Oltener Stadtrat David Plüss im grossen Interview: «Mir fehlt eine gewisse Aufbruchstimmung» David Plüss von der FDP möchte als Stadtrat das selbst gepflegte Mauerblümchenimage in Olten verabschieden. Urs Huber 08.02.2021, 04.00 Uhr

David Plüss beim Ildefonsplatz in der Altstadt, dem Dreh und Angelpunkt der Fasnacht. Bruno Kissling

David Plüss (FDP) ist in Olten in einer politisch sehr engagierten FDP-Familie aufgewachsen. Der 36-jährige Chemiker arbeitet als Leiter Kommunikation und Public Affairs beim Verband der Schweizerischen Zementindustrie. Er ist verheiratet und bezeichnet Kochen und Rennvelo fahren als seine Hobbys. «Nun, das eine bedingt das andere», meint er schmunzelnd dazu.

Warum wollen Sie hier auf dem Ildefonsplatz fotografiert werden?

David Plüss: In meinen Jugenderinnerungen ist die Altstadt das Herz der Stadt. Sie ist auch Dreh- und Angelpunkt der Fasnacht; früher war ich ein begeisterter aktiver Fasnächtler. Ich verbinde viele schöne Erinnerungen damit.

Sie würden gewählt: Welches Thema gehört Ihrer Ansicht warum aufs politische Tapet?

Da gibt es verschiedene Themen, die für Olten wichtig sind. Eines davon ist sicher die Gestaltung der Innenstadt. Viele Ladenflächen sind leer. Das dürfte leider auch in Zukunft so bleiben; denn es ist eine Entwicklung, die auf der ganzen Welt zu beobachten ist. Es ist aber auch eine Chance, sich darüber Gedanken zu machen, welche Funktion unsere Innenstadt in Zukunft haben soll. Die Diskussion muss wesentlich weiter gehen als um die Forderung nach mehr Parkplätzen und Velowegen.

Die Coronakrise beherrscht derzeit unseren Alltag. Hätte der Stadtrat zusätzliche Unterstützungsmassnahmen neben Bund und Kanton etwa für Kultur- und Gastrobetriebe ergreifen müssen?

Bund und Kanton haben umfassende Konjunkturprogramme zur Linderung der riesigen Ausfälle besonders in der Gastrobranche und in der Kulturszene aufgegleist. Ich bin mir bewusst, dass diese nicht ausreichen. Trotzdem würde ich als Stadt auf Direktzahlungen verzichten und mit gezielten Massnahmen wie Mietzinserlasse bei städtischen Liegenschaften sowie der grosszügigeren Auslegung der Rahmenbedingungen beispielsweise bei der Benutzung des öffentlichen Raumes und so weiter Hilfe leisten.

Müsste die Stadt generell die Kultur und Sportvereine stärker unterstützen?

Die Stadt Olten gibt für Sport, Freizeit und Kultur rund 9 Millionen Franken jährlich aus. Im Vergleich mit anderen Städten der gleichen Grösse ist das ein sehr stolzer Betrag. Man muss sich auch fragen: Ist mehr Geld auch bessere Kultur? Im Übrigen halte ich sogenannte Kulturdiskussionen immer wieder für notwendig. Das gilt auch in der Museumsfrage. Es darf dabei auch auf Beschlüsse zurückgekommen werden, die in der Vergangenheit gefällt wurden.

Palmarès von David Plüss Ein Parteipräsident steigt in den Ring In seinen Oltner Politanfängen amtete David Plüss als Mitglied des Wahlbüros. Seit 2017 ist er Mitglied des Gemeindeparlaments und seither auch Mitglied der Geschäftsprüfungskommission. In den Jahren 2018/2019 stand er der Kommission als Präsident vor. Seit 2020 ist David Plüss auch Präsident der FDP Stadt Olten.

Die Stadt Olten muss in den nächsten Jahren mit dem Neubau Schulhaus Kleinholz und dem neuen Bahnhofplatz zwei wichtige Infrastrukturvorhaben stemmen. Ist dazu eine Steuererhöhung nötig?

Grundsätzlich unterstütze ich die beiden Projekte sehr, denn sie tragen wesentlich zur Erhöhung der Standortattraktivität bei. Steuererhöhungen stehe ich aber skeptisch gegenüber. Für mich müssen zuerst alle Finanzierungsoptionen geprüft werden. Müsste man trotzdem eine Steuererhöhung ins Auge fassen, um den kommenden Generationen nicht allzu viele Schulden aufzubürden, so sähe ich eine projektbezogene befristete Erhöhung, die nach Rückzahlung der Schulden automatisch ausser Kraft tritt.

Wie soll die Stadt die Ausfälle aus der Unternehmenssteuerreform kompensieren?

Noch wissen wir nicht, wie hoch die tatsächlichen Steuerausfälle sein werden. Und mit Corona wird die Konjunkturentwicklung zusätzlich gebremst. Der Zeitpunkt für eine Steuererhöhung ist also denkbar schlecht. Bei einem gravierenden Steuerausfall, wird wohl eine gesplittete Lösung zu bevorzugen sein, das heisst eine Mischung aus Sparen und Steuererhöhungen. Falls die Ausfälle geringer sein sollten, müsste man prüfen, ob Einsparungen nicht ausreichen würden.

