nördlich der Oltnerstrasse sollen deshalb aus der 2-stöckigen reinen Gewerbezone in eine 3-stöckige Mischzone für Gewerbe und Wohnen überführt werden. Auch Südlich der Solothurnerstrasse werden reine Arbeitszonen in Mischzonen umgewandelt.

Das Gebiet um die Oltnerstrasse soll neu zur Mischzone aus Gewerbe und Wohnen werden. Raumplanungsbericht Hägendorf

Umgekehrt soll auch die reine Wohnzone südlich der Solothurnerstrasse in eine Mischzone überführt werden. Eine nicht überbaute Parzelle bei der Büelmatt wird aus der Industriezone in die Landwirtschaftszone übertragen, um weiteres Industriewachstum im nördlichen Dorfteil zu vermeiden.

Wie wird der Verkehr künftig gemeistert?

Auch die Strassenklassierungen wurden für die laufende Ortsplanungsrevision überprüft und angepasst. Einige Strassen und Wege sollen neu als Fussgänger- und Velowege klassifiziert werden, so zum Beispiel der Oeliweg am Cholersbachufer. Im Gegenzug wurden aber auch Fuss- und Velowege als Erschliessungsstrasse definiert.

Geplante Strassenlinien werden ebenfalls festgehalten. Beispielsweise soll künftig eine neue Strasse die Solothurnerstrasse, den Lehenweg und im Herzel verbinden. Eine weitere Erschliessungsstrasse soll auf der Schmidmatt errichtet werden.

Bei der Schmidmatt wird im Erschliessungsplan eine neue Strasse geplant. Raumplanungsbericht Hägendorf

Zudem werden künftige Strassenerweiterungen in den neuen Plänen ausgewiesen. So können der Weidweg, die Sandgrube oder der Erlenweg verbreitert werden.

Wie werden Natur und Landschaft geschützt?

Im Gesamtplan werden die Gemeindegebiete ausserhalb der Bauzone abgebildet. Auch dieser wird mit der Ortsplanung revidiert. So wurden beispielsweise verschiedene Naturschutzzonen geschaffen.

Beim Höchweidli sollen die Amphibienbiotope sowie die Tümpel beim Spittelberg werden unter Naturschutz gestellt werden. Zentrumsnäher wird eine Landschaftschutzzone auf der Westseite von Hägendorf errichtet.

Bei der Höchweidli werden die Amphibienbiotope unter Naturschutz gestellt. Screenshot: Geoportal Kanton Solothurn

Das Dünnernufer soll ebenfalls besser geschützt werden - vor allem betreffend Hochwasser und Biodiversität. Deshalb wird entlang des Gewässers eine 22 Meter breite Uferschutzzone festgelegt werden und aus dem Gesamtplan ausscheiden.

Was ändert sich bei der Verwaltung?

Neben dem enormen Aufwand bringt die Ortsplanung für die Bauverwaltung auch einige Änderungen mit sich. Denn auch das Zonenreglement wird revidiert. Es soll auf die geltenden gesetzlichen Anforderungen aktualisiert werden.

Ausserdem werden neue Zonen darin festgehalten, wie zum Beispiel die Zentrumszone oder eine eigens geschaffene Erhaltungszone Gnöd. Weiter werden auch Zonen zusammengeführt.

Eine wichtige, sprachliche Änderung: Die Ausnützungsziffer entfällt. Diese wird aufgrund der kantonalen Bauverordnung gestrichen. Alternativ soll nun der Begriff Überbauungsziffer verwendet werden. Dieser beschreibt ebenfalls den Fussabdruck einer Baute im Verhältnis zur Fläche des Grundstücks.

Nachgefragt beim Gemeindepräsidenten Andreas Heller

Die Gesamtrevision der Ortsplanung wurde bereits 2013 eingeleitet. Damals hat die Gemeinde Hägendorf das räumliche Leitbild erarbeitet. 2015 wurde dieses an der Gemeindeversammlung verabschiedet. Aktuell läuft die Mitwirkung bei der Ortsplanungsrevision durch die Bevölkerung. Ende 2023 oder Anfang 2024 soll die Revision vom Regierungsrat genehmigt werden. Wir haben beim Gemeindepräsidenten Andreas Heller nachgefragt, was das Grossprojekt für die Gemeinde Hägendorf bedeutet.

Andreas Heller, Gemeindepräsident Hägendorf. Bruno Kissling

Was sind aus Ihrer Sicht die Schwerpunkte dieser Revision?

In dieser Ortsplanungsrevision hat die Gemeinde den Dorfkern, die Hauptstrasse als Lebensader mit Aufenthaltsqualität und das Oberdorf als Schlüsselstellen der Siedlungsentwicklung definiert.

Wo ändert sich am meisten?

Die grössten Anpassungen kommen aus den kantonalen Vorgaben, die in den letzten Jahren geändert haben. Die Baulinie ist ein Thema, der Umgang mit der Reservezone ist das Zweite. In Bezug auf das Ortsbild sehen wir keine grossen Änderungen vor in der Ortsplanungsrevision. Präzisierungen machen wir im Dorfkern, wo wir die Zonierung logischer vorsehen.

Was sind die herausragenden, positiven Qualitäten der Gemeinde?

Hauptsächlich denke ich an das unbezahlbare Naherholungsgebiet in unmittelbarer Nähe und die hervorragende Verkehrsanbindung auf Strasse und Schiene. Das hat aber wenig mit der Revision der Ortsplanung zu tun. Ausserdem gefällt mir der Ortskern sehr gut. Er bietet viel und stellt ein echtes Zentrum dar. Sicherlich auch stark sind wir in Bezug auf die Infrastruktur von Schule und Freizeit. Hier halten wir meines Erachtens mit den Besten mit.

Wo gibt es Verbesserungspotenzial?

Ich finde die Ortsplanung eigentlich gut. Bauverwaltung und Kommission haben da sehr gute Arbeit geleistet. Allfälliges Verbesserungspotenzial und ob wir dabei blinde Flecken gehabt haben, wollen wir ja eben gerade zusammen mit der Bevölkerung detektieren. Ein Thema ist und bleibt die Verkehrssituation, welche aber auch nicht alleine mit der Ortsplanung zu lösen ist. Ich freue mich jedenfalls, wenn sich die Bevölkerung zu den Themen äussert. Die öffentliche Mitsprache ist ein tolles Mittel, damit wir gemeinsam das Dorfbild gestalten können.

Die öffentliche Mitwirkung läuft bis am 16. August 2022. Alle dazugehörigen Unterlagen sind auf der Gemeindewebseite und bei der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt. Zudem finden am Mittwoch, 29. Juni und 6. Juli zwischen 17 und 18 Uhr sowie am Samstag, 2. Juli, zwischen 8.30 und 11.30 Uhr Sprechstunden für konkrete Fragen statt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen