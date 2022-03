FDP-Urgestein Casimir von Arx soll in Olten sichtbarer werden

Buchvernissage Das Schild ist bereits vorhanden: «Oltner Titan» Casimir von Arx soll in seiner Heimatstadt sichtbarer werden Olten hat dem früheren Stadtpräsidenten und langjährigen Solothurner Ständerat Casimir von Arx vieles zu verdanken. Nun soll er in seiner Heimatstadt einen nach ihm benannten Ort erhalten, wie Stadtpräsident Thomas Marbet an der Buchvernissage verriet. Fabian Muster 13.03.2022, 15.02 Uhr

Casimir von Arx soll in Olten sichtbarer werden: Stadtpräsident Thomas Marbet und Autorin Verena Schmid Bagdasarjanz halten ein bereits gedrucktes Schild in der Hand. zvg/Remo Fröhlicher

Der Ort der Buchvernissage am Samstag im Oltner Konzertsaal war symbolisch passend gewählt: Casimir von Arx (1852­–1931) trieb als früherer Stadtpräsident den Bau des Ensembles am Amtshausquai mit Konzertsaal, Verwaltungsgebäude der früheren Ersparniskasse und später dem Theatersaal massgeblich voran. Sein Nachfolger 120 Jahre später im Amt, Thomas Marbet, würdigte den «Oltner Titan», wie es im Untertitel der bereits vergangenen Dezember erschienen Biografie von Verena Schmid Bagdasarjanz heisst, und die heimischen Früchte seines Schaffens. Marbet kündigte in seinem Grusswort vor rund 100 Anwesenden an, dass bald eine Strasse, ein Platz oder sein Geburtshaus – das heutige Gebäude mit dem McDonalds, früher Gasthaus zur Krone – mit einem bereits vorhandenen Schild ergänzt werden soll, das er dem Publikum präsentierte.