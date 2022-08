Oltner Chilbi 2022: Bilanz fällt fast nur positiv aus

Oltner Chilbi 2022 «Vor allem der Samstagabend war rekordmässig»: Die Bilanz fällt bei Stadt, Schaustellenden und Polizei fast nur positiv aus Vier Tage lang herrschte mit der Chilbi Feierstimmung in Olten. Trotz grossem Rummel kam es zu keinen schweren Zwischenfällen. Und die Schaustellenden konnten sich über viele Komplimente der Besucherinnen und Besucher freuen. Rahel Künzler Jetzt kommentieren 16.08.2022, 18.30 Uhr

Grosser Rummel ums Riesenrad: Der Besucherandrang am Samstag sei rekordverdächtig gewesen, sagt Chilbi-Tätschmeister Christoph Koch. Patrick Lüthy

«Die Sanitäter haben schon gelacht, als sie den Chilbi-Tätschmeister persönlich verarzten mussten», sagt Christoph Koch, Bereichsleiter Gewerbe der Stadt Olten. Am Montagabend während den ersten Abbauarbeiten passierte das Malheur: Ein Palettrolli, beladen mit einem schweren Absperr-Element, fuhr übers Kochs Fuss.

Gerade eben liess der Tätschmeister den Fuss röntgen. Die Diagnose: Ein Zeh ist gebrochen. Drei Wochen muss er den Fuss ruhig stellen. Koch, der am Chilbi-Apéro verkündete, seinen Job aufs nächste Frühjahr zu kündigen und mit seiner Partnerin nach Ungarn auszuwandern, sagt: «Es ist sicher nicht der Abschluss, den ich mir gewünscht hätte.»

Jacke einer Puppe im Geisterhaus geklaut

Abgesehen vom gebrochenen Zeh fällt die Bilanz des Chilbi-Tätschmeisters jedoch durchweg positiv aus. Wie bereits in den vergangenen vier Ausgaben haben es keine schlimmen Vorfälle gegeben, lediglich ein paar Lausbubenstreiche im gewöhnlichen Ausmass. Dieses Jahr wurde etwa einer Puppe im Geisterhaus die Jacke geklaut. Der Fall sei aber dank einer Videoaufnahme sogleich aufgeklärt worden. Koch sagt:

«Nie hatten wir grössere Schlägereien – und das bei einem Grossanlass mit 150’000 bis 170’000 Besucherinnen und Besuchern. Dass so etwas funktionieren kann, ist für mich das Eindrücklichste.»

Ob der Rekord von fast 170'000 Besuchenden im 2019 gebrochen wurde, kann Koch nicht sagen. Auf die teure Zählung habe man an der diesjährigen Ausgabe verzichtet. Gefühlsmässig haben aber mindestens so viele Menschen wie im 2019 die Chilbi besucht, wenn nicht sogar mehr.

Kantonspolizei war mit zusätzlichen Patrouillen im Einsatz

«Vor allem der Samstagabend war rekordmässig», so Koch. Bei den Essständen in der Schützi habe es zeitweise kaum mehr ein Durchkommen gegeben. Und bei der Burner-Bahn, einer der beliebtesten Attraktionen der Chilbi, habe er noch nie so lange Warteschlangen gesehen.

Auch aus Sicht der Kantonspolizei Solothurn ist die Oltner Chilbi ohne nennenswerte Zwischenfälle verlaufen, wie sie auf Anfrage schreibt. Dieses Jahr seien zusätzliche Patrouillen im Einsatz gewesen.

Chilbigänger machen viele Komplimente

Andreas Bauer, der Besitzer des «Burner», sagt, er sei mit der diesjährigen Chilbi «rundum zufrieden»; den Umsatz bezeichnet er als ausserordentlich. Positiv aufgefallen ist Bauer jedoch noch etwas anderes: die vielen Komplimente seiner Kundschaft.

«Schön seid ihr wieder da.» Und: «Wir freuen uns, dass ihr wieder ausstellen dürft», habe er etliche Male gehört. «Wenn man merkt, wie sehr die Leute unser Angebot schätzen, macht die Arbeit gleich noch mehr Spass», sagt der langjährige Schausteller aus Zuchwil.

Auch ein Rekordjahr macht den Verlust nicht wett

Auch Chantal Nolle, die mit ihrem Mann Ernst Buser seit 1996 das Riesenrad auf dem Klosterplatz betreibt, sagt: «Das Publikum ist hier immer besonders toll.» Über die Jahre habe man eine grosse Stammkundschaft aufgebaut. Auf die persönlichen Begegnungen mit den Fahrgästen an der Oltner Chilbi freue sie sich jeweils sehr.

Auch Nolle ist mit dem Geschäft sehr zufrieden. Ob die Schaustellerfamilie dieses Mal gar einen Rekordumsatz verzeichnete, könne sie noch nicht sagen, weil die Abrechnung aussteht. Sie sagt: «So oder so können wir den verlorenen Umsatz der vergangenen zwei Jahre damit nie aufholen.»

Roman Buser, der Sohn von Chantal Nolle vor dem «Crazyhotel»: Die Schaustellerfamilie hatte das Fahrgeschäft kurz vor dem Lockdown gekauft. Bruno Kissling

Sämtliche Rücklagen habe die Familie in der Coronazeit aufgebraucht, auch privates Erspartes ins Geschäft investiert. Kurz vor dem Lockdown im Frühling habe man das Gehgeschäft «Crazyhotel» angeschafft – ein denkbar unglücklicher Zeitpunkt. Auch die Versicherungsprämien hätten die Schaustellenden während der Zwangspause genau gleich bezahlen müssen.

Ein weiterer Wermutstropfen: der Verlust von langjährigen Mitarbeitenden. Die Schaustellerfamilie beschäftigt drei Festangestellte und stellt über die Hauptsaison im Sommer jeweils fünf Saisonniers ein. Wegen der Pandemie haben sich diese gezwungenermassen einen neuen Job gesucht, so Nolle. Dieses Jahr habe man deshalb neue Arbeitskräfte suchen müssen.

