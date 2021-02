Oltner Stadtratswahlen 2021 Kandidat Thomas Marbet: «Olten hat keinen schlechten Ruf!» Der bisherige SP-Stadtrat Thomas Marbet will die Zentrumslasten der Stadt auch auf die umliegenden Gemeinden verteilen und sagt im Interview, wieso Zürcher neidisch auf Olten sind. Interview: Fabian Muster 17.02.2021, 05.00 Uhr

Thomas Marbet sagt, dass sich Werkhof-Mitarbeitende täglich fürs Wohl der Gemeinschaft engagieren. Bruno Kissling

Aufgewachsen ist Thomas Marbet im Oltner Schöngrundquartier. Nach einem kurzen Abstecher nach Starrkirch-Wil liess er sich wieder in seiner Heimatstadt nieder. Der 53-Jährige wohnt mit seiner Partnerin an der Fustlighalde, arbeitet bei der Schweizerischen Nationalbank im Bereich Informationssicherheit und gibt als Hobbys Lesen, Gartenarbeiten und Wandern an.

Warum haben Sie sich den Werkhof fürs Foto ausgewählt?

Thomas Marbet: Unsere Mitarbeitende im Werkhof engagieren sich täglich fürs Wohl der Gemeinschaft und pflegen unseren Lebensraum zum Nutzen unserer Einwohnerschaft und der Besucherinnen und Besucher der Stadt. Das ist auch mein Verständnis der politischen Arbeit: sich fürs Gemeinwohl einzusetzen – unaufgeregt und überlegt.

Marbet will neuer Stadtpräsident werden Angefangen hat alles in der Umweltschutzkommission in den späten 1980er-Jahren in Starrkirch-Wil. Von der früheren SP-Nationalrätin Bea Heim wurde er zum Mitmachen in der Partei motiviert. Nach seinem Umzug nach Olten führte er die politische Arbeit in der Sicherheitskommission weiter. 2007 rutschte er ins Gemeindeparlament nach. 2013 wurde er Stadtrat und zugleich als Vizestadtpräsident gewählt. Seither führt er die Direktion Bau. 2015 nahm er auch Einsitz im Kantonsrat. Marbet hat bereits vergangenen Sommer bekannt gegeben, Nachfolger des abtretenden Stadtpräsidenten Martin Wey werden zu wollen. (fmu)

Sie würden wiedergewählt: Welches Thema gehört Ihrer Ansicht warum aufs politische Tapet?

Ich möchte die überkommunale Zusammenarbeit verstärken. So würde man Grösseneffekte nutzen, weil wir als Gemeinde so Dienstleistungen besser und günstiger erbringen könnten. Teilweise geschieht dies bereits mit der Sozialregion, bei der Volksschule oder mit der regionalen Zivilschutzschutzorganisation. Vor allem die Zentrumslasten, die Olten als Stadt trägt, müssten gemeinsam finanziell gelöst und Trägerschaften ausgeweitet werden.

Die Coronakrise beherrscht derzeit unseren Alltag. Hätte der Stadtrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton etwa für Kultur- und Gastrobetriebe ergreifen müssen?

Fest steht: Die Krise betrifft die ganze Wirtschaft. Als Präsident der parlamentarischen Gruppe Gastronomie im Kantonsrat tauschte ich mich oft mit Gastro Solothurn aus – der Geschäftsführer ist Stadtratskollege Benvenuto Savoldelli. Die SP-Fraktion hat vor kurzem einen Vorstoss im Kantonsrat eingereicht, um die Mittel bei der Härtefallregelung für alle Betriebe zu erhöhen und auch die Schwelle zu reduzieren. Auf kantonaler Ebene läuft also sehr viel. Auf Gemeindeebene sehe ich eher eine subsidiäre Unterstützung. So hat der Stadtrat im Sommer die Gebühren für die Erweiterung der Aussenwirtschaften erlassen, im Winter wurde ganz darauf verzichtet. Das ist das, was wir als Stadtrat subsidiär tun können.

Und bei der Kultur?

Dort haben wir die Leistungen nicht reduziert, sondern beschlossen, die Gelder in Absprache mit den Leistungserbringern möglichst unverändert auszuzahlen. Erstmals in den Genuss von einem Beitrag kommt etwa auch der Verein 23 Sternschnuppen.

Müsste die Stadt generell Kultur und Sportvereine stärker unterstützen?

Nein. Wer den Sport mag, kommt in Olten auf seine Kosten. Wir haben ein vielseitiges Sportangebot im Winter und im Sommer. Und die Stadt investiert sehr viel für den Betrieb und den Unterhalt der Infrastruktur. Man denke da an die Investitionen beim Leichtathletikstadion aktuell oder beim Eisstadion vor ein paar Jahren.

Und bei der Kultur?

In diesem Bereich sind die Ausgaben in den vergangenen fünf Jahren um 28 Prozent gestiegen. Es gab also eine Erhöhung und nicht eine Senkung der Aufwendungen. Ich habe mich schon vor Jahren auch für ein Kulturbüro eingesetzt, das von der Migros Aare über das Kulturprozent finanziert werden sollte, wo ich Genossenschaftsrat bin. Aber weil Olten zu nahe bei Basel, Bern und Zürich ist, war dies leider nicht möglich.

Die Stadt Olten muss in den nächsten Jahren mit dem Neubau Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz zwei wichtige Infrastrukturvorhaben stemmen. Ist dazu eine Steuererhöhung nötig?

Der Stadtrat sagte immer, dass es dafür eine Zusatzfinanzierung braucht. Möglich ist dies durch eine Steuererhöhung, eine höhere Verschuldung oder einen Verkauf von Sachanlagen. Heute kommt uns nun zugute, dass wir die Verschuldung in den vergangenen Jahren um 50 Millionen Franken reduzieren konnten. Das gibt uns Luft, um neue Kredite aufzunehmen.

Das sagt der Mitbewerber Die Wahrnehmung der Stadt Olten wird in seiner Baudirektion bei Investoren und Partnern der Stadt entscheidend geprägt. Daher könnte er ein etwas offensiveres, bestimmteres und transparenteres Vorgehen anwenden und Akzente setzen. Das würde bestimmt gut ankommen. Ich schätzte ihn zu meiner Zeit im Gemeindeparlament als Person, weil er nicht nur rigide Parteidoktrin kennt. Seine Rolle in der SP/Junge SP-Fraktion in Olten, welche aktuell auf Themen wie Klimajugend, Ausbau staatlicher Strukturen, Verbote und Regulationen aller Art fokussiert, während andere ebenso wichtige Aspekte ausgeblendet werden, wirkt etwas diffus und wenig dominant. Er lebt vermutlich privat generell nicht nur SP-Linientreue.



Thomas Rauch, unabhängiger Stadtratskandidat

Wie soll die Stadt Ausfälle durch die Unternehmenssteuerreform kompensieren?

Der Kanton kompensiert grossmehrheitlich, aber in abnehmendem Ausmass, die Ausfälle durch die Unternehmenssteuerreform bis 2027. Ab dem Jahr 2028 treffen uns die Ausfälle voll. Ich bin sicher, dass wir in den nächsten Jahren mit einer positiven Wirtschaftsentwicklung und der Ansiedlung von Firmen die Steuereinnahmen wieder steigern können. Auch bei den Privatpersonen gehen wir von höheren Steuereinnahmen aus, dies wegen der wachsenden Wohnbevölkerung.

Welche weiteren Grossprojekte soll sich Olten leisten?

Bei den Entwicklungsinvestitionen hat das Schulhaus Kleinholz höchste Priorität, weil die Kinder ja bereits auf der Welt sind. Diese müssen auch turnen – entweder in der neuen Dreifachturnhalle oder in der Stadthalle: Diese Entscheidung soll die Bevölkerung in einer Variantenabstimmung treffen. Die Stadtteilverbindung Hammer ins neue Quartier Olten SüdWest ist dank der privaten Finanzierung durch den Grundeigentümer praktisch bezahlt – dank der vorzeitig beglichenen Mehrwertabgabe. Auch die beiden anderen Grossprojekte – Bühnenhaus Stadttheater inklusive Sanierung des Gebäudes und Badi-Garderobengebäude – sind notwendig für eine lebenswerte Stadt.

Was soll mit dem Ex-Kunstmuseums-Gebäude geschehen?

Das wird sich nach dem Projektwettbewerb zeigen, der die Generalplaner jetzt durchführen. Dessen Resultate sollen im August vorliegen. Die Vorgabe ist eine publikumsorientierte Nutzung im Erdgeschoss, welche die Kirchgasse beleben soll. Ich könnte mir eine Art Boutique-Hotel vorstellen. Eine solche Idee wurde bereits an die Stadt herangetragen.

