Warum hat Olten zwei Martinskirchen?

Oltner Geschichte An die falsche Adresse gefahren? Warum es ausgerechnet in Olten zwei Kirchen mit dem gleichen Namen gibt Olten hat zwei Martinskirchen. Dies ist aussergewöhnlich. Es sagt aber viel über die Oltner Geschichte aus – und über einen jahrelang hart geführten Streit unter den Katholiken. Brigitta Köhl Jetzt kommentieren 01.12.2022, 05.00 Uhr

Zentral in der Stadt: die Martinskirche der Christkatholiken. Bruno Kissling

Für Auswärtige kann es verwirrlich sein – und schon einige sollen zuerst an der falschen Adresse gelandet sein. Denn Olten hat zwei Martinskirchen. Das ist durchaus eine Seltenheit: Üblicherweise kommt es nicht vor, dass zwei Gotteshäuser an einem Ort denselben Kirchenpatron haben. Wie kam es dazu?

Das hat mit der Exkommunikation eines Pfarrers ebenso zu tun wie mit einem starken liberalen Bürgertum in Olten – und einem Staat, der sich tief in kirchliche Machtpolitik einmischte. Es hat aber vor allem mit der Gründung der christkatholischen Kirchgemeinde zu tun.

Vor genau 150 Jahren fand am 1. Dezember 1872 der «Oltner Tag» statt, der die schweizweite Gründung christkatholischer Kirchgemeinden zur Folge hatte. Auslöser für den Kirchenzwist war das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma von 1870, das in liberalen Kreisen auf grossen Widerstand stiess. In Olten folgte ein harter und jahrelanger Kampf zwischen römisch- und christkatholischen Anhängern.

Einige wichtige Hintergründe dazu in sechs Punkten.

Pfarrer Paulin Gschwind aus Starrkirch muss ein aufmüpfiger Mann gewesen sein. Er trug einen Bart, was verboten war. Und er weigerte sich, bei der Verlesung des bischöflichen Hirtenbriefes am 26. Februar 1871 den Abschnitt über die päpstliche Unfehlbarkeit zu erwähnen. Daraufhin wurde der römisch-katholische Pfarrer Ende Oktober 1872 von Bischof Eugène Lachat suspendiert und exkommuniziert.

Der liberale Verein von Olten verlangte nach der Exkommunikation von Pfarrer Gschwind die sofortige Einberufung einer Einwohnergemeindeversammlung.

Auf den 17. November 1872 wurde eine katholische Kirchgemeinde zusammenberufen zum «öffentlichen und feierlichen Protest» gegen das Dogma der Unfehlbarkeit des Papstes. Dem Regierungsrat wurde beantragt, «die Lehre und Praxis des angeführten Dogmas in Kirche und Schule zu verhindern». 238 von 240 anwesenden (von insgesamt 450) Stimmberechtigten stimmten dem Antrag zu.

Am 22. Dezember 1872 wurde das Wiederwählbarkeitsgesetz für Geistliche im Kanton Solothurn mit 7585 gegen 6083 Stimmen angenommen. Dieses Gesetz schränkte die Amtsdauer der bisher auf Lebzeiten gewählten Pfarrer auf sechs Jahre ein und machte sie von einer Wiederwahl abhängig. Dies hiess nun für Olten, dass der romtreue römisch-katholische Stadtpfarrer Bläsi abgesetzt werden konnte. Bläsi hatte am Morgen des 17. November ein bischöfliches Schreiben verlesen und auf die Kirchenbänke legen lassen, Protest gegen die Beschlüsse der Gemeinde eingelegt und sich in die Opposition zur Initiative des Gemeinderates gestellt.

Am 9. März 1873 wurde mit den Stimmen der Anwesenden – knapp die Hälfte aller stimmberechtigten Katholiken – Peter Bläsi abgewählt und der Regierungsrat ersucht, Eduard Herzog – einen gebürtigen Luzerner – zu wählen.

Ein Problem gab es dabei aber noch: Das Stift Schönenwerd hatte das Pfarrwahlrecht für die Pfarrei Olten und wollte nicht darauf verzichten. Die Gemeinde Olten warf dem Stift vor, dass es nunmehr das kantonale Recht nicht anerkenne. Daraus zogen Gemeinderat und Regierung die Konsequenz, dass die Rechte des Stiftes hinfällig seien und der Regierungsrat die Wahlbehörde sei.

Pfarrer Herzog wurde am Ostersonntag 1873 als christkatholischer Pfarrer von Landammann Wilhelm Vigier feierlich installiert. Diese staatliche Einmischung sorgte für Kritik. «Ein beschämender Vorgang, welcher Kirche und Religion als Dienerin des Staates zeichnete und zugleich kundgab, woher der neue Pfarrer seine Sendung und Autorität hat: vom Staat», lautete ein späteres Urteil.

Es gab auch Anhänger von Pfarrer Bläsi. Noch am 10. Februar hatten 67 Männer und 448 Frauen unterschriftlich die beabsichtigte Neuwahl missbilligt und um Bestätigung Bläsis ersucht. Dieser wurde zum Mittelpunkt des römisch-katholischen Widerstandes gegen den Oltner Altkatholizismus. Ein gemeinsamer Gebrauch der Stadtkirche von Christkatholiken und Römisch-Katholiken kam für Bläsi nicht in Frage. Zuerst wurde die römisch-katholische Messe im Kapuzinerkloster und in einem Privathaus abgehalten. Am 17. Januar 1875 wurde der Bau einer Notkirche beschlossen.

Erst als sich die christkatholische Kirche in Olten nach der neuen Kantonsverfassung von 1887 als Kirchgemeinde konstituiert hatte, kam es zu Verhandlungen mit der römisch-katholischen Kirchgemeinde. Sie wurde mit einem Entscheid des Regierungsrates vom 28. Dezember 1896 abgeschlossen. Das vorhandene Vermögen wurde im Verhältnis von fünf zu zwei Siebtel geteilt.

Die Ansprüche auf die Martinskirche waren durch gütliche Unterhandlungen geregelt worden, sodass «am 13. September 1900 die römisch-katholische Kirchgemeinde gegen eine Summe von 25’000 Franken auf all ihre Eigentums- und Benützungsansprüche verzichtete wie ebenfalls die Einwohnergemeinde». Die Einwohnergemeinde erhielt das Recht, die Kirche für das Schulfest und Einwohnerversammlungen zu nutzen.

Bis die römisch-katholische Kirchgemeinde ihre eigene Martinskirche hatte, dauerte es noch einige Jahre: Am 14. August 1910 wurde sie schliesslich geweiht.

Die zweite St.Martinskirche in Olten: 1910 wurde der Bau der römisch-katholischen Kirchgemeinde geweiht. Bruno Kissling

