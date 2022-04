Olten/Bern Oltner «Eventfrog» schluckt die Berner «Tipo Ticketing» Das Oltner Unternehmen übernimmt den Konkurrenten, der auf kleinere und mittlere Veranstaltungen spezialisiert ist. Urs Huber 12.04.2022, 20.30 Uhr

Mike Müller, Gründer und CTO von Eventfrog, mit Rahel Ryf, einst Tipo Ticketing. zvg

Eventfrog, die Event- und Ticketing-Plattform und nach eigenen Angaben «grösste Agenda der Schweiz», übernimmt die Tipo Ticketing GmbH in Bern. Tipo sei bekannt als Ticketing-Anbieter für kleinere und mittlere Veranstaltungen, heisst es in einer Medienmitteilung.

Die Übernahme von Tipo Ticketing markiert für Eventfrog den nächsten Meilenstein in der jungen Unternehmensgeschichte, nachdem es dieses Jahr bereits in die Westschweiz expandiert ist. Rahel Ryf, CEO und Mitgründerin von Tipo, wird das Eventfrog-Team in den Bereichen Business Development und Key Account Management verstärken.

Eine Macherin mit Innovationssinn

Mit ihr gewinne Eventfrog «eine Macherin, die Innovationssinn mitbringt», wie es in der Medienmitteilung weiter heisst. Ryf war ebenfalls Veranstalterin und hatte Tipo Ticketing 2013 ins Leben gerufen, nachdem sie keine passende Ticketing-Lösung für sich gefunden hatte. Neben der ähnlichen Entstehungsgeschichte verbinden Eventfrog und Tipo auch gemeinsame Wertvorstellungen: Beide Plattformen setzen auf Transparenz, Fairness und Einfachheit.

Mit der Firmenübernahme stärkt Eventfrog seine Marktposition. Mike Müller, Gründer und CTO: «Die Übernahme von Tipo ist ein grosser Schritt für uns. So können wir uns noch stärker bei unserer Zielgruppe etablieren.»

Von der Zusammenarbeit verspricht sich Rahel Ryf, ihre Vision von der Zukunft des Ticketings bei Eventfrog weiterentwickeln zu können: «Es war mein Wunsch, das Leben der Veranstaltenden zu verbessern.» Sie freue sich nun, gemeinsam mit Eventfrog über die nötigen Ressourcen und Power zu verfügen, um die Bedürfnisse der Veranstaltenden noch besser erfüllen zu können.

Gemäss Mitteilung revolutioniere die Eventfrog AG aus Olten mit ihrer Strategie die gesamte Eventbranche. Vereine und kleinere sowie mittelgrosse Veranstaltende können mit der Anwendung von Eventfrog ihre Eventorganisation kostenlos und professionell digitalisieren. (otr)