Am 25. April stimmt die Bevölkerung über den Weiterbetrieb des Krematoriums ab: Wie ist Ihre Haltung?

Mir ist viel daran gelegen, dass die Stadt die übrigen Friedhofsgebäude auf dem Meisenhard erneuern könnte: Gemäss Plan sollen die Aufbahrungshalle, die Kühlräume und die Kolumbarien saniert werden. Ein Thema ist auch die Erreichbarkeit und neuere Formen der Bestattung. Wenn die Bevölkerung Ja zum Weiterbetrieb sagt, dann setzen wir das natürlich um. Es wird aber mit 3 bis 4 Millionen Franken ziemlich viel Geld kosten.

Nach dem Aus des geplanten Ballsport-Centers im Kleinholz: Was soll auf dem ehemaligen Minigolfareal entstehen?

Das Grundstück ist Teil der heutigen Sportstättenplanung. Und es steht in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen. Insofern sind nur eine öffentliche Nutzung zulässig und beispielsweise keine Wohnbauten. Eine private Initiative hat uns eine Pumptrack-Anlage schmackhaft gemacht. Ich könnte mir dies sehr gut vorstellen, wenn zugleich der alte Baumbestand weitgehend erhalten wird.

Im Entwicklungsgebiet Olten SüdWest geht es nicht vorwärts: Der angepasste Gestaltungsplan, der ein durchmischteres Quartier vorsieht, steht wegen Einsprachen vor dem Regierungsrat und in der bisherigen Überbauung stehen rund 150 von 420 Wohnungen leer. Wie kann man das Quartier beleben?

Durch das neue Schulhaus Zementi wird das Quartier derzeit belebt. Und auch an Sonntagen gibt es viele Leute, die beim nahegelegenen Naturschutzgebiet verweilen. Aber es ist so: Das Quartier wird erst richtig aufblühen, wenn die Stadtteilverbindung realisiert ist.

Die Ortsplanungsrevision steht an, welche die Verdichtung nach innen vorschreibt. Sollte auch Bauland ausgezont werden?

Die Ortsplanungsrevision soll zeigen, wo eine Innenentwicklung möglich ist und wo freie Fläche ausgeschieden werden sollen. Wichtig ist, dass sich die Bevölkerung mit einer Mitwirkung äussern kann. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass eine Auszonung möglich ist, etwa im Gheid: Wegen der Schutzzone fürs Trinkwasser darf dort nicht mehr gebaut werden. Gleichzeitig sollte es auch möglich sein, dort wo es Sinn ergibt, Land einzuzonen.

Die Stadtverwaltung und ihre Tätigkeiten sollen bis 2040 klimaneutral sein, wie der Stadtrat kürzlich kommuniziert hat. Was halten Sie davon?

Ich finde das richtig, dass die Stadt hier eine Vorreiterrolle einnimmt gegenüber den privaten Haushalten und den Firmen sowie einen Beitrag leistet zur CO 2 -Neutralität. Mit dem Ziel 2040 können auch die Investitionszyklen genutzt und werden nicht unnötig Geld und graue Energie verschwendet.

Olten kennen viele nur vom Umsteigebahnhof und hat vielfach immer noch einen schlechten Ruf. Welches wäre Ihr Gegenmittel?

Olten hat keinen schlechten Ruf! Ich habe in Basel, Luzern, Zürich und Bern gearbeitet: Ich musste mich nie für diese Stadt entschuldigen. Im Gegenteil: Wenn ich mit dem Personalausflug nach Olten komme, sind alle begeistert. Ich finde: Die Oltnerinnen und Oltner dürften durchaus etwas selbstbewusster auftreten und das Licht der eigenen Stadt nicht ständig unter den Scheffel stellen. Ich kenne Zürcher, die sind neidisch auf Olten: Nachdem du Steuern, Krankenkassenprämie und Miete bezahlt hast, bleibt dir hier noch etwas im Portemonnaie. Das ist auch ein Teil der Lebensqualität dieser Stadt.

Sie hätten einen Wunsch frei für Olten. Welcher wäre das?

Ich wünsche mir, dass Olten sein Potenzial noch besser nutzt. Wir sollten stärker herausstreichen, dass wir ein regionales Zentrum sind an der nationalen Kreuzung des öffentlichen Verkehrs mit Gehdistanz zu den verschiedenen Naherholungsgebieten. Dadurch stärken wir auch den Glauben an unsere Stadt.