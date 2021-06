Margaretha Therese Wyss-Zaugg stellt ihr neues Buch vor

Olten/Tessin Exil-Oltnerin stellt in alter Heimat neues Buch vor: «Das Schwerste an der Trauerarbeit war die Einsamkeit» Aufgewachsen in Aarburg, in Olten gearbeitet und gewirkt, ist Margaretha Therese Wyss-Zaugg vor Jahrzehnten ins Tessin gezogen. Nun hat sie ihr drittes Buch publiziert. Es handelt von ihr selber und dem Überwinden der Trauer nach dem Tod ihres geliebten Mannes. Nadia Bertolini 23.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Margaretha Therese Wyss-Zaugg lebt seit 1988 im Tessin; zuerst in Montagnola, dann seit dem Tod ihres Mannes in einer Wohnung in Caslano. In der Hand hält sie ihr neues Buch. Nadia Bertolini

Der Titel ihrer dritten Publikation ist gewöhnungsbedürftig: «...und wir sehen uns wieder – unter den blühenden Kirschbäumen». Doch dazu später mehr. Im Vorwort erfahren wir: «Dieses Buch ist ‹dreieinig›»; es sei eine Erzählung, vermischt mit Lyrik und durchzogen mit Spirit, fasst die Autorin zusammen.

«Die Lyrik braucht es, um die Schwere des Themas mit etwas Leichtigkeit zu durchbrechen»,

erklärt uns Margaretha Therese Wyss-Zaugg in ihrer Wohnung in Caslano TI. Inhaltlich geht es um die Verarbeitung ihrer Trauer nach dem Verlust ihres geliebten Carlo, von dem sie sich nach knapp dreissigjähriger Ehe vor neun Jahren für immer verabschieden musste.

Wyss wird am 25. Juni 1944 in Aarburg geboren und wächst in einer neunköpfigen Familie auf. Ihr Freundes- und Bekanntenkreis nennt sie heutzutage Maggie, früher gelegentlich auch Greta – «lange vor der weltbekannten Greta von heute», wie sie schmunzelnd sagt. Das Elternhaus ist streng und geprägt vom engen Umgang mit der (neu-)apostolischen Glaubensrichtung. Wyss sucht einen Weg aus dieser Prägung heraus, die für die Psyche eines Kindes schädliche Auswirkungen haben könne. «Auf dieser Suche habe ich viele Bücher gelesen, was mir sehr gutgetan hat», wie sie sich rückblickend erinnert. Heutzutage sei sie offen für alle Glaubensrichtungen, meint sie. Auf den Vorwurf aus der Familie, sie sei verloren, erwidert sie: «Ich bin gerne verloren.»

Sie durchlebt zwei Ehen; aus der ersten geht ein Sohn hervor. Sie arbeitet in Olten beim Bankverein auf der rechten Aareseite und bei der mittlerweile nicht mehr existierenden Ersparniskasse Olten gegenüber dem «Aarhof», ihrem Stammlokal. Sie ist auch sportlich aktiv und gründet den Oltner Damen-Hockey-Club mit. Dann kam eine Zäsur : «Als ich meine grosse Liebe, Carlo, 1982 kennenlernte, ging für mich die Sonne für immer auf.» Sie heiraten 1984, ziehen 1988 von Aarburg ins Tessin nach Montagnola und schauen gemeinsam hinüber nach Caslano, wo die Schriftstellerin seit dem Tod ihres Mannes wohnt. Obwohl sie aus Überzeugung in den Süden gezogen ist, besucht sie regelmässig ihre alte Heimatregion: In Schönenwerd befindet sich Wyss’ Zweitwohnsitz, «meine Ferienwohnung», wie sie stolz verkündet. «Es sind nun ja nur noch 2,5 Stunden mit dem 2016 eröffneten Gotthard-Basistunnel.»

Das hat es mit den Kirschbäumen auf sich

Dass Wyss und ihr Mann «sich unter den Kirschbäumen wiedersähen», versicherten sie einander jeweils, wenn sie über ihr Leben nach dem Tod sprachen. Als Carlo nach Beginn seiner Krankheit für eine Operation ins Spital muss, hängt – wie es der Zufall will – ein Kirschbaumbild in seinem Zimmer: «Sein Blick verriet mir alles», erinnert sich Wyss noch immer sehr mitgenommen. «Das Schwerste an der Trauerarbeit war die Einsamkeit.» Wyss’ Umfeld reagiert ungeduldig auf Länge und Schwere ihrer Trauer. So entsteht bei ihr der Drang, ihre Gefühle in Form einer Geschichte niederzuschreiben – einerseits als Ventil für die eigene Verarbeitung, andererseits als Hilfestellung für andere Menschen in ähnlichen Situationen. Verpackt wird das Ganze in eine Erzählung, in der Micheline, genannt «Michi», plötzlich spurlos verschwindet und Antonio – dem Erzähler – eine Reihe von Briefen, Fragmenten, Gedichten und Tagebuchaufzeichnungen hinterlässt. Dieser begibt sich mithilfe dieser Schriften und zusammen mit Michis Bruder Urs auf die Suche nach der Verschwundenen und taucht gleichzeitig in die Wirren ihres Lebens ein. Alle Charaktere hat es übrigens tatsächlich gegeben – oder existieren immer noch.

Spirit – den dritten Part der Dreieinigkeit – versprüht die Schriftstellerin selber. Sei es durch ihr sonniges Wesen, durch ihr Interesse an Sternenbildern oder durch ihre Erfahrungen stets nahe an der Spiritualität. Eindrücklich schildert sie ihre eigene schwere Covid-Erkrankung, bei der sie während dreissig Tagen zuhause mit Atemnot und Schweissausbrüchen, Schüttelfrost und Kreislaufachterbahnen rang. Schliesslich sei ihr Jesus erschienen: «Ich rufe, wenn ich Hilfe brauche – oder auch Danke sagen möchte –, immer direkt den Boss an!». Der Boss ist ihr erschienen und glücklicherweise erholte sie sich daraufhin und wird wieder gesund.

Wyss’ drittes Werk ist eine Reise zu sich selbst und gibt Einblicke in die private Natur der Schriftstellerin, von der bisher nicht einmal die engsten Freunde Bescheid wussten. Im Kleid der Figur Micheline findet sie Wege aus der Dunkelheit und Verzweiflung. Sie nimmt sich die Zeit, um schliesslich «entrückt» zu sich selber zu finden. So sei ihr nicht «der Applaus in der Welt wichtig», sondern «die Hilfe der in dem Schmerz Gepeinigten», denen sie mit ihren Geschichten eventuell Trost spenden könne, wie sie als Michi im Buch erwähnt. «Darum, ja auch darum, muss ich selber aus der Verstrickung der Trauer herausfinden.» Denn niemand soll sich schweren Herzens fühlen.

Just an ihrem 77. Geburtstag kehrt sie diesen Freitag nun zurück nach Olten und liest aus ihrem jüngsten Buch vor. Gezeigt werden dazu Bilder von Angela Mara Steiner-Furlanetto. Für die musikalische Note sorgt das Akkordeon-Orchester Schönenwerd-Gretzenbach-Gösgen.

Hinweis: Margaretha Therese Wyss-Zaugg stellt ihr Buch «...und wir sehen uns wieder – unter den blühenden Kirschbäumen» diesen Freitag um 19 Uhr im Restaurant Aarhof in Olten vor.