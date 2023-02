Oltner Banausiade: Wie immer ein Fasnachtfestival für alle Sinne

Olten/Trimbach Banausiade 2023: Hochadel des fasnächtlichen Humors zelebrierte sein Programm vor vollen Rängen Selbst nach zweijährigem Unterbruch: Die Banausiade, die Vorfasnachtsveranstaltung der Banause Zunft, bleibt ein Publikumsrenner, der aber langsam an seine technischen Grenzen stösst. Urs Huber Jetzt kommentieren 12.02.2023, 14.44 Uhr

Wie immer ein Finale mit Grandezza: alle Akteurinnen und Akteure noch einmal gemeinsam auf der Bühne. Bild: Patrick Lüthy

«TV-reif!» «Professionell!» «Erstklassig!» Es gab am Wochenende viele sich fast überschlagende Etiketten zum Programm der Banausiade, wie sich die klassischste aller Vorfasnachtsveranstaltungen in Olten nennt. Organisiert von der hiesigen Banause Zunft, die seit mehr als 20 Jahren als Garant für eine zweieinhalbstündige Humorgala wirkt. Mit warmem Beinschinken und Kartoffelsalat obendrein.

Der Hochadel des Humors hat gewirkt

Sprachpuristen würden darüber sagen: «Der Hochadel des Humors hat seine DNA hinterlassen.» Die andern: «Immer wieder saugut.» Deshalb der Vollständigkeit halber noch der Rest des Telegramms zur Banausiade 2023, die übrigens zusehends Elemente des Varietés integriert: ausverkauft. Über 1000 Gäste ergötzten sich am aktuellen Humorprogramm unter der Prämisse «Wünsch dir Spass!».

Reto Fedeli als Hauswart des Mühlemattsaals. Bild: Patrick Lüthy

Hunderte von Wünschen aus der Banausegemeinde kamen rein. Kein Wunder, nach einer Durststrecke von zwei Jahren. Logisch: Die Wünsche waren bloss imaginär, aber bühnenreif und pfannenfertig umgesetzt. Obernaar Ule dr I hatte mit seinen Herregäger ebenso seinen Auftritt wie die Trommler und Pfiffer der Sälizunft, die Tambouren aus Erlinsbach, BlasArt und Co. oder Reto Fedelis Nummer als Hauswart des Mühlemattsaals.

Aber sie alle jetzt zu schildern wäre nichts mehr als ein Overkill des Amüsements, der fasnächtlich unterlegten guten Unterhaltung. Zu sehr nämlich leben die Nummern vom Moment, von der Situation, vom Publikum, der aufgeräumten Stimmung. Aber zwei Produktionen seien doch hervorgehoben.

«Nöschi» (Heinz Neuenschwander) und «Hühner Hene» (Heinz Schönenberger) bei ihrer stimmigen Präsentation ihrer Schnitzelbänke. Bild: Patrick Lüthy

Es gab diese schon fast sinnliche Präsentation von Schnitzelbänken mit Heinz Neuenschwander und Heinz Schönenberger. Eine grundsolide, sehr heitere Präsentation, die auf jede Alimentierung durch sogenannte «Special Effects» verzichten konnte. Simpel gesagt: einfach nur Klasse.

«Vögel» im Stadtpark: Auch Ex-Parlamentarier Daniel Kissling (Kissi) bekam sein Fett weg. Bild: Patrick Lüthy

Und da war auch der Sketch «Netz natur aus Olten», in welchem sich Marc Kühnemann und Reto Wollschlegel als Ornithologen zu erkennen gaben und die «Vögel» der Stadt eindrücklich beschrieben. Niemand im Saal etwa hatte gewusst, dass sich der männliche «Schelbird» zwischenzeitlich in eine Ente (Döschwo) verguckt hat und der weibliche «Schelbird» deshalb etwas vernachlässigt wirkt.

Aber zurück zum Wunschkarussell, auf welchem selbst Bundesrat Alain Berset noch mitfuhr. Der lieferte eine Steilvorlage für Thomi Droll, der seit Beginn der Banausiade 1999 für epochale Imitationen von Weltstars sorgt.

Thomas Droll als Tina Turner. Bild: Patrick Lüthy

Heuer unter anderem dabei: Mireille Mathieu, Ray Charles, Freddy Mercury und Tina Turner. Der Lohn seiner Produktionen: Lachsalven, Szenenapplaus, Standing Ovations. Das Traurigste eigentlich: Droll hört auf damit. «Parodien sind nicht mehr gefragt», gab der 55-Jährige spät am Abend zu Protokoll. Die Reaktionen auf seinen Auftritt hätten eigentlich eine andere Bilanz zugelassen. Aber es sei immer schön gewesen, so Droll.

Technisch gabs keinen Spielraum mehr

Infrastrukturell am Limit gelaufen sei man mit der heurigen Ausgabe. «Mehr geht einfach nicht», verriet Heinz ‹Nöschi› Neuenschwander, der eigentliche Gottvater der Veranstaltung. Und zufrieden mit der 23. Ausgabe? «Sehr zufrieden», sagte der Mann, der gefühlt schier an jeder dritten Nummer beteiligt war, sei's als Musiker oder sprachgewandter Finisseur von Sketchen.

Sie wurden sogar zu einer Zugabe veranlasst: die Rojhan Dance Academy, begleitet von BlasArt bei «Riverdance». Bild: Patrick Lüthy

Ebenfalls zufrieden: Heinz Schönenberger, der jeweils die musikalischen Aspekte verantwortet und über den Neuenschwander sagt: «Keiner kann ohne den andern.» «Für mich ist die Banausiade jene Plattform, auf der Zusammenspiel, experimentelles Schaffen und das Kreieren von neuen Kombinationen möglich wird», umschreibt Schönenberger die Herausforderung. Dass «Riverdance» in Trimbach zum Handkuss kam – sein Verdienst.

«Es war heuer etwas schwieriger, in die Gänge zu kommen», sagt Neuenschwander noch. Kein Wunder; Corona geschuldet. Zweimal hintereinander musste die Veranstaltung abgesagt werden. Wer aber in die heiligen Hallen des Mühlemattsaals in Trimbach trat, merkte davon nichts. Es schien, als sei die letzte Banausiade eben erst gestern gewesen. Aber das ist bei dem Palmarès auch kein Wunder.

