Olten Zuerst fein essen, dann gibts Party mit DJ oder Konzert: So sieht das neue Konzept der «Schlosserei by Aaria» aus Mitte Mai trat Wirt Nico Castillo mit seiner «Schlosserei-Genussfabrik» in Olten ab, Daniel Peyer mit seiner gleichnamigen Firma übernahm den Betrieb inklusive Liegenschaft. Mit frischem Konzept und angepasstem Namen will er die «Schlosserei by Aaria» neu beleben. Fabian Muster 01.10.2022, 05.00 Uhr

Mit 39 Jahren endlich ein Ganzjahresbetrieb: Inhaber Daniel Peyer (links) und sein Stellvertreter Beni Nussbaumer. Bruno Kissling

Wer das Restaurant betritt, das neben der Dünnern liegt, erkennt das Lokal mit Industriecharakter zwar wieder, das man vielleicht aus der Vergangenheit schon als «Schlosserei-Genussfabrik» kennengelernt hatte. Mitte Mai trat Nicolas Castillo ab, nachdem er das Lokal zehn Jahre aufgebaut und in der Oltner Gastroszene etabliert hatte.

Aber trotzdem hat sich in den vergangenen dreieinhalb Monaten einiges getan, seit Daniel Peyer mit der gleichnamigen Gastrofirma und sein Stellvertreter Beni Nussbaumer das Lokal übernommen haben. Es wurde eine neue Küche eingebaut, eine Licht- und Musikanlage inklusive Discokugel im Barbereich des Lokals installiert, die Lüftung im Erdgeschoss sowie die IT in den Seminarräumlichkeiten erneuert. Im Restaurantbereich kamen Tische zu den bisherigen dazu, die Dekoration ist aufgefrischt und neu gibt es einen grossen Humidor im Raucherbereich.

Mittlere sechsstellige Summe in Umbau investiert

Dafür hat die Peyer GmbH eine mittlere sechsstellige Summe investiert. «Angestellte führten Arbeiten aus, für die sie eigentlich nicht angestellt waren», sagt Nussbaumer. Peyer ergänzt: «Ohne das Team hätten wir es in den vergangenen Monaten nicht geschafft.» Zusätzlich neben den Umbauarbeiten gab es während der Wochenenden in der Übergangszeit ein Pop-up im Barbereich und auf der Dachterrasse.

Der Barbereich im Restaurant Schlosserei mit der neuen Lichtanlage. Im Hintergrund rechts oben die Discokugel, die bei Partys zum Einsatz kommen soll. Bruno Kissling

«Wenn wir ein Lokal übernehmen, wollen wir kein 08/15-Restaurant daraus machen»,

sagen Peyer und Nussbaumer unisono. Die beiden sprechen vom «Erlebnis», von schönen Momenten, die mit Freunden und Familie geteilt werden sollen. «Normale Restaurants gibts genug», so Peyer.

So sieht das neue Konzept der «Schlosserei by Aaria» aus

Die «Schlosserei by Aaria», wie der Gastrobetrieb in Anlehnung an die frühere Eisenmanufaktur und an den bisherigen Catering-Service neu heisst, ist daher nicht nur Restaurant, wo man gediegen isst. Neu wird es auch «Clubfeeling» bieten, wie es Nussbaumer nennt. So sollen die Gäste jeweils am Freitag- und Samstagabend nicht weiterziehen, sondern länger verweilen: Ein DJ oder eine Liveband sorgen ab 22.30 Uhr für Musik und Stimmung, bis dann um 2 Uhr morgens definitiv Lichterlöschen ist.

Die Bar mit einer grösseren Auswahl an Cocktails und Spirituosen wird zum Partyraum, während man im Restaurantbereich den Abend bei einem Glas Wein und einer Zigarre ausklingen lassen kann.

Mit der «Schlosserei» besitzt Peyer seit der Firmengründung vor 15 Jahren erstmals einen Ganzjahresbetrieb. Damit wollen er und sein Kompagnon etwas zur Ruhe kommen, wie es die beiden 39-Jährigen nennen.

«Wir haben auch ein Privatleben.»

Das heisst: künftig mehr Lebensqualität und mehr Zeit für ihre Freundinnen und ihre Kollegen, weniger Stress wegen einer Gartenparty für 20 Personen. Caterings sollen nämlich wenn möglich im neuen Lokal stattfinden und nicht mehr in externen Räumlichkeiten. Dank der Infrastruktur vor Ort spart das Zeit und Geld.

Das Schlosserei-Team um Betriebsleiterin Raluca Roth (Mitte) und Küchenchef Cedric Lüscher (in der weissen Jacke). Bruno Kissling

Zurückgefahren haben sie bereits das Angebot bei einem ihrer sieben Betriebe: in der «Fischermatte» in Wangen an der Aare. Wachsen will Peyer mit der «Schlosserei», wo 15 Mitarbeitende tätig sind, nämlich nicht zwingend: Derzeit sind 30 fest sowie 120 Teilzeit angestellt. An der Front sind Peyer und Nussbaumer aber weiterhin anzutreffen. Sich aufs Managen einer der grössten Gastroplayer in der Region zu beschränken, haben sie nicht vor.

Burger und Pommes frites gibt es nicht

Auf der Speisekarte, die auf einer A3-Seite Platz hat, setzt Küchenchef Cedric Lüscher auf eine mitteleuropäische Küche mit hohem Standard, wo alles aus frischen Zutaten selbst hergestellt wird. Es gibt Fleischgerichte wie Hirsch-Entrecôte oder Fisch wie Kabeljau-Rückenfilet, aber auch vegane Speisen wie ein Blumenkohl-Steak. Burger oder Pommes frites, für die die Peyer GmbH in anderen Betrieben wie den Stadionbuvetten im Eishockeystadion Kleinholz oder der Badi-Beiz Palmaares bekannt sind, werden nicht angeboten.

Wichtig ist Peyer und Nussbaumer auch, dass die Gäste aus gemeinsamen Tellern essen können: Dies ist bei einer iberischen oder einer vegetarischen Platte sowie Tapas in allen Varianten möglich. Wer sich eine Überraschung gönnen möchte, kann zwischen einem Drei-, Vier- oder Fünfgangmenü wählen. Auf der Weinkarte sind vor allem Tropfen aus europäischer Herkunft zu finden. Die Preise bewegen sich insgesamt auf mittleren bis gehobenem Niveau.

In der «Schlossere»i wird auch die Dachterrasse im nächsten Frühling wiederbelebt. Bruno Kissling

Bed and Breakfast im Nebengebäude geplant

Die «Schlosserei» bietet auch Mittagsmenüs und Businesslunches an – trotz Homeoffice-Trend und Fachkräftemangel. Bei der «Muusfalle» hätte es über Mittag wieder angezogen, sagen sie. Im nächsten Frühling soll auch die Dachterrasse und die Gartenwirtschaft neben der Dünnern wieder öffnen. Zudem hegen sie den Plan, im zugehörigen Gebäude neben dem Restaurant ein kleines Bed and Breakfast mit ein paar Zimmern einzurichten, die von ihren Gästen gebucht werden können. Geplant ist auch, das Public Viewing auf dem Schützivorplatz zu reaktivieren. Ob es für die Fussball-WM diesen Winter reicht, ist aber wegen der hohen Energiepreise noch offen.

Am Freitag ist nun der Betrieb gestartet, am Samstag ist das Restaurant mit einer geschlossenen Gesellschaft gleich ausgebucht. Für das breite Publikum offen ist das Lokal mit Betriebsleiterin Raluca Roth ab nächsten Dienstag 11.30 Uhr.

