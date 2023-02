Fasnacht Olten: Hockey-Club Zelt ist an einem neuen Standort

Oltner Fasnacht Kosten verdreifacht: Das Festzelt des Hockey-Club Olten steht neu auf dem Munzingerplatz Weil beim neuen Standort des Fasnachtszelts fast der gesamte Parkplatz belegt wird, muss der Landhockey-Verein tiefer in die Taschen greifen. Trotzdem ist man froh, die Haupteinnahmequelle wieder zurückzuhaben. Adrian Kamber Jetzt kommentieren 14.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Fabian Roppel (links), Fasnachts-OK-Chef beim Landhockey-Verein, und Vereinspräsident Daniel Pfister freuen sich auf den Fasnachtsbetrieb. Adrian Kamber

«Etwas Erfahrung beim Aufbau ist schon verloren gegangen in den letzten zwei Jahren», sagt Fabian Roppel lachend. Aber das sei kein Problem, man komme nämlich «schnell wieder rein». Roppel, der beim Hockey Club Olten Chef des Organisationskomitees für die Fasnacht ist, leitete am vergangenen Wochenende den Aufbau des HC-Zelts auf dem Munzingerplatz. Auch Vereinspräsident Daniel Pfister packte mit an: «Wir sind super happy, dass die Fasnacht wieder wie gewohnt stattfinden kann.»