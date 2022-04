Transplantationsgesetz Wegen eines Schicksalsschlags: SP-Politiker Andreas Heller aus Hägendorf setzt sich für Organspenden ein Am 15. Mai stimmt die Bevölkerung über die Änderung des Transplantationsgesetzes ab. Hägendorfs Gemeindepräsident Andreas Heller ist klar für ein Ja. Der Hauptgrund für seine Haltung ist ein tragischer Todesfall in der Familie. Fabian Muster Jetzt kommentieren 29.04.2022, 12.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

SP-Politiker Andreas Heller, der sich stark für ein Ja zum nationalen Transplantationsgesetz einsetzt, mit einem Plakat von Swisstransplant: «Würde man sein Kind sterben lassen, obschon ein von einer anderen Person nicht mehr benötigtes Organ das verhindern könnte?» Bruno Kissling

Es lief alles innert weniger Tage ab: Am Montag ging Andreas Hellers Sohn Moses noch an die Kantonsschule in Olten. Er ist früher nach Hause gekommen und hat über Kopfschmerzen geklagt. Am Dienstag fühlte er seine Hände nicht mehr richtig. Am Mittwoch lag er bereits im künstlichen Koma. Die erschütternde Nachricht: Er hat ein sogenanntes Aneurysma, eine krankhafte Gefässerweiterung einer Schlagader.

Sein Sohn hatte keine Überlebenschancen: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde der Hirndruck so gross, dass er an den ausgelösten Hirnblutungen verstarb. Moses wurde knapp 16 Jahre alt. Der Sohn des Hägendörfer Gemeindepräsidenten war bis dahin kerngesund und sportlich.

Dies geschah vor zehn Jahren. Für den heute 50-Jährigen und seine Frau war schnell klar, dass sie die Organe ihres Sohnes spenden würden, obwohl sie mit ihm nicht über dieses Thema gesprochen hatten. «Die Alternative wäre gewesen, dass die Organe mit seinem Körper verbrannt worden wären, obwohl sie anderen Leuten das Leben hätten retten können», sagt er. Als Töfffahrer habe er sich schon länger mit dem Gedanken eines unerwarteten Todes beschäftigt.

Kein Verständnis für Menschen, die nicht spenden wollen

Der SP-Politiker kann Menschen nicht verstehen, die nicht spenden wollen. «Würde man sein Kind sterben lassen, obschon ein von einer anderen Person nicht mehr benötigtes Organ das verhindern könnte?», fragt er rhetorisch. Wenn man ein Organ annehmen würde, müsste man auch dafür sein, seine Organe zu spenden.

Heller glaubt, dass eine Person, die heute dagegen ist, ein Organ annehmen würde, um das Leben seiner Liebsten zu retten. Er hätte alles getan, um seinen Sohn zu retten – auch eine Organtransplantation wäre infrage gekommen, falls dies etwas genützt hätte. «Das Kind zu schützen ist Elternpflicht». So war es für ihn «ein logischer Entscheid, die Organe meines Sohnes zu spenden».

Andreas Heller: «Paulus beschreibt es im ersten Brief an die Korinther: Auch wenn ich im irdischen Dasein meine Organe spende, beeinflusst dies den Zustand meines geistigen Körpers im Himmel nicht.» Bruno Kissling

Nach dem Entscheid zur Spende sei ein Prozess angelaufen, währenddem man jederzeit hätte Nein sagen können. Das ist für Heller sehr wichtig:

«Ich habe meinen Sohn am Schluss gewaschen und in den Operationssaal gebracht – wir hätten selbst dann noch aussteigen können.»

Bevor die Organe entnommen werden – seinem Sohn wurden Herz, Lunge, Leber und Nieren entfernt –, muss der Hirntod von zwei Spezialisten unabhängig voneinander festgestellt werden. Es gebe sehr viele Tests, die durchgeführt werden müssten. Er und seine Frau waren dabei und haben immer gehofft, dass der Junge auf irgendeinen Test reagiert – das war aber nicht mehr der Fall.

