Auch Vizepräsident geht: Bei Oltner Kirchgemeinde kriselt es

Olten/Starrkirch-Wil Nach abruptem Rücktritt des Präsidenten: Nun geht bei der römisch-katholischen Kirchgemeinde auch der Vizepräsident An der Gemeindeversammlung der römisch-katholischen Kirchgemeinde Starrkirch-Wil gab Martin Rieder überraschend den Rücktritt bekannt: Seine Begründung lässt Fragen offen. Fabian Muster Jetzt kommentieren 07.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vergangenen Juni trat der Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Olten/Starrkirch-Wil überraschend per sofort zurück: Thomas Laube machte damals gesundheitliche Gründe geltend. Seither hat Martin Rieder als Vizepräsident die Geschäfte übernommen. Doch nun tritt auch er ab: An der Gemeindeversammlung gab er überraschend seinen Rücktritt aus dem Kirchgemeinderat per Ende Jahr bekannt.