Oltner Katholiken: Der Haussegen hängt nach Rücktritt schief

Olten/Starrkirch-Wil Bei der katholischen Kirchgemeinde hängt der Haussegen schief: Nach Rücktritt des Präsidenten treten interne Spannungen zutage Der Präsident Thomas Laube trat an der Kirchgemeindeversammlung Ende Juni per sofort zurück – aus gesundheitlichen Gründen. Die internen Spannungen hätten damit nichts zu tun. Ein Protokollauszug zeigt jedoch, wie explosiv die Atmosphäre zwischen Kirchgemeinderat und Pastoralraumteam derzeit ist. Fabian Muster 20.07.2022, 05.00 Uhr

Die römisch-katholische Kirche St. Marin in Olten, die grösste Kirche der Stadt. Bruno Kissling / Oltner Tagblatt

20 Jahre war Theo Ehrsam Präsident der römisch-katholischen Kirchgemeinde Olten/Starrkirch-Wil. Er trat vergangenen August nach insgesamt 28 Jahren Angehörigkeit zum Kirchgemeinderat ab. Sein Nachfolger Thomas Laube war hingegen nur gerade 10 Monate an der Spitze der Katholiken: An der vergangenen Kirchgemeindeversammlung Ende Juni trat er per sofort zurück, wie im mittlerweile publizierten Protokoll nachzulesen ist.

Der zurückgetretene Präsident Thomas Laube. zvg

Der bald 67-jährige Laube verwies an der Versammlung auf gesundheitliche Gründe. Er habe am gleichen Morgen einen Arzttermin wahrgenommen, in dem ihm das Ergebnis von Untersuchungen präsentiert wurde. Das habe ihn veranlasst, noch am selben Tag einen Schlussstrich unter seine nicht einmal einjährige Zugehörigkeit zum Kirchgemeinderat zu ziehen.

«Von aussen mag es abrupt aussehen, aber ich habe es als nicht vorteilhaft angesehen, unter diesen gesundheitlichen Bedingungen weiterzuwirken», sagt Laube auf Anfrage. Hätte er dies vorher gewusst, wäre er gar nicht zu seinem Amt angetreten. Mit seinem sofortigen Rücktritt habe sein Vizepräsident über die Sommerferien mehr Zeit erhalten, sich in die Themen einzuarbeiten.

Neuwahl ist nicht unbedingt nötig für Laube-Ersatz

Martin Rieder, derzeit geschäftsführender Vizepräsident der Kirchgemeinde. Zvg

Der erwähnte Vizepräsident, Martin Rieder, wird nämlich vorübergehend die präsidialen Geschäfte übernehmen. Er hat von der Demission Laubes ein paar Stunden vor der Versammlung erfahren und versuchte, Laube noch umzustimmen – vergeblich.

Am 17. August tagt der Kirchgemeinderat nun erstmals nach den Sommerferien. Ob Rieder sich selbst in der Nachfolge von Laube sieht, weiss er heute noch nicht. Eine Neuwahl ist laut der Gemeindeordnung nicht nötig, wenn eine Person Laubes Nachfolge im Kirchgemeinderat antritt. Ist die Nachfolge von Thomas Laube vereidigt, kann sich das Gremium neu konstituieren und das Präsidium bestimmen.

Rücktritt von Laube habe nichts mit internen Spannungen zu tun

Hat der Rücktritt auch mit den immer wieder kolportierten internen Spannungen innerhalb der Kirchgemeinde zu tun? Der zurückgetretene Präsident Laube verneint die Frage. Doch sein Amt war nicht nur ein Zuckerschlecken, wie er selbst auch zugibt. Einen Tag vor der Kirchgemeindeversammlung hat Laube mit seinem Vize nämlich an einer Sitzung des Pastoralraumteams teilgenommen. Darüber heisst es im Protokoll:

«Er (also Thomas Laube, Anmerkung der Redaktion) ist erschrocken über die harte Konfrontation und die für ihn wenig motivierende Art und Weise, wie Forderungen an den Kirchgemeinderat adressiert worden sind».

Der Kirchgemeinderat sei von vielen Sitzungsteilnehmenden angegriffen worden, sagt Laube dazu. Es habe eine schlechte Stimmung geherrscht und man sei gegenüber dem Rat negativ eingestellt gewesen. Er wisse aber nicht genau, was dahinterstecke. Mehr wolle er dazu nicht sagen.

Pastoralraumleiterin verwundert über Formulierung im Protokoll

Pastoralraumleiterin Antonia Hasler. Patrick Lüthy / IMAGOpress

Für Pastoralraumleiterin Antonia Hasler ist diese Formulierung im Protokoll sehr negativ und einseitig ausgefallen; sie sei verwundert, dass dies so festgehalten wurde. Aus ihrer Sicht sei die Sitzung keine «Chropfleerete» gewesen, sondern es seien harte, aber konstruktive Fragen gestellt worden. Von der Seite des Pastoralraums wünsche man sich mehr Zusammenarbeit und Kommunikation. So seien aus ihrer Sicht in jüngster Vergangenheit im Kirchgemeinderat zwei, drei unglückliche Entscheide gefällt worden. Näher darauf eingehen will sie aber nicht.

Sie verweist auf Spannungen zwischen den Interessen des Pastoralraumteams, dessen Mitglieder als Angestellte täglich mit den Freuden und Leiden der Gläubigen zu tun haben, und des Kirchgemeinderats, die im Milizsystem tätig sind. Im neuen Kirchgemeinderat gab es seit den stillen Wahlen im vergangenen Jahr viele neue Leute. «Unser Milizsystem kommt da manchmal an seine Grenzen», sagt Hasler. Als Kirchgemeinderat und -präsident müsse man bei den Finanzen, beim Bau oder beim Personal gewisse Kenntnisse vorweisen.

Finanzlage wird wegen Mitgliederschwund schlechter

Was die Katholiken in den nächsten Jahren weiterhin beschäftigen wird, ist die Zusammenarbeit mit den Pastoralgemeinden Hauenstein-Ifenthal, Wisen und Trimbach sowie die durch den Mitgliederschwund immer stärker sich akzentuierende angespannte Finanzlage.

Im vergangenen Jahr sind erneut 159 Personen ausgetreten, so dass die Kirchgemeinde per Ende 2021 noch genau 5005 Mitglieder hat. Die Steuereinnahmen sind letztes Jahr um 2,6 Prozent in Olten und um 8,3 Prozent in Starrkirch-Wil zurückgegangen. Zwar schloss die Jahresrechnung 2021 mit einem kleinen Gewinn von 6000 Franken. Doch an der Versammlung wurden die Anwesenden auf weniger rosige Zeiten eingeschworen: «Wir müssen den Gürtel enger schnallen», hiess es da laut Protokoll.

Liturgiekonzept ist bereits vorhanden

Ein Gesamtkonzept, wie die Kirchgemeinde diese Herausforderung angeht, besteht allerdings noch nicht. Einzig ein neues Liturgiekonzept gibt es, welches Antonia Hasler kürzlich dem Kirchgemeinderat vorgestellt hat. In einem ersten Schritt wird monatlich ein neuer Wortgottesdienst mit Kommunionsfeier eingeführt, der auch ohne Priester auskommen kann. In einem zweiten Schritt – wann, ist noch unklar – muss die Kirchgemeinde dereinst auf die Priester des Kapuzinerklosters verzichten. «Das wird eine einschneidende Änderung», sagt Hasler.

Für die Zukunft erhofft sich die Pastoralraumleiterin Antonia Hasler, dass das Gespräch zwischen Kirchgemeinderat, Pastoralraumleitung und Pastoralraumteam vertieft und die Herausforderung bei den Finanzen in enger Zusammenarbeit gemeinsam angegangen wird.

«Wir müssen zu Konsenslösungen kommen»

, sagt Hasler. Der neue geschäftsführende Vizepräsident Martin Rieder sieht es pragmatischer: «Die finanzielle Entwicklung zwingt uns dazu, die Kosten genau zu überdenken und uns auf magere Jahre vorzubereiten. Dass diese Diskussion auch zu Auseinandersetzungen führen kann, ist klar.»

