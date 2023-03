Petry Slam: Trilogie-Finale 2023 in der Oltner Schützi

Oltner Poetry Slam «Laut & Deutlich»: Im Trilogie-Finale treffen Beiträge aufeinander, die zum Lachen und zum Nachdenken anregen In der gut gefüllten Oltner Schützi ging das 16. Trilogie-Finale von «Laut & Deutlich» über die Bühne. Im Poetry-Slam-Wettkampf kämpften acht Poetinnen und Poeten mit selbstverfassten Texten um den Tages- und den Trilogiesieg. Dominik Bloch Jetzt kommentieren 05.03.2023, 14.27 Uhr

Marvin Suckut (Mitte) holte sich schon zum zweiten Mal den Sieg im Trilogie-Finale. Bild: Dieter Graf

Treffen humoristische Vorträge auf Gesellschaftskritik, so ist Poetry Slam nicht weit entfernt. Dies gilt auch für das 16. Trilogie-Finale «Laut & Deutlich» am vergangenen Freitagabend. Beim Poetry-Slam in der Oltner Schützi von Art i. g. treffen etwa Beiträge zum Sandmann, zum Joggen oder über sexuelle Gewalt aufeinander.

Am Freitagabend duellieren sich acht Poetinnen und Poeten zuerst in der Vorrunde und später im Finale mit selbstverfassten Literaturbeiträgen um den Tagessieg. Die beste Poetin oder der beste Poet wird durch eine Jury, bestehend aus Teilen des Publikums, bestimmt. Zwischen den einzelnen Beiträgen sorgt die Oltner Bluegrass-Band «Happy Castle Express» für etwas Auflockerung.

Von Burnouts, Belästigung und dem Sandmann

Die Reihenfolge, in der die Poetinnen und Poeten auftreten, wird traditionsgemäss vom Moderationsduo um Fabienne Köppeli und Killian Ziegler per Los bestimmt. Besonders unbeliebt ist die Nummer eins, die am Freitagabend Sarah Altenaichinger erwischt. Die Baslerin übernimmt mit ihrem Vortrag, der mit der Handarbeitstechnik Spitzenklöppeln beginnt und bei einer Erzählung vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg endet, die Aufgabe, das Publikum auf den Abend einzustimmen.

Nach dem Einstieg folgen zwei kritische, aus dem Alltag gegriffene Beiträge von Joel Perrin und Piera Cadruvi, die die Stimmung im Publikum weiter anheizen. So thematisiert Perrin die grosse Vielzahl von Burnouts in der Schweizer Gesellschaft. Und der Text «Girls will be Girls» von Cadruvi kritisiert die patriarchalen Geschlechterrollen.

Zum Schluss der ersten Vorrunde folgt einer der humorvollsten Darbietungen des Abends. Marvin Suckut nimmt den Sandmann von E. T. A. Hoffmann auf die Schippe: «Das Buch Hoffmann handelt vom Sandmann, der den Kindern die Augen auskratzt.» Darauf basierend rekonstruiert Suckut ein skurril anmutendes Verhör zwischen einem Polizisten und dem Sandmann. Dieser Beitrag entlockt dem Publikum eine Vielzahl von Lachern. Der Konstanzer zieht als Sieger der ersten Vorrunde direkt ins Finale ein.

Mit 38 Jahren zum Marathonweltrekord

Ähnlich humorvoll ist der Auftritt von Remo Stähli. Wie der Titel «You always walk alone» verrät, handelt sein Gedicht vom Joggen. Mit dem Einstieg über den 38-jährigen Eliud Kipchoge, Weltrekordhalter im Marathon, gelangt der Basler zu seiner eigenen Ablehnung gegenüber dem Laufen. Doch nicht genug - auch die Volkstradition Wandern bekommt ihr Fett weg: «Wandern ist wie Laufen, einfach unnötig und anstrengend», so Stähli.

Nach dieser Wutrede, womit Stähli den Finaleinzug ebenfalls schafft, folgt der Ostschweizer Pierre Lippuner mit einem Mordfall. Und auch der deutsche Slam-Poet Wehwalt Koslovsky weiss das Publikum zu unterhalten. Er befasst sich mit der deutschen Politik und Energiemangellage.

Abgeschlossen wird die Vorrunde von Jessica Brunner mit ihrem zum Nachdenken anregenden Beitrag: Sie thematisiert die Angst von Frauen vor einem sexuellen Übergriff auf dem nächtlichen Heimweg sowie während der Jugend. Im Beitrag, der ihr ebenso den Finale-Einzug beschert, offenbart sich die Forderung: «Man soll in Richtung Zukunft rennen, dass dies Vergangenheit ist.»

Tosender Applaus zum Tagessieg

Im Anschluss an die Vorrunde entscheiden die Finalistinnen und Finalisten den Tagessieger unter sich, wobei derjenige mit dem lautesten Applaus gewinnt. Der Text von Suckut ist von der Aufschrift «Der Wille ist der grösste Muskel» inspiriert. Den Willen habe er jedoch insbesondere wegen TikTok bereits aufgegeben. Man solle nur tun, was beeinflussbar sei.

Im Anschluss sucht Stähli die Flucht aus der anhaltenden Negativität durch Meditation. Doch statt zu Entspannung führt die Meditation zu einem amüsanten Dialog zwischen der Kursleiterin und den eigenen Gedankengängen. Als letzte Kandidatin hält Brunner eine Rede gegen Spiegel und ein Plädoyer für die innere Schönheit. Nach den Finalbeiträgen wird Remo Stähli unter tosendem Applaus zum Tagessieger erkoren. Den Sieg in der 16. Trilogie holt sich bereits zum zweiten Mal Marvin Suckut.