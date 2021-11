Olten/Winterthur Robin Angst holt dritte Oltner Schach-Medaille An der Schweizer Rapidmeisterschaft in Winterthur gewann der für den Schachklub Olten spielende Robin Angst als Nummer 19 der Startrangliste überraschend die Silbermedaille. 02.11.2021, 18.00 Uhr

Robin Angst holte in Winterthur überraschend die Silbermedaille. Zvg / Oltner Tagblatt

Der 27-jährige Dulliker Robin Angst holte in Winterthur für den Schachklub Olten eine überraschende Silbermedaille. Er totalisierte wie Schweizer Meister IM Gabriel Gähwiler (Neftenbach) 7½ Punkte aus neun Runden und verpasste den grossen Coup nur wegen der um 2½ Punkte schlechteren Buchholz-Wertung. Robin Angst unterlag einzig dem deutschen Grossmeister Georg Meier, der das Turnier mit 8½ Punkten souverän gewann, jedoch nicht titelberechtigt war.

Dazu remisierte er gegen Prokopios Mamalis (46.). In den beiden letzten Runden schlug er mit IM Fabian Bänziger (7.) und WIM Gundula Heinatz (13.) zwei Titelträger(innen). Für Robin Angst war es die zweite Silbermedaille an einer Schweizer Meisterschaft. Vor sechs Jahren wurde er – als Startnummer 22 ebenso überraschend – Vizemeister in der Schweizer Blitzmeisterschaft.

Der Schachklub Olten durfte sich damit bereits über die dritte Schweizer-Meisterschafts-Medaille in diesem Jahr freuen. Im Juli gewann Robin Angsts jüngerer Bruder Oliver Gold an der Schweizer Juniorenmeisterschaft. Und Suvirr Malli holte im gleichen Monat Bronze an der Schweizer U12-Meisterschaft. (otr)