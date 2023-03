Wuschu und sein Wuschutopia organisieren Party in Oltner Schützi

Olten/Härkingen «Wuschu» und sein Verein Wuschutopia organisieren erste Party in der Region mit spezieller Dekoration – doch das ist erst der Anfang Sandro Simon hat es schon bis zum Influencer für eine Corona-Kampagne des Bundes gebracht. Nun organisiert der Härkinger mit seinem Verein Wuschutopia erstmals eine Party in der Oltner Schützi – mit Motto und passender Dekoration dazu. Fabian Muster Jetzt kommentieren 23.03.2023, 12.00 Uhr

Sandro Simon, den alle nur «Wuschu» nennen, mit seiner markigen Sonnenbrille mit der weissen Zickzacklinie. Bild: Bruno Kissling

«Wuschu», das ist der Spitzname von Sandro Simon aus Härkingen. «Alle sagen mir nur so - wegen der langen lockigen Haaren.» Viele kennen seinen bürgerlichen Namen gar nicht. Simon fällt auch sonst auf: Sein Markenzeichen sind ausgefallene T-Shirts, zum Teil mit provokanten Sprüchen drauf; zum Fototermin erscheint er ausnahmsweise schlicht mit seinem eigenen «Wuschu-Pulli». Und seine Sonnenbrille mit der weissen Zickzacklinie, die sich über die beiden Gläser bis zu den beiden Bügeln erstreckt, darf natürlich auch nicht fehlen. Diese gehört zum Erscheinungsbild mit seiner Lockenpracht dazu.

Wuschu fällt auf; und er ist auch schon anderen aufgefallen. Auf seinem Instagram-Konto unter «therealwuschu» pflegt er seine rund 10'000 Follower. Als er kurz vor Corona beim Wettbewerb eines Limonadenherstellers auf dem sozialen Medium mit dem Motto «Influencer kann jeder» mitmachte, gewann er prompt - auf dem Siegerbild zeigte er sich in einer Badewanne voller Sinalcos und trank dazu aus einer PET-Flasche.

Sandro Simon und das Siegerbild mit ihm in der Badewanne voller Sinalcos. Bild: Facebook

Und während Corona war der Härkinger in einer Werbekampagne des Bundesamts für Gesundheit eingespannt: Auf witzige Weise versuchte er per Video auf Tiktok vor allem ein junges Publikum von den Pandemiemassnahmen zu überzeugen.

Verein Wuschutopia Anfang Jahr gegründet

Wuschu ist eine spezielle Persönlichkeit. Der 28-Jährige beschreibt sich selbst als kreativen, weltoffenen und lebensfrohen Menschen, «der immer ein Grinsen im Gesicht hat». Beruflich arbeitet er als Informatiker, mit festen Arbeitszeiten. In der Freizeit will Simon seine «verrückten Ideen» in einem Verein ausleben, bei dem sein Spitznamen eingeflossen ist: Anfang Jahr gründete er gemeinsam mit ein paar Kollegen Wuschutopia. Er will sich so seine eigene Partywelt erschaffen.

Im vergangenen Jahr hat er im Club Wunderbox an der für ihr Nachtleben bekannten Langstrasse in Zürich bereits zwei Events durchgeführt. Nun organisiert er mit seinem neuen Partylabel erstmals einen Anlass in der Region: Kommenden Samstag ab 21 Uhr bricht in der Oltner Schützi das «Jungle Fever», das Dschungelfieber, aus.

Dekoration wird selbst hergestellt

Das Spezielle dabei: Die Dekoration ist nicht etwa billig irgendwo eingekauft, sondern er und seine Kollegen stellen sie selbst her. «Das ist ein Mordsaufwand», sagt Simon. Mehrere Hundert Arbeitsstunden sind in den vergangenen beiden Monaten deswegen bereits zusammengekommen. Ein Teil der Materialien konnten die Mittzwanziger von der letzten Party in Zürich gebrauchen, bei der sie das gleiche Motto hatten. Weil der Club an der Langstrasse räumlich weniger gross war, kommen zu den bisherigen kleineren Elementen des Mottos «Dschungelfieber» noch grössere dazu.

Die Macher der ersten Party von Wuschutopia in der Schützi: Präsident Sandro Simon (Mitte) bringt fürs Foto etwas Dekomaterial mit. Er ist in Begleitung von seinen Vorstandskollegen Davide Bonvissuto (links) und Joao Pereira Pinto (rechts). Bruno Kissling

«Wir sind schon ‹Spinncheibe›», sagt Simon am Telefon. Mit der eigens für die Party hergestellten Deko will er den Gästen ein «spezielles Erlebnis» bieten. Denn die ganze Schützi werde leuchten dank der UV-Lampen und der Deko, die auf dieses Licht reagiert. Am Samstagmorgen um 8 Uhr geht es mit dem Aufbau los. Derzeit lagert das Material noch bei einem Kollegen im Bastelraum. Weil alles immer mehr wird, kommt demnächst ein zweiter Raum für die Aufbewahrung hinzu.

Der Vorverkauf läuft seit einigen Wochen. Rund 500 Leute haben in der Schützi Platz. Mit Werbung via soziale Medien, Flyer und ganz herkömmlich mit Plakaten versuchen er und seine Mitstreiter mindestens 300 Junge und Junggebliebene für die Party zu begeistern.

Musik und Verpflegung: Regionalität geht vor

Für die Musik sorgen DJs aus der Region. Drei kommen aus Olten, einer aus Langenthal und einer ist Simons Mitbewohner in Härkingen – alles Kollegen. «Wir wollten bei der ersten Party noch nicht auf grosse Namen setzen», sagt Simon. Zudem schone man so auch das Budget.

Aufgelegt wird Tech House, ein Untergenre der House-Musik. «Diese Stilrichtung ist grooviger und regt mehr zum Tanzen an», sagt Simon. Ebenfalls aus Olten kommt der Foodtruck, der für die Verpflegung der Partygäste sorgt.

Sandro Simon schwebt mit seinem Verein Grosses vor. Er will bis zu sechs Partys pro Jahr organisieren, immer mit abwechselnden Mottos. Mal in der Region Olten, dann wieder in Zürich. «Ich liebe das Nachtleben und bin viel in Zürich unterwegs». Aber er erhielt die Rückmeldung, dass nicht alle aus der Region so weit für eine Party fahren wollten. «Und Olten braucht wieder frischen Wind in der Partyszene.»

Ein zweites Standbein sollen Festivals werden, von denen er mit seinem Wuschutopia im vergangenen Jahr in Murten und Willisau bereits deren zwei besuchte. Er bot dort an seinem Stand seinen eigenen «Wuschulito»-Drink sowie Wasserpfeifen an. Diesen gibts auch am Samstag zu probieren.

Tickets für die Party in der Schützi vom kommenden Samstag gibts auf der Website von Wuschutopia zu kaufen.