Ohne die Spendebereitschaft, glaubt Heller, hätte man den Tod nicht auf diese Weise abgeklärt. «Man muss wissen, dass wegen der Maschinen, an die Moses angeschlossen war, auch sein Herz noch schlug, Atmung vorhanden war und die Haut gar Abdrücke der Bettwäsche hatte. Man hofft bis zuletzt auf ein Wunder.»

«Das ist eine ausgesprochen faire Lösung»

In den vergangenen Jahren lehnten rund 60 Prozent der Angehörigen eine Organspende ab, obwohl eine Mehrheit der Bevölkerung laut Umfragen eine solche grundsätzlich befürwortet. Dies will das neue Transplantationsgesetz ändern: Wer seine Organe nicht spenden will, muss dies neu zu Lebzeiten festhalten (Widerspruchslösung); bisher musste eine Person zu einer Spende explizit Ja sagen (Zustimmungslösung). Für Heller ist dieser grundsätzliche Wechsel längst fällig und er kann klar dahinterstehen.

Der indirekte Gegenvorschlag, der am 15. Mai zur Abstimmung steht, kommt in seinen Augen zudem den Angehörigen stark entgegen: Falls eine Person der Organentnahme nicht widersprochen hat, können die Angehörigen die Organspende mit ihrem Nein verhindern. Falls keine Angehörigen zu erreichen sind, dürfen keine Organe entnommen werden. Zudem kann eine Person jederzeit ihre Spendenbereitschaft widerrufen.

«Das ist eine ausgesprochen faire Lösung – auch für jene Leute, die sich mit dem Thema weiterhin nicht beschäftigen möchten.»

Es gebe keine automatische Organentnahme, wie uns das einige Gegner der Vorlage einreden wollten, betont er.

Heller geht wie der der Bund davon aus, dass das neue Transplantationsgesetz bei einer Annahme zu mehr Organspenden führen würde. Stand Mitte April befanden sich in der Schweiz 1462 Personen auf der Liste, die auf insgesamt 1501 Organe warteten. Vergangenes Jahr starben insgesamt 72 Personen, weil sie nicht rechtzeitig ein neues Organ erhielten.

Auch ein gläubiger Christ kann Ja zum Gesetz sagen

Nach dem Tod seines Sohnes hat sich Heller für Organspenden eingesetzt und engagierte sich unter anderem bei Swisstransplant, der nationalen Stiftung für Organspende und Transplantation. Er hatte einen Auftritt in der SRF-Diskussionsrunde «Der Club», wurde um Infos bei Diplomarbeiten angegangen oder erzählte auch mal in Schulen und Tagungen über seine Erfahrungen.

Dabei gab es mehrere emotionale Erlebnisse. Unter anderem stand Heller einige Tage nach dem Tod seines Sohnes vor dessen Kanti-Klasse. «Es war ein Bedürfnis der Schülerinnen und Schüler, über Moses zu sprechen.»

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Vergangenes Wochenende trat er auf Einladung in der katholischen Kirche in Kappel und Rickenbach auf und setzte sich für ein Ja zum «lebensbejahenden Gesetz» ein, wie er es nennt.

Für den gläubigen Christen ist es auch ein Akt der Barmherzigkeit und der Nächstenliebe, seine Organe jemandem zu spenden, der damit ein besseres Leben führen kann. Er erwähnt etwa das Beispiel einer jungen Frau, die ein Nierenproblem hat und daher alle zwei Tage für viereinhalb Stunden zur Blutreinigung muss. «Mit einer Organspende könnte die Person wieder ein normales Leben führen.»

Einen schädlichen Einfluss auf ein mögliches Leben nach dem Tod gibt es seiner Ansicht nach nicht: «Paulus beschreibt es im ersten Brief an die Korinther: Auch wenn ich im irdischen Dasein meine Organe spende, beeinflusst dies den Zustand meines geistigen Körpers im Himmel nicht.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen