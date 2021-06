Olten/Zürich Dominique Trautweiler: Eine Musikerin bekennt Farbe «Ruby State» – der Name von Dominique Trautweilers Solo-Projekt; er steht für Leidenschaft, Stärke, Emanzipation und Selbstbewusstsein. Denise Donatsch 01.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dominique Trautweiler mit ihrem Projekt «Ruby State». Zvg

«Ruby State» ist der Name von Dominique Trautweilers Solo-Projekt, welches nicht nur für Musik, sondern auch für Tanz, Emanzipation und das Eintauchen in eine andere Welt steht. Für ihr Wirken erhielt die 26-jährige Popsängerin vor kurzem den Kulturförderpreis des Kantons Solothurn.

Lange über den Namen nachgedacht

Ruby State – nicht nur ein Name, sondern ein Statement, hält Dominique Trautweiler gleich zu Anfang des Interviews fest. Lange habe sie sich Zeit gelassen, um den passenden Namen für ihr musikalisches Vorhaben zu finden; in der Farbe Rubin habe sie schliesslich eine Bündelung aus einigen für sie besonders wichtigen Attributen gefunden – Leidenschaft, Stärke, Emanzipation, Selbstbewusstsein.

Im Fokus steht dabei die Darstellung eines starken Frauenbildes. «Mir ist bewusst, dass ich dieses Anliegen mit vielen weiblichen Künstlerinnen teile.» Umso wichtiger sei es, dieses Bild auf die Bühne zu bringen und es nicht nur beim Wunsch zu belassen. Und natürlich sei ihr bekannt, dass gerade in der Popmusik der weibliche Körper nach wie vor sexualisiert wird. Allerdings könne zunehmend beobachtet werden, dass sich auf dieser Ebene ein Wandel vollzieht. Dominique Trautweiler findet:

«Billie Eilish ist ein gutes Beispiel dafür, dass sich Frauen im Musikbusiness immer weniger in Schubladen stecken lassen wollen und müssen.»

Sie ist sich aber trotz der positiven Veränderungen darüber im Klaren, dass man in der Pop-Welt nach wie vor auf der Hut sein muss, um nicht schubladisiert zu werden. «Ich musste dringend lernen, ‹Nein› zu sagen.» Da Stillsitzen noch nie Trautweilers Stärke war, entschied sie sich, dass auch der Tanz eine tragende Rolle bei Ruby State spielen soll. «Meine Musik soll mitreissen und bewegen – körperlich, aber auch emotional.» Um Letzterem gerecht zu werden, sollen innerhalb von Trautweilers Kompositionen auch zartere Aspekte Raum erhalten, denn der kreativen Frau ist es wichtig, nicht unnahbar zu wirken.

«Ruby State soll zu einem eigenen Universum werden, in welches die Zuhörenden und Zuschauenden eintauchen und den Alltag hinter sich lassen können.» Lady Gaga ist dabei für die gebürtige Wangnerin, die mittlerweile ihren Wohnsitz nach Zürich verlegt hat, ein grosses Vorbild. Bis zur Vollendung ihres eigenen Universums gibt es laut der Masterstudentin an der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK) jedoch noch einiges zu tun – dafür wolle sie sich aber Zeit lassen. «Ich habe mich in der Vergangenheit mit Tempo und Schaffensdrang etwas überfordert und habe nun ein gemässigteres Tempo angeschlagen.» Das Projekt solle nachhaltig wachsen, weswegen sie nun in kleineren Schritten plant. Dennoch sei ihr Terminkalender bis Mitte Juni bereits wieder voll.

Ein doch haariges AHA-Erlebnis

Dominique Trautweiler übte sich schon früh im Spiel verschiedener Instrumente. Mit 15 Jahren entdeckte die Musikerin das Piano und blieb dann auch dabei – der Gesang war zu diesem Zeitpunkt noch Nebensache, obwohl sie gerne in Chören sang. «Die Tür zum Singen hat mir erst das Musical ‹Hairspray› geöffnet.» In diesem Kultmusical, vor zehn Jahren durch die Kantonsschule Olten realisiert, habe sie eine Hauptrolle gespielt, was den entscheidenden «Switch» ausgelöst und in ihr den Wunsch geweckt habe, das Singen beruflich anzugehen. «Dass ich an der ZHdK Popmusik studieren werde, stand für mich schnell fest.» Und zwar deshalb, weil ihr die vielseitige Popmusik besonders gut gefalle und sie sich dort stimmlich zuhause fühle.

Nicht fürs stille Kämmerlein gemacht

«Ich habe schon auch darüber nachgedacht, an eine Jazzschule zu gehen. Da hätte ich mich gesanglich aber zu stark verändern müssen.» Mit den 15'000 Franken Förderpreisgeld, welche Trautweiler am 29. März 2021 vom Kanton Solothurn erhalten hat, wird sie neue Musik produzieren. Ziel sei, dass ab Herbst neue Songs auf den Markt kommen. Konzerte stehen ebenfalls auf dem Zukunftsplan der Kunstschaffenden, aber erst dann, wenn genügend Musik komponiert und die Bühnenshow perfekt eingeübt sei. «Ich schreibe Musik für die Bühne», betont die Sängerin mit Nachdruck.

Freude auf den Moment

Sie freue sich deshalb riesig auf den Moment, wenn sie wieder vor Publikum auftreten könne. Die Arbeit im stillen Kämmerlein sei zwar wichtig und gut, brennen tue sie aber umso mehr fürs Leben auf der Bühne. Mit ihrer Musik Menschen mitreissen und sie den Alltag vergessen lassen, das sei es, wovon sie träumt. Irgendwann vielleicht auch auf richtig grossen Bühnen.