Schnitzelbänke Region Olten: Corona hallt noch nach

Olten/Niederamt Viel Lokalkolorit in den Schnitzelbänken der Region – und in Lostorf hallt noch Corona nach Was so passiert ist in den Gemeinden der Region Olten: Das widerspiegeln die Schnitzelbänke der Cliquen. Von Tempo 30 bis hin zu Malheurs im Kleinen. (Fast) nichts entgeht den aufmerksamen Geistern. Eine Auswahl. Urs Huber Jetzt kommentieren 17.02.2023, 14.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Sömpftler aus Lostorf persiflieren auch Tempo 30. Patrick Lüthy

Die Sömpftler, Lostorf

Am Samschtig Znacht, d‘Houptstross esch läär, e fahre hei

E cha chli rase, schliesslech si au Strosse frei.

Tempo 30 esch abglehnt worde, me muess spare

Me muss ou witerhin keis Hindernis umfahre.

Drom die Idee, der chönet aui dermit läbe

Me chönnt jo eifach paar Lüt uf d Strosse chläbe.

Happy Sömpftler. Patrick Lüthy

*******************************************************

Der Bund empfiehlt, me söu nöm meh aus 20°C heize

Ou bem Dusche söu me Zite ned usreize.

Met Decku choche, Chüelschrank ned zfescht abechüele

S’WC nome einisch i de Woche spüele.

D’Unterhose trägi jetzt es paar Täg lenger

D’Wohnig lüfti nöm, vellecht schmöckts echli strenger.

Echli nach Schweiss oder echli nach aute Söcke

Dank Corona chanis jo ned schmöcke.

*******************************************************

D‘Queen Elisabeth, die esch letscht Johr verstorbe

Jetz esch de Charles de König vo Great Britain worde

Die erste Uftritt – aues sträng nach Protokoll

Der Kugelschriiber schmiert Papier ond Hömmli voll

Was regsch du de so uf, King Charles, ojeminee

Nemm zur Beruhigig es Camillatee.

Der Fasnachtsverein Lostorf mit Obernarr Hene dr II. blickt auch auf Corona zurück. Patrick Lüthy

Fasnachtsverein, Lostorf

S’hett vöu Impfstoff, alli sette sich loh sprötze

Duet’s gäg Corona,…. velecht ou nüd nötze.

Das Züüg muess wäg, drom duet de Bund jetzt alli locke

Het’s no Räschte, brucht mers gäge d Affe-Pocke.

************************************************************

Helge des Fasnachtsvereins. Patrick Lüthy

Mit Tempo 30ig hätt me z’Lostorf sölle fahre

Doch die Plän hätt me sich eifach chöne spare.

Denn jetz gsehsch d’Outo glich im Dorf nur umeschliiche

Wöu der Boustöu uf der Houptstross muesch uswiiche.

************************************************************

Jede Winter esch si do die heilig Ziit

All hei Freud jetzt esches äntli de sowit.

Doch e Wiehnacht ohni Liechtli esch chli stier

Esch jo fasch wie d’Fuessball-WM ohni Bier.

Die Bärezwicker präsentierten auch eine bisschen Selbstironie. Patrick Lüthy

Bärezwicker, Wangen bei Olten

Uf em Wangner Tschutiplatz, brönnt s’Liecht die ganzi Nacht,

Tschutibuebe säge do, mer hei’s nit äxtra gmacht.

Die hei doch g’meint, es müess doch ändlich irgend Öpis goh,

und si wörde däwä schnäller, zur Erlüchtig cho.

*******************************************************************

Bärezwicker, ganz schön bunt. Patrick Lüthy

Judihui der Denner chunt, bir Poscht, e grossi Sach,

und parkiere chöi mer jo, bis uf Rickebach.

Alles schön und guet und rächt, mer wösste nor no gärn,

wo isch denn jetz vom Dorf genau, eigentlich der Chärn?

*******************************************************************

Es halbs Johrhundert unterwägs, mer Bärezwicker fiire,

s’isch höchschti Ziit, mer roschte scho, und s’Gstell fot afo giire,

Botox, Lifting, Hoor-ver-pflanzig, alles wie me seit,

lueget eus genauer a, isch komplett ab-ver-heit.

Schnitzelbankgruppe Bäredräckler befürchten negative Auswirkungen von Frauen-Power. Patrick Lüthy

Bäredräckler, Wangen bei Olten

Ir Bärezunft, gilt neuerdings / jetzt au Froue-Power,

die Froue sitze, Tag und Nacht / ständig uf der Lauer!

Mer hei chli Angscht, vom neue Trend / mir dänke: wärli…wärli…

…dass plötzli git / unverhofft / e Huufe jungi Bärli!

***********************************************************************

Bäredräckler mit Helge. Patrick Lüthy

Hägedorf, het es Gäld Problem / bim Personal müönd’s spare,

alli nämet’s, wie sechs ghört / so richtig a Kantarre!

Dr Präsi Heller, als Vorbild / g’sai mer in Flagranti,

wie är uflest / dr Strosse-Mist / wie z’Wange dr Mazzanti!

******************************************************************

Im Summer isch är usgfloge / dr Pfarrer Wald-Vogel,

är hett gfunde, supperschnäll / e neui Pfarrer-Stell.

Einersits, beduure mer’s / es esch halt so nes Oebu,

Doch mer hei / in Wange no / gnüegend andri Vögu!

Der Auftritt der Bäredräckler im Video. Patrick Lüthy

Goldsöi, Hägendorf

Mer rote em FC Hägedorf mit dr Chele z fusioniere

Si möi beid sech weg vöu leere Plätz nöm so blamiere

Wenn si för s nöchscht Jubiläum zäme ilade döi

Chas si, as beid nöm i hablääre Haue fiire möi.

***************************************************

Östrogen mach Wiibli friedlich und sozial

Testosteron Männli kämpferisch brutal.

Ha drum grad vor Chorzem mi Hund kaschtriert

Är esch jetz ganz fredlech – het super funktioniert.

D’Wäut war fredlech, würd ohni Chrieg funktioniere

Würd me die Machtgeile – vor Amtsatritt kaschtriere.

Schlumpf Zunft, Hägendorf

Paar gueti Seele wei i d Schlocht go schaffe

Si gueti Cheibe und ned öppe Affe

Met de Fahrzüg döi si hendere fahre

Drü Chääre vou mit alte Naare.

Der vorder brämst was der hinder nid gseht

Drum knallt är dri bliebt säuber unversehrt

Bem Kiosk gheit e Boum no um

Und brätscht ufs Auto druf, Tätsch-bum.

Am nöchste Tag passiert aber no meh

Obwou die Chäre scho döi schlächt usgseh

Ir Coop Garage fahre si no i Pfoschte

Hänggi und Roschi, da Isatz duet vöu choschte.

Mischtkratzerli, Kappel

Strom muess me spare das esch wechtig,

met Vernunft dasch secher rechtig,

mer mache üse Bitrag do derzue.

Liecht lösche, choche nor met Decku,

d Heizig abe gopferdecku,

derför stell eg der Chüelschrank zwöi Grad ue.

Mer hei z chalt und d Milch het zwarm, för d Umwält mache mer vöu mit

– nur eis esch klar / met der Sommaruga dusche duen i nit.

Söiborschte, Kappel

Der Globi ond der Winnetou, die mache do nöm mit

Die göi jetz of Jamaika, ond kiffe echli Shit.

Bem Coiffeur loot der Globi, s’esch eigentlich zom Lache,

wenn’s nit grad zom Gränne wär, no Raschtazöpfli mache.

Denn spiele si chli Reggae ond suufe no ne Rum.

Die kulturelli Aeignig esch ihne eifach z’dumm.

Bränte Schnuderi, Kappel

Öise Papi närvt sech und rüeft us

Das isch e Skandal, mir chöme nit drus.

Dr Winnetou söu jetz ganz verschwinde

Doch da duet ihn mit dr Jugend verbinde.

Sis Gstürm verstöi mir nid so richtig

Papi, isch die Glace würklech so wichtig?

Hüenerhufe, Kappel

Dr Gmeindrot, dä wett lieber warte

Mittem nöchschte Chindergarte.

Doch s Vouk duet blöd – s’isch nid zum Lache

S wott nit höre Babys mache.