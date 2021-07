Oltens Stadtpräsident geht und spricht über schwierigste Zeiten

Oltner Stadtpräsident tritt ab Martin Wey: «Ich habe manchmal schon nicht gewusst, wie es weitergeht» 30 Jahre lang stand Martin Wey im Dienst der Stadt, davon 8 Jahre als Stadtpräsident. Im grossen Interview spricht er über die schwierigsten Phasen seiner Amtszeit, was seiner CVP derzeit nicht gelingt und welchen Tipp er für seinen Nachfolger hat. Fabian Muster 24.07.2021, 05.00 Uhr

Martin Wey auf der Terrasse des Stadthauses im elften Stock: «Ich hoffe, die Leute merken möglichst bald, dass ich nicht mehr im Amt bin.» Bruno Kissling

Sie mach ten in letzter Zeit einen gelösten Eindruck. Es scheint, Sie sind nicht ganz unglücklich, können Sie in wenigen Tagen das Amt an Ihren Nachfolger Thomas Marbet übergeben.

Martin Wey: Es ist vor allem eine Erleichterung, die grosse Verantwortung abgeben und nach so einer langen Zeit durchschnaufen zu können. Ich bin in einer gelösten Stimmung.

Sie wollen sich ganz aus der Politik zurückziehen – auch eine Nationalratskandidatur für 2023 schliessen sie aus – und sich in der Musik weiterbilden. Was haben Sie sich für ein Ziel gesetzt?

Ich werde meine bisherigen Klavierstunden bei Roman Wyss weiterhin nehmen. Zudem möchte ich mich im Bereich Jazz und Barpiano in Kombination mit dem Spielen in einer Band weiterbilden. Eine weitere Entwicklungsmöglichkeit ist die Improvisation, die mir liegt.

Das heisst, wir werden Sie bald einmal auftreten sehen?

Zurzeit hören vor allem meine Frau, meine Familie und private Gäste zu. Öffentliche Auftritte macht man erst dann, wenn ein Musiker ein Repertoire von einer Stunde zusammen hat. Das könnten Soloauftritte sein oder auch mit einer Band, was allerdings anspruchsvoller ist. Mein Jugendtraum wäre es, in einem Hotel zu spielen.

Zur Person Bruno Kissling Martin Wey hat Recht in Fribourg studiert und war danach kurzzeitig in einer Anwaltskanzlei angestellt. Am 1. Juli 1991 trat er seine Stelle als Rechtskonsulent bei der Stadt Olten an, 1996 wurde er Stadtschreiber. 2001 wechselte er in die städtische Politik und wurde für die CVP als Stadtrat gewählt. Gleichzeitig machte er sich als Rechtsanwalt mit einer Kanzlei selbstständig. 2013 gewann er die Kampfwahl gegen die Grüne Iris Schelbert und wurde neuer Stadtpräsident – erstmals war das Amt nicht mehr in freisinniger Hand. Zwischenzeitlich sass er von 1997 bis 2003 im Kantonsrat. Der 59-Jährige ist mit Trudy Wey verheiratet; sie haben zusammen drei erwachsene Kinder. (fmu)

In welchem?

Es müsste eines mit einem Klavier sein und einen Barpianisten zulassen; das gibt es leider nicht mehr allzu häufig. Aber ich habe in den Ferien Barpianisten etwa im Waldhaus in Flims oder im Hotel Prätschli in Arosa erlebt. Kost und Logis würde mir reichen als Bezahlung (lacht).

Und wie sieht es mit einer Band aus?

Ich habe bereits Anfragen von lokalen Bands erhalten, teilte allerdings mit, dass ich zuerst das Handwerk besser lernen will.

Sie wollen auch in Ihren angestammten Beruf zurückkehren und wieder als Rechtsanwalt tätig sein. Warum?

Ich möchte meine Erfahrung im öffentlichen Recht mit Gemeinden und Institutionen einbringen und mich weiterbilden in Gebieten, die auch für das Recht wichtig werden könnten, nämlich die Themen Digitalisierung und Datenschutz. Zudem könnte ich mir ein Engagement bei Interessenverbänden vorstellen, sei es lokal, kantonal oder gar schweizweit. Derzeit bin ich in der Oltner Herzstiftung als Stiftungspräsident tätig, einer wohltätigen Organisation. Diese ehrenamtlichen Tätigkeiten schliesse ich nicht aus, suche sie aber auch nicht aktiv.

Sie wollen sich wieder selbstständig machen, wie dies bereits vor dem Vollamt als Stadtpräsident der Fall war.

Aus meiner Position heraus ist die Selbstständigkeit das natürlichste und besser auf mich zugeschnitten. Ich will aber bei einer Anfrage eine Anstellung nicht völlig ausschliessen.

Sie könnten sich nun mit knapp 60 Jahren auch vorzeitig zur Ruhe setzen. Aus finanzieller Notwendigkeit heraus müssten Sie wahrscheinlich nicht mehr arbeiten.

Dass ich finanziell ausgesorgt hätte, ist zu hoch gegriffen. Wenn man sich frühpensionieren lässt, hat man Einbussen. Zudem sind die Kinder noch in der Ausbildung. Da gibt’s also auch finanzielle Verpflichtungen. Ferner möchte ich weiterhin einer Arbeit nachgehen, die mich herausfordert. Nicht zuletzt brauche ich schon gewisse Strukturen, Aufträge und ein Arbeitsfeld – ansonsten weiss ich nicht, ob ich im Schönmusischen nicht auf einmal versinke.

Sie wollen Ihrer Partei nach dem Rückzug weiterhin zur Verfügung stehen, sagten Sie kürzlich dem «Stadtanzeiger». In welcher Funktion?

Mir geht’s vor allem darum, dass ich der CVP, einer kleinen Partei, nicht einfach den Rücken kehre. Sie hat mir auch viel gegeben. Die Verantwortung wird dort auf wenige Köpfe verteilt. Veranstaltungen organisieren, politische Erfahrung einbringen oder mithelfen, wo nötig – das kann ich mir gut vorstellen. Das ist von der Partei auch gewünscht worden. Ich will der CVP aber sicher nicht meine Vorstellungen der Politik diktieren.

Die CVP verlor bei den vergangenen Wahlen Ihren Stadtratssitz und einen Sitz im Gemeindeparlament – sie stellte mit sechs Kandidierenden die kleinste von allen neun eingereichten Listen. Was läuft bei der Partei derzeit falsch?

Falsch läuft eigentlich nichts, weil wir es in der Vergangenheit doch immer wieder geschafft haben, Brücken zwischen den verschiedenen politischen Lagern zu bauen. Weniger gut gelungen ist uns, den Leuten die Attraktivität und damit eine Mitgliedschaft in unserer Partei schmackhaft zu machen. Das mag unter anderem daran liegen, dass wir als Partei weniger städtisch ausgerichtet sind, wenn ich die Positionen einer klassischen CVP vom Land als Ausgangsbasis nehme. In der Stadt beschäftigen Themen wie Langsamverkehr, Klimawandel oder Gestaltung des öffentlichen Raums, denen wir uns als Partei stärker annehmen müssen. In Olten hat die CVP noch nicht diese Marke, damit wir nicht nur Wählerinnen und Wähler ansprechen, sondern auch potenzielle Kandidierende.

Der Namenswechsel zur Die Mitte könnte da helfen. Wie sehen Sie das?

Die nationalen Parteistrategen finden das eine gute Sache, ich hingegen bin nie ein Freund des neuen Namens gewesen. Die CVP wird damit auf die geografische Mitte und das klassische Muster der Mehrheitsbeschafferin reduziert. So kann sie weniger eigene Positionen vertreten. Ich verstehe aber, dass man glaubt, dadurch neue Leute ausserhalb des konservativ-katholischen Kreises dazuzugewinnen.

Sie waren 30 Jahre im Dienste der Stadt Olten. Zuerst als Rechtskonsulent, dann als Stadtschreiber, Stadtrat und als Krönung im Stadtpräsidium. Im Rückblick sieht es wie eine gut geplante Karriere im Stadthaus aus.

Die Karriere war anfangs nicht so geplant, aber nachher relativ scharf durchdacht. Vor allem ab 2001, als ich Stadtrat wurde, war das Stadtpräsidium durchaus eine Option, obwohl dies natürlich nicht planbar ist. Daher wechselte ich taktisch alle vier Jahre die Direktionen, um einen breiten Blick in die Stadtverwaltung zu erhalten.

Bruno Kissling

Am 1. Juli 1991 begannen Sie zuerst als Rechtskonsulent.

Ich war knapp ein halbes Jahr bei einem Anwaltsbüro in Olten angestellt, als die Stelle als Rechtskonsulent ausgeschrieben war. Meine Frau und ich waren frisch verheiratet und gründeten eine Familie, als ich diese attraktive Stelle bei der Stadt erhielt. Politik hat mich schon immer interessiert; ich war bei der CVP schon damals im Präsidium tätig. In Olten gab es zu jener Zeit noch das Modell mit fünf vollamtlichen Stadträten, was ich rückblickend als tolle Zeit in Erinnerung habe. Der Job als Stadtschreiber war dann wie die logische Folge, weil man so noch näher an der Politik ist. Danach war es der damalige Stadtpräsident Philipp Schumacher, der mich gefördert und für die Politik verführt hat. Und es hat mir gefallen. Schumacher war mein Mentor und wurde mein väterlicher Freund – er war rund 30 Jahre älter als ich.

2001 wechselten Sie dann aus der Verwaltung in die Politik.

Ich bin ein eher unruhiger Mensch und jemand, der auch nicht immer dasselbe tun will. Nach dem Job als Stadtschreiber wollte ich mich mit einer Anwaltskanzlei selbstständig machen. Und nach dem Rückzug von zwei Stadtratsmitgliedern – Jost Bitterli und Madeleine Schüpfer – sagte ich mir: Jawohl, ich versuch es, Politik und Beruf unter einen Hut zu bringen. Ich wurde dann mit einem relativ guten Resultat gewählt (Anmerkung der Redaktion: Wey holte im ersten Wahlgang am drittmeisten Stimmen von neun Kandidierenden und übersprang gleich die Hürde des absoluten Mehr). Mit dem finanziellen Standbein als Stadtrat ist es mir geglückt, die Kanzlei zu etablieren.

2013 nach dem Rückzug des bisherigen Ernst Zingg kandidierten Sie fürs Stadtpräsidium.

Als Stadtrat – ich hatte damals mit dem Bau eine grosse Direktion – und mit der Führung einer Kanzlei hat es mich auseinandergerissen. Die Anwaltskanzlei lief zwar gut, aber hat nicht gebrummt, wie es sein müsste. Es war unbefriedigend, weil ich nichts richtig machte. Daher sagte ich mir: Jetzt setze ich auf eine Karte. Entweder werde ich Stadtpräsident oder ich kümmere mich zu 100 Prozent um meine Anwaltskanzlei. Es gab aber ein Problem.

Welches?

Wenn ich nur als nebenamtlicher Stadtrat, aber nicht als vollamtlicher Stadtpräsident gewählt worden wäre, dann hätte ich das Dilemma zwischen Politik und Beruf nochmals vier Jahre lang gehabt. Wahrscheinlich hätte ich in diesem Fall die Amtsperiode nicht zu Ende geführt.

Aus dieser Erfahrung heraus stellt sich die Frage: Ist die Oltner Regierung mit vier Teilzeit-Stadträten und einem Vollzeit-Stadtpräsidenten für ein wachsendes Olten noch das richtige Modell?

Es hat sich insofern bewährt, dass man das Modell nach dessen Einführung 2001 respektive 2005 nach der Reduktion von 6 auf 4 teilamtliche Stadträte nicht gleich wieder verändert hat. Der Vorteil dieses Modells ist sicher, dass die Stadträte so mit einem Bein auch ausserhalb der Verwaltung stehen und nicht betriebsblind werden. Das ist gut so, weil es damit im Gremium ganz verschiedene Menschen mit unterschiedlichem beruflichen Hintergrund gibt: Wir hatten schon eine Lehrerin, einen Lokomotivführer oder einen Rechtsanwalt. Der Nachteil: Man kann an seine Belastungsgrenze kommen. Gerade wenn man als Stadtrat eine grosse Direktion wie den Bau oder die Bildung und Sport zu führen hat, dann ist es wichtig, dass die Zusammenarbeit zwischen Stadtrat und dem Verwaltungsleiter gut funktioniert. Und wenn es zu grösseren Belastungen kommen sollte – was häufig nur in gewissen Zeiten der Fall ist –, braucht es flankierende Massnahmen wie etwa eine stärkere Unterstützung durch die Verwaltung.

Bruno Kissling

In Ihre Stadtrats-Amtszeit fiel auch das Trauma Oltens, der verpasste Kauf des Areals Olten SüdWest durch die Stadt. Derzeit ist der überarbeitete Gestaltungsplan wegen Beschwerden noch nicht rechtskräftig, über ein Drittel der 420 Wohnungen stehen leer. Wie sieht Ihre Analyse aus?

Rückblickend gesehen wäre es für das Areal am besten gewesen, wenn es nicht nur einen Eigentümer gäbe so wie jetzt. Falls die Stadt das Areal gekauft hätte, hätte sie die Grundstücke ja auch weiterverkaufen können. Warum? Die Vielfalt wäre grösser. Zudem hätte die Stadt zuerst die bessere Erschliessung mit der Stadtteilverbindung für Fussgänger und Velos sicherstellen müssen und dann erst das Areal bebauen lassen dürfen. Nicht zuletzt machten wir als Stadtrat einen Anfängerfehler.

Welchen?

Wir als Stadtrat fragten die Politik, also die zuständige Kommission und das Gemeindeparlament nicht, ob die Stadt Olten das Areal kaufen soll – unabhängig davon, ob ein konkretes Kaufangebot auf dem Tisch lag. Das ärgert mich selbst am meisten. Das ist eine Lehre daraus: Heutzutage fragen wir aktiver nach bei Liegenschaften und es wird jedes Kaufangebot im Stadtrat diskutiert.

Ihre Zeit als Stadtpräsident fiel in eine finanziell schwierige Phase. Nach ihrer Amtsübernahme arbeitete der Stadtrat das Budget 2014 mit einer Steuererhöhung von 20 Prozentpunkten aus, das Referendum wurde ergriffen, aber vom Volk abgelehnt; die nationalen Medien berichteten negativ über die Stadt: «Olten spart sich dumm», schrieb damals der Blick. Wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Das war eine ganz schwierige Zeit. Man hatte sich als Stadtpräsident etwas völlig anderes vorgestellt, und ich fühlte mich im falschen Film. Das war ein «Brätsch a Gring» oder wie der Stecker gezogen worden wäre. Als Stadtrat fragten wir uns aufgrund des Defizits von über 20 Millionen Franken: Was können wir eigentlich noch tun? Wir sind getaumelt. Wir haben die Stadtpolizei aufgegeben, Logopäden-Lehrkräfte entlassen oder Lohnnebenleistungen etwa für Werkhof-Mitarbeitende gestrichen. Zudem mussten wir das bereits genehmigte Budget 2013 korrigieren – das gabs meiner Meinung nach noch nie. Auch medial stand ich als Stadtpräsident an der Front.

Machte Ihnen das zu schaffen?

Man versuchte die Vorgänge zu überspielen, weil ich eher eine Frohnatur bin: Ich versuchte gegen aussen nicht deprimiert zu wirken, aber innerlich ging da einiges ab. Schlaflose Nächte ist vielleicht das falsche Wort, aber ich habe manchmal schon nicht gewusst, wie es weitergeht.

Haben Sie damals auch darüber nachgedacht, als Stadtpräsident zurückzutreten?

Nein. Ich sagte zu mir selbst: Da musst du jetzt durch. Sowieso vier Jahre; und nach einer Amtsperiode gibst du nicht auf und machst mindestens acht Jahre. Es gab ja auch Lichtblicke: Wir schafften es bis Ende Legislatur, die Finanzen zu stabilisieren. Zudem kam es auf einmal zu Anfragen von anderen Städten wie Aarau, Visp oder Zofingen, die sich bei uns erkundigten, wie wir die Krise bewältigt hatten.

In Ihrer zweiten Amtsperiode kam es mit dem angenommenen Budgetreferendum im Jahr 2019 zu einem Tiefpunkt, der inzwischen überwunden scheint, weil die Stadt Schulden zurückzahlen konnte und in den vergangenen Jahren immer Millionengewinne schrieb. Die Linken wollen die Geldschleusen wieder öffnen und stärker investieren; die Bürgerlichen mahnen, weiterhin haushälterisch mit dem Geld umzugehen. Wie sehen Sie die derzeitige finanzielle Lage Oltens?

Ich schätze die finanzielle Situation der Stadt Olten noch nicht so ein, dass wir wieder das Geld mit beiden Händen ausgeben können. Und wir sind noch längst nicht soweit wie vor 2013, als die Alpiq-Steuermillionen flossen. Ich will keine Ratschläge erteilen: Aber ich hoffe, dass wir nicht erneut in dieses Fahrwasser mit Budgetreferenden und der Blockade-Politik kommen, was die Stadt wirklich nicht weiterbringt. Mein Wunsch wäre, dass es so wie bisher in den vergangenen Jahren immer leicht positiv steigend aufwärtsgeht. In meinen Augen ist die Stadt Olten derzeit in einer guten Ausgangslage.

Bruno Kissling

Während Ihrer achtjährigen Amtszeit als Stadtpräsident gab es insgesamt 13 Volksabstimmungen, davon fielen alle 7 in der ersten Amtsperiode zugunsten der Exekutive aus – unter anderem das Ja zum mittlerweile eröffneten Haus der Museen; in der zweiten Amtsperiode aber nur noch 3 von 6: Wichtige Vorlagen wie das Budget 2019 mit einer Steuererhöhung wurden abgelehnt. Hat der Stadtrat (zusammen mit dem Gemeindeparlament) zunehmend den Draht zum Volk verloren, wie es mit den verlorenen Abstimmungen den Anschein macht?

Grundsätzlich sind Finanzfragen immer sehr politisch; und wenn es um Budget und Steuerfragen geht, wird’s kritisch. Das Volk hat uns beim angenommenen Budgetreferendum 2019 klar gesagt: Jetzt müsst ihr mit dem Geld haushalten, das ihr schon habt. Eine andere verlorene Abstimmung ging mir aber fast noch näher.

Welche?

Das Volks-Nein zum Parkierungsreglement. Ich war überzeugt davon, dass Olten mit dem Mobilitätsplan einen Schritt nach vorne machen muss. In diesem Bereich hätten wir als Energiestadt eine Vorzeigegemeinde werden können, die Ausstrahlung gehabt hätte. Was jetzt abläuft beim Bund, geht genau in diese Richtung. Im Gemeindeparlament kam die Vorlage noch knapp durch. Das Volk konnten wir davon aber nicht mehr überzeugen. Vielleichte hätte man sich für die Vorlage noch stärker einsetzen müssen. Aber letztlich können Sachgeschäfte vor dem Volk immer durchfallen, das ist ja nichts Aussergewöhnliches.

Die Auseinandersetzungen im Gemeindeparlament sind zum Teil giftig; der Stadtrat wird hart kritisiert. Wie sehen Sie das Verhältnis zwischen den beiden Gewalten?

Die Parlamentsmitglieder sind kritischer und anspruchsvoller geworden, zudem fordern sie Transparenz und vollständige Vorlagen. Das ist ihr gutes Recht. Es gibt manchmal auch Kompetenzkonflikte: Ein Parlamentsmitglied reizt seine Rolle so stark aus und fordert zum Beispiel mit einem Vorstoss etwas, was eigentlich in der Kompetenz des Stadtrats liegt. Das muss aber auf kein schlechtes Verhältnis hindeuten. Es gibt nur ganz selten Grenzüberschreitungen. Als ich etwa sagte, dass der Stadtrat ein Gerichtsverfahren anstrebte, wenn das Parlament nicht einen bestimmten Passus in der revidierten Geschäftsordnung streiche. Das legte mir FDP-Fraktionschef Urs Knapp als Drohung aus.

Was hat sich in den Jahren verändert?

Früher war nach den Diskussionen in den Kommissionen oder auch informell unter den Fraktionen schon viel mehr klar. Man tauschte sich im Vorfeld einer Parlamentssitzung relativ stark aus. Heutzutage fehlt da die Beständigkeit oder Verlässlichkeit: Wie kann man sich noch auf eine Aussage eines Fraktionsmitglieds in einer Kommission verlassen, wenn nachher eine Fraktion umkippt und im Parlament eine andere Meinung vertritt? Dazu kommen die Sozialen Medien: Es werden Entscheide aus dem Stadtrat oder dem Gemeindeparlament direkt auf Facebook kommuniziert und kommentiert, was der Vertrauensbildung unter den beiden Gewalten nicht nur förderlich ist.

Sie als Stadtpräsident an der Spitze des Stadtrats wurden zum Teil harsch kritisiert. Auch diese Zeitung geizte nicht damit. Sie teilten aber selten aus. Wie konnten Sie die Kritik meistens so stoisch zur Kenntnis nehmen?

Als Stadtpräsident hat man eine Rolle zu erfüllen: Man wird zu einem Anlass nicht als Martin Wey, sondern als Stadtpräsident eingeladen. Und man ist der Briefkasten für Lob, aber auch für Kritik. Mein vielleicht einziger Tipp an meinen Nachfolger: Die eigene Person soll man zurücknehmen und ist weniger massgebend. Das hat mir sehr geholfen und den Druck reduziert. Es gab natürlich Kritik, die mich verletzt hat. Es war schwer, diese zu verarbeiten. Als Ausgleich hatte ich zuhause eine Familie oder ging eine Runde joggen – ich habe ich den vergangenen Jahren viele Kalorien wegen innerer Wut verbrannt. Aber danach wars vorbei. Weil ich vom Typ her nicht nachtragend bin, sondern eher gutmütig.

In wenigen Tagen geben Sie ihr Amt ab. Was ist das Erste, was Sie öffentlich nach dem Verlassen des Stadthauses tun werden?

Als Stadtpräsident steht man in der Öffentlichkeit eigentlich immer unter Beobachtung und muss sich rechtfertigen, für das, was man tut. Als erstes gehe ich wohl donnerstags auf den Wochenmarkt in der Kirchgasse und trinke einen Kaffee. Und dann freue ich mich auf Bemerkungen wie: «Der hat es jetzt auch noch schön als Stadtpräsident.» Ich hoffe, die Leute merken möglichst bald, dass ich nicht mehr im Amt bin (lacht).