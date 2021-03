Oltner Stadtratswahlen 2021 Der unabhängige Thomas Rauch tritt auch zum zweiten Wahlgang an Rund 1700 Stimmen holte Thomas Rauch im ersten Wahlgang der Oltner Stadtratswahlen. Nun will er auch am zweiten Wahlgang teilnehmen. Fabian Muster 09.03.2021, 10.22 Uhr

Thomas Rauch kandidiert auch für den zweiten Durchgang der Oltner Stadtratswahlen 2021. Zur Verfügung Gestellt

1703 Stimmen holte der unabhängige Thomas Rauch im ersten Wahlgang der Oltner Stadtratswahlen und kam so auf Rang 8 bei neun Kandiderenden. Nun will er auch zum zweiten Wahlgang am 25. April antreten, wie er in einer Mitteilung schreibt. «Mit meiner Finanzkompetenz biete ich die ideale Ergänzung für den Oltner Stadtrat und werde mich bei einer Wahl über alle Parteigrenzen hinweg für die Interessen aller Oltnerinnen und Oltner einsetzen und innovative Lösungen aufsetzen.» Man solle «zum Vorteil der Stadt Olten jetzt Fachkompetenz und Unabhängigkeit statt Parteibuch wählen», schreibt das Ex-FDP-Mitglied in der Mitteilung weiter.