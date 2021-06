Onlineplattform Oltner «Eventfrog» will nach Krise durchstarten: Expansion nach Deutschland und in die Westschweiz läuft an Die Oltner Eventfrog will nach Deutschland und in die Westschweiz expandieren. Das Ticketvolumen in der Deutschschweiz ist fast schon wieder so hoch wie vor Corona. Fabian Muster 29.06.2021, 05.00 Uhr

Eventfrog gewinnt Anfang Jahr den Solothurner Unternehmerpreis 2021 (v.l.): Reto Baumgartner, Mike Müller und Urs Koller. Fotomtina

Die Veranstaltungsbranche hat neben der Gastronomie am meisten unter der Coronakrise gelitten. Nach dem ersten Lockerungsschritten diesen Frühling hat das Ticketvolumen aber «extrem schnell» wieder zugenommen, sagt Reto Baumgartner, zusammen mit seinen Geschäftspartnern Urs Koller und Mike Müller Gründer der Oltner Onlineplattform Eventfrog.

Im Juni wurden bereits über 2000 Veranstaltungen mit 300'000 Tickets gebucht. Von den Zahlen her sei dies fast wie vor Corona. «Unser Vorteil ist, dass wir auf kleinere Veranstaltungen fokussiert sind, die wieder stattfinden konnten.» Mit den weiteren Lockerungen, welche seit vergangenem Samstag gelten, werde das Ticketvolumen und die Veranstaltungsdichte nochmals zunehmen.

«Wir erwarten ein gutes zweites Halbjahr.»

Baumgartner verschweigt allerdings nicht, dass man in den vergangenen Monaten «eine brutale Durststrecke» hatte: Eventfrog musste massive Umsatzeinbussen hinnehmen. Zwar wurden beim Start-up keine Leute entlassen, doch ein Teil der Belegschaft war in Kurzarbeit. «Wir sind wegen Corona beim Businessplan ungefähr ein Jahr in Verzug geraten.»

Eventfrog.de ist in Deutschland bereits mit Veranstaltungen aktiv

Doch nun wollen Baumgartner und sein knapp 30-köpfiges Team durchstarten. Sobald es auch in Deutschland zu grösseren Lockerungen kommt, will Eventfrog im Nachbarland loslegen mit dem bisherigen Geschäftsmodell: Die Ticketkäufer zahlen keine Provision und die Veranstalter können zwischen einer Gratisversion und zwei Bezahlversionen mit mehr Funktionen wählen.

«Mit diesem Angebot überzeugen wir vor allem kleine Veranstalter, weil man schon in der Gratisversion ganze Saalpläne hinterlegen kann», sagt Baumgartner. Ein Team von 10 Leuten ist schon seit einiger Zeit in Berlin aktiv und unterstützt auch die Oltner Truppe. Eventfrog.de ist bereits online; Veranstaltungen sind darauf ersichtlich.

Gemäss Baumgartner sind dank einer bereits seit längerem bestehenden Partnerschaft auf der deutschen Website seit einiger Zeit die Veranstaltungen von meinestadt.de eingebunden, ein Portal für jede der rund 11'000 Städte und Gemeinden mit Infos zum täglichen Leben. «Dadurch haben wir früh Kontakt zu deutschen Veranstaltern erhalten, die jetzt bei Eventfrog.de schon registriert sind.»

Auf diese will das Start-up zurückgreifen, wenn man in Deutschland mit dem Ticketverkauf startet. Zudem sind auch Kontakte zu deutschen Medien vorhanden; ferner rechnet Baumgartner – wie schon in der Schweiz – mithilfe von Mundpropaganda und Werbung auf den Sozialen Medien bekannter zu werden.

Weiterer Ausbau in der Westschweiz

Doch nicht nur Deutschland, sondern auch die Westschweiz will Eventfrog erobern. Ab August wird die Firma in der Romandie aktiv sein. Tickets werden über die bisherige Schweizer Website angeboten, auf der mit einem Klick ins Französische gewechselt werden kann.

Eventfrog vereinfacht zudem die Einlasskontrollen bei Veranstaltungen, für die das Covid-Zertifikat benötigt wird. Besuchende können beim Kauf von Tickets nicht nur ihre Personalien angeben, sondern auch gleich die Handynummer überprüfen lassen. Beim Einlass kann der Veranstalter mit der Eventfrog-Entry-App sowohl das Ticket als auch das Covid-Zertifikat scannen. Schon länger ist es möglich, Sitzplätze neben Bestellungen automatisch zu blockieren oder ein Ticketverkauf für Livestream-Übertragungen einzurichten.