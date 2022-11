Café Ring in Olten: Ära Engler geht nach 90 Jahren zu Ende

Oltner Institution Ära Engler geht nach 90 Jahren zu Ende: Die Firma Thommen Gastronomie übernimmt das Café Ring Das Café Ring ist eine Oltner Institution. Erstmals seit 90 Jahren im Besitz der Familie Engler wird die Führung ausgelagert: Die Firma Thommen Gastronomie aus Niedergösgen pachtet das Kaffeehaus ab Januar 2023 und will es sanft renovieren. Es wird Neuerungen geben. Fabian Muster Jetzt kommentieren 21.11.2022, 14.45 Uhr

Das runde Buffet im Café Ring wird umgebaut und Take-away-freundlicher gestaltet. Patrick Lüthy

Welches Gastrolokal müssen Auswärtige besucht haben, wenn sie in Olten sind? Wer mit dem Zug anreist, sicher gleich das «Bahnhofbuffet» zwischen den Gleisen 4 und 7. Danach fällt häufig auch der Name des Restaurants Rathskeller oder schlicht des «Chöbu», wie das Altstadt-Lokal mit den alten Waffen an den Wänden und den Malereien an der Fassade im Volksmund heisst.

Und als drittes Muss kommen die Olten-Reisenden auch um das Café Ring an der gleichnamigen Innenstadt-Strasse nicht herum. Das Lokal mit der grössten Kaffeeauswahl in der Kleinstadt, den selbst hergestellten Ring-Gipfeli und dem dunklen Interieur, das gerade in der kalten Jahreszeit eine angenehme Gemütlichkeit ausströmt, ist eine Oltner Institution und gehört zu den schönsten Cafés in der Nordwestschweiz: In der dritten Generation seit der Gründung im Jahr 1931 wird es heute von Sven Engler geführt.

Das Café Ring gehört zu den schönsten Kaffeehäusern in der Nordwestschweiz. Bruno Kissling

Sven Engler will sich mit 50 beruflich neu orientieren

Sven Engler verpachtet das Café Ring ab Januar 2023 an die Thommen Gastronomie AG. Patrick Lüthy

Allerdings nicht mehr lange: Ende Jahr wird Engler 50. «Für mich war immer klar, dass ich mich in diesem Alter beruflich neu orientieren will», sagt er beim Gespräch in seinem Lokal. Engler hat ein Angebot für eine neue Herausforderung erhalten – Genaueres will er dazu aber noch nicht sagen. «Wichtig war mir, dass ich zuerst für das Café Ring eine gute Anschlusslösung finde, bevor ich auf mich schaue.»

2002 hat er das Lokal von seinen Eltern Werner Engler und Lotti Plüss übernommen. Etwas widerwillig, wie er heute sagt. «Ich war im Jahr 2000 während der Olympischen Spiele im House of Switzerland engagiert und hätte dank des Arbeitsvisums in Australien bleiben können.»

Doch sein bester Freund habe ihn extra in Sydney besucht und las ihm die Leviten: Er solle es zuhause mit dem Kaffeehaus versuchen – später würde er es bereuen. Auch die Deadline der eigenen Familie auf das Einzelkind hatte Einfluss auf seine Entscheidung.

«Heute bin ich meinen Eltern dankbar für die Chance, die sie mir damals boten.»

Das Café Ring zu führen sei eine sehr schöne Zeit mit vielen schönen Erinnerungen und Lebenserfahrungen gewesen.

Engler, der damals 29 war, mit der KV-Lehre im Hotel Mövenpick in Egerkingen, der absolvierten Hotelfachschule in Zürich und diversen Saisonstellen in der Gastronomie bereits einen breiten Erfahrungsschatz aufweisen konnte, versuchte es – und blieb schliesslich 21 Jahre.

«Es ist immer etwas gelaufen; zudem kamen diverse Neuerungen wie Abendanlässe, grössere Renovationen oder vermehrtes Take-away hinzu.» Nun ist es aber Zeit für einen Neustart. «Bevor ich 60 bin», wie er schmunzelnd hinzufügt.

Für Engler kam nur die Thommen Gastronomie infrage

Engler ging für eine Nachfolge-Lösung die Thommen Gastronomie AG an. «Für mich waren sie die Favoriten. Das sind Profis.» Sie haben die nötigen Ressourcen, die es braucht. Zudem gebe es ja nicht nur das Café, sondern auch die gleiche Fläche im Untergeschoss mit der Produktion.

Sven Engler (Mitte) verpachtet das Café Ring an die Thommen Gastronomie AG, vertreten durch Verwaltungsratsmitglied Michael Thommen (links). Geschäftsführer bleibt Juri Sidler (rechts). Patrick Lüthy

Die Gastrofirma aus Niedergösgen unterschrieb den langjährigen Pachtvertrag – auch wenn man bisher kein klassisches Café im Portfolio hatte, sondern mehrere Restaurants wie das «Isebähnli» in Trimbach oder Sommerbetriebe wie das «Summertime» in Aarau.

«Für uns kam die Anfrage überraschend», sagt Michael Thommen, das 31-jährige Verwaltungsratsmitglied der Firma mit 80 Festangestellten und rund 100 Teilzeitmitarbeitenden. Das Café Ring sei eine grosse Herausforderung, weil die Familie Engler grosse Fussstapfen hinterlasse. «Wir nehmen diese aber gerne an.»

Einiges soll beim Alten bleiben. So beschäftigen die Thommens den Grossteil der Mitarbeitenden weiter, die meisten sind langjährig dabei. Juri Sidler wird weiterhin die Geschäftsführung innehaben, die er 2018 von Engler übernommen hat.

«Wir sind eine Familie, und es war uns das wichtigste, dass das Personal übernommen wird – sonst hätte ich es nicht gemacht», sagt Engler. Auch ein Verkauf des Geschäftshauses kam nicht infrage: Das fünfstöckige Gebäude mit Büros, einem Therapie- und Trainingscenter sowie einer Wohnung in den Obergeschossen bleibt in Familienbesitz.

Die bekannten Ring-Gipfeli wird es auch unter dem neuen Pächter geben. Patrick Lüthy

Auch sonst wird einiges so bleiben, wie es ist: Mittagessen wird es weiterhin geben, die grosse Kaffeeauswahl und das Ring-Gipfeli ebenfalls. Michael Thommen: «Wir können mit unserer grossen Produktionsküche in Niedergösgen das Café Ring unterstützen; auch im administrativen Bereich wird es Synergien geben.»

Café Ring wird neu auch am Sonntag geöffnet

Doch es kommt auch zu Änderungen: Das runde Buffet im vorderen Bereich des Kaffeehauses wird umgebaut, damit die stärkere Ausrichtung auf den Take-away-Betrieb möglich ist. «Das Café Ring hat einen tollen Standort mit vielen Büros und Läden in der näheren Umgebung», begründet Thommen. Auch das Mobiliar rund um das Buffet wird ersetzt, und die Wände neu gestrichen.

Das Café Ring soll unter der neuen Pächterschaft auch am Sonntag geöffnet sein. Patrick Lüthy

Eine Neuheit gibt es bei den Öffnungszeiten: Auch am Sonntag soll es frische Ring-Gipfeli geben. «Unser Ziel ist es, die Stammkundschaft zu behalten, aber auch neues Publikum anzuziehen», umreisst Thommen die generelle Strategie für den neuen Betrieb im Firmenuniversum.

Am Samstag, 24. Dezember, geht die Ära der Familie Engler im Café Ring zu Ende. Es ist der letzte Arbeitstag von Sven Engler. Danach wird er, aber auch seine Eltern, weiterhin als Gäste im Kaffeehaus anzutreffen sein. Bis Mitte Januar wird das Kaffeehaus wegen der beabsichtigten Umbauarbeiten geschlossen sein. Der genaue Eröffnungstermin steht derzeit noch nicht fest.

