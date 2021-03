Oltner Stadtratswahlen 2021 Marion Rauber, Thomas Marbet und Raphael Schär-Sommer im ersten Wahlgang gewählt Die Überraschung ist perfekt: Rot-grün sichert sich bei den Stadtratswahlen gleich im ersten Wahlgang die linke Mehrheit. Der bisherige Benvenuto Savoldelli muss in den zweiten Wahlgang. Fabian Muster 07.03.2021, 15.39 Uhr

Bruno Kissling

Die Überraschung ist perfekt: Rot-grün sichert sich bei den Oltner Stadtratswahlen die linke Mehrheit schon im ersten Wahlgang: Gewählt sind Marion Rauber (SP) mit 3123 Stimmen, Thomas Marbet (SP) mit 2750 Stimmen und neu der Grüne Raphael Schär-Sommer mit 2641 Stimmen, der das absolute Mehr um 6 Stimmen überwand. Das absolute Mehr lag bei 2635 Stimmen, die Stimmbeteiligung bei 47,1 Prozent.

Im ersten Wahlgang nicht gewählt ist Benvenuto Savoldelli (FDP) mit 2309 Stimmen. Er muss in einen zweiten Wahlgang. Noch vor ihm platzierte sich auf dem vierten Rang Nils Löffel von Olten jetzt!, der das absolute Mehr nur um 19 Stimmen nicht schaffte. Ebenfalls vor Savoldelli kam Beat Felber (CVP) zu liegen, der 2329 Stimmen holte. Auf Platz sechs dann wie erwähnt Savoldelli. Auf Platz sieben landete Parteikollege David Plüss (FDP) mit 2056 Stimmen. Auf den letzten beiden Rängen folgen Thomas Rauch (unabhängig) mit 1703 Stimmen und Rolf Sommer von der SVP mit 1125 Stimmen.

Der zweite Wahlgang findet am 25. April 2021 statt; Anmeldefrist ist am Montag, 15. März 2021, um 17 Uhr. Für die zweite Runde gesetzt ist, wer am ersten Wahlgang teilgenommen hat, sofern er oder sie die Kandidatur nicht bis am kommenden Dienstag, 9. März, um 17 Uhr zurückzieht.