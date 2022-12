Zwei Oltner in der Swisscom-Spitze

Oltner an der Spitze Zwei Oltner rücken in der Swisscom auf: Stefan Nünlist und Martin Vögeli werden Mitglieder der Konzernleitung Ab 1. April ergänzen ein Jurist und ein Wirtschaftspsychologe die Konzernspitze des Kommunikations- und IT-Unternehmens. Urs Huber Jetzt kommentieren 22.12.2022, 18.00 Uhr

Die Swisscom vergrössert ihre Konzernleitung; neu sind mit Stefan Nünlist und Martin Vögeli auch zwei Oltner dabei. Gaetan Bally

«Der Verwaltungsrat von Swisscom hat entschieden, die Konzernleitung von Swisscom von heute sechs auf neun Mitglieder zu erweitern», heisst es in einer Medienmitteilung der Swisscom. Mit den drei Bereichen Group Strategy & Business Development, Group Security & Corporate Affairs sowie Group Communications & Responsibility sollen die heute schon bestehenden Funktionen und per 1. Januar 2023 neu organisierten Bereiche die Konzernleitung verstärken.

Gleich zwei Oltner werden per 1. April 2023 in die Konzernleitung der Swisscom berufen. Zum einen ist dies Stefan Nünlist, der seit 2013 als Leiter des Bereichs Kommunikation wirkt. Die Führung dieses Bereichs umfasst die Gesamtverantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit. Der 61-jährige Fürsprech und Notar durchlief eine Diplomatenausbildung beim Eidgenössischen Departement für auswärtige Angelegenheiten.

Zudem ist Nünlist seit 2017 Präsident der FDP des Kantons Solothurn und seit August 2020 auch Kantonsrat. Zuvor war er unter anderem während 14 Jahren Gemeinderat und Gemeinderatspräsident von Olten und führte mehrere Jahre den solothurnischen Polizeibeamtenverband und die Oltner Hilari Zunft.

Stefan Nünlist. Zvg

Seit September 2016 ist Nünlist auch Delegierter des Schweizerischen Komitees für Unicef. Für Nünlist ist die Ernennung in die Konzernleitung «eine Honorierung der Funktion», wie er auf Anfrage zu verstehen gibt. Aber natürlich freue er sich sehr darüber. Beruflich werde er weiterhin auf der Achse Bern-Zürich unterwegs sein. Die Wahl in die Konzernleitung werde keine Auswirkungen haben auf seine zahlreichen Ehrenämter, gibt der 61-Jährige zu verstehen.

Martin Vögeli. Zvg

Zum andern wird Martin Vögeli, seit 2013 Leiter des Bereichs Group Strategy & Board Services und ab 1. Januar 2023 Group Security und Corporate Affairs, Mitglied der Konzernleitung. Martin Vögeli hat an der Uni Bern Volkswirtschaft studiert und verfügt über einen Master in Advanced Studies in Business Psychology. Der 53-Jährige arbeitet bereits seit neun Jahren in der Konzernleitung mit.

«Nun werde ich Mitglied der Konzernleitung. Die Swisscom ist ein fantastisches Unternehmen am Puls der Digitalisierung, welches mich immer wieder aufs Neue begeistert.» Als Tennisspieler und Präsident des Tennisclubs Olten trifft man ihn auf den Tennisanlagen Schöngrund und Gheid an.

«Und als kulturell interessierte Person bin ich in Kulturinstitutionen und an Anlässen unterwegs. Etwa in Museen, dem Haus der Fotografie IPFO, aber auch an Konzerten und saisonalen Anlässen wie etwa Chilbi, Fasnacht, Adventsmarkt, 23 Sternschnuppen.»