Das sagt die Mitbewerberin Marion Rauber, SP-Stadtratskandidatin

"David Plüss und mich verbinden unsere Oltner Wurzeln und die Liebe zu unserer Stadt. Ich kenne ihn als geselligen freundlichen Menschen sowie als umsichtigen Politiker. An David schätze ich, dass er bereit ist, einen gemeinsamen Konsens zu finden, wenn es der Sache dient."



Welche weiteren Grossprojekte soll sich Olten in den nächsten Jahren leisten: Schulhaus Kleinholz mit/ohne Dreifachturnhalle, Badi Garderobengebäude, neues Bühnenhaus Stadttheater, PU Hammer?

Olten hat einige Projekte in der Pipeline, die mich persönlich sehr ansprechen. Aber leider reichen die Finanzen nicht, um alles in kurzer Zeit zu realisieren. Es müssen Prioritäten gesetzt und eine Etappierung vorgenommen werden. Unbestritten ist für mich der Schulhausneubau Kleinholz mit der Dreifachturnhalle. Wichtig finde ich auch die Personenunterführung im Hammer, damit Olten SüdWest besser an die Stadt angebunden werden kann. Ob wir die weiteren Projekte in der Finanzplanung 2021-27 in Angriff nehmen können, wird sich dann weisen, sie haben für mich allerdings keine Priorität.

Was soll mit dem ehemaligen Kunstmuseums-Gebäude geschehen?

Eine Immobilienstrategie der Stadt Olten ist mir leider nicht bekannt. Wenn ich die vielen Projekte anschaue, die Olten realisieren möchte, so kann ich mir nicht vorstellen, dass dort weitere Gelder investiert werden können. Im Gegenteil: für mich ist auch eine Veräusserung absolut ein Thema, aber ich möchte zuerst eine klare Strategie der Stadt sehen, wohin der Weg mit eigenen Liegenschaften, aber auch im Kulturbereich generell gehen soll.

Am 25. April stimmt die Bevölkerung über den Weiterbetrieb des Krematoriums ab: Wie ist Ihre Haltung dazu?

Ich verstehe sehr gut, dass viele Menschen in der Stadt dieses sehr emotionale Thema umtreibt und sie sich darüber Sorgen machen. Rational gesehen verfügen wir jedoch in der Umgebung über genügend Krematoriums-Kapazitäten, und auch die Abläufe würden weiterhin reibungslos funktionieren. Deshalb habe ich einer Schliessung im Gemeindeparlament zugestimmt.

Nach dem Aus des geplanten Ballsport-Centers im Kleinholz: Was soll auf dem ehemaligen Minigolfareal entstehen?

Ich habe bisher Kenntnis von einem Projekt, einer Pumptrack-Anlage. Die Idee gefällt mir gut und ich bin gespannt auf die weitere Entwicklung.

Im Entwicklungsgebiet Olten SüdWest geht es nicht vorwärts: Der angepasste Gestaltungsplan, der ein durchmischteres Quartier vorsieht, ist wegen Beschwerden beim Regierungsrat blockiert und in der bisherigen Überbauung stehen rund 150 von 420 Wohnungen leer. Wie kann man das Quartier beleben?

Ja, dieses Quartier ist in meinen Augen ein Schandfleck für die Stadt Olten. Schade, dass das jemals bewilligt und bebaut wurde. Man hätte es wissen können, dass ein solches Quartier nur schwer zu realisieren ist. Ausser der oben erwähnten Anbindung an die Stadt mit der Fussgänger-Unterführung sehe ich jedoch im Moment keine Handlungsmöglichkeiten von Seiten der Stadt, zumal ja das Ganze noch beim Regierungsrat hängig ist. Und der Besitzer verspürt offenbar auch keinen Druck, was die Mietbelegung angeht.

Die Stadtverwaltung und ihre Tätigkeiten sollen bis 2040 klimaneutral sein, wie der Stadtrat kürzlich kommuniziert hat. Was halten Sie davon?

Das begrüsse ich grundsätzlich, sofern dies mit einem vernünftigen finanziellen Aufwand auch umgesetzt werden kann. Man soll jedoch zwingend mögliche Entwicklungen im Auge behalten und nicht stur am gefassten Plan festhalten. Der Verkehr ist in 20 Jahren hoffentlich CO2-neutral, aber bedeutet das auch, dass wir alle ein Elektro-Fahrzeug brauchen? Schauen wir, was die Zukunft bringt.

Olten kennen viele nur vom Umsteigebahnhof und hat vielfach immer noch einen schlechten Ruf. Welches wäre Ihr Gegenmittel?

Mir fehlt in Olten eine gewisse Aufbruchsstimmung, es fehlt zu oft an Mut. Der geplante Bahnhofplatz ist ein gutes Beispiel dafür: Hätte man aus diesem Projekt nicht mehr machen sollen? Ein grosser Wurf sieht doch anders aus. Gerade bei diesen Generationen-Projekten sollte man eine Vision und Mut haben.

Sie hätten einen Wunsch frei für Olten. Das wäre welcher?

Ich würde das in der Stadt selbst gepflegte Mauerblümchen-Image verabschieden, denn auf Olten darf man stolz sein